Apple, HomePod'ları kullanılamaz hale getiren beta güncellemeyi geri çekti

HomePod 18.1'e güncellemeyin!
HomePod yazılım sürümünü 18.1’e güncelleyen bazı kullanıcılar, hoparlörün çalışmadığını bildirmeye başladı. Kullanıcı şikayetleri üzerine Apple, ikinci beta sürümü (22J5552d) geri çekti. Kullanıcılar, Mac’te Apple Configurator uygulamasını kullanarak HomePod’un yazılımını geri yükleyebildiklerini ve hoparlörü tekrar çalışabilir duruma getirdiklerini söyledi.
Yakın zamanda benzer sorun iPad’lerde yaşanmıştı. M4 iPad Pro kullanıcıları, iPadOS 18’e güncelledikten sonra tabletlerini kullanamadıklarını dile getirmiş, Apple bu cihazlar için güncellemeyi geri çekmişti. Apple’ın yakın zamanda M4 iPad Pro için düzeltme yayınlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)