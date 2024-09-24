Apple, HomePod'ları kullanılamaz hale getiren beta güncellemeyi geri çekti

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör Apple, bu haftanın başında HomePod’lar için yeni beta sürümü geliştiriciler ve meraklılar için kullanıma sundu. Ancak, HomePod 18.1’in ikinci betası, şikayetlerin ardından geri çekildi.

HomePod 18.1'e güncellemeyin!

HomePod yazılım sürümünü 18.1’e güncelleyen bazı kullanıcılar, hoparlörün çalışmadığını bildirmeye başladı. Kullanıcı şikayetleri üzerine Apple, ikinci beta sürümü (22J5552d) geri çekti. Kullanıcılar, Mac’te Apple Configurator uygulamasını kullanarak HomePod’un yazılımını geri yükleyebildiklerini ve hoparlörü tekrar çalışabilir duruma getirdiklerini söyledi.

Apple, M4 iPad Pro için yeni iPadOS 18 güncellemesi yayınlayacak 3 gün önce eklendi

Yakın zamanda benzer sorun iPad’lerde yaşanmıştı. M4 iPad Pro kullanıcıları, iPadOS 18’e güncelledikten sonra tabletlerini kullanamadıklarını dile getirmiş, Apple bu cihazlar için güncellemeyi geri çekmişti. Apple’ın yakın zamanda M4 iPad Pro için düzeltme yayınlaması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.