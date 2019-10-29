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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.2 güncellemesi HomePod cihazları kullanılamaz hale getirdi

    Apple'ın geçtiğimiz gün yayınladığı iOS 13.2 güncellemesi, bazı cihazları daha yetenekli hale getirirken, bazılarını ise çalışamaz duruma getirdi. Bun cihazlardan biri de HomePod.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13.2 güncellemesi HomePod cihazları kullanılamaz hale getirdi
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    Geçtiğimiz gün Apple, iOS işletim sisteminin en son sürümü olan 13.2 güncellemesini yaptı. Bu güncelleme ile birlikte işletim sistemindeki birçok sorun çözülürken ve cihazlara yeni özellikler eklenirken, Apple'ın kablosuz hoparlörü HomePod ise çalışamaz duruma geldi.

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    Apple'dan henüz bir açıklama yok

    Bazı kullanıcı raporlarına göre iOS 13.2 güncellemesinin ardından HomePod cihazlar adeta bir tuğlaya dönmüş durumda. Zira güncelleme sonrası cihazın kendini sürekli yeniden başlattığı ve yanan bir ışıktan başka bir tepki vermediği en çok şikayet edilen konulardan biri. iOS 11'den bu yana güncellemelerde problemler yaşatan Apple'ın en sorunlu güncellemesinin ise iOS 13 olduğu genel bir kanı.

    Apple hiçbir şekilde tepki vermeyen ve çalışmayan HomePod cihazlarla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil. Dolayısı ile şirketin yeni bir düzeltme yaması yayınlayıp yayınlamayacağı da meçhul. HomePod kullanıcılarının şimdilik yapmaları gereken tek şey, cihazlarını iOS 13.2 sürümüne güncellememek gibi görünüyor.



    https://9to5mac.com/2019/10/28/some-users-experiencing-bricked-homepod-after-updating-to-ios-13-2/ Yorum Yaz
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