iOS 13.5.1 ile jailbreak imkanı sona erdi

Tam Boyutta Gör

Apple’ın iOS 13.5 güncellemesini yayınlamasının hemen ardından ilk gün açığı bulunarak hazırlanan Unc0ver jailbreak aracı ne yazık ki fazla yaşamadı. Apple hızlı davranarak açığı kapattı.

İlginizi Çekebilir

iOS 12 sürümü Siri üzerinden jailbreak yapılabiliyor

Unc0ver aracı işlevsiz kaldı

Akşam saatlerinde yayınlanan iOS 13.5.1 güncellemesi ile uygulamaların çökmesi sorunu giderilirken güvenlik açıklarının da kapatıldığı belirtilmişti. Tahminler doğru çıktı ve jailbreak açığı kapatıldı.

Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı ZTE Axon 11 SE 5G tanıtıldı"

Güncellemenin ayrıntılarında çekirdek seviyesinde zararlı kodlar çalıştırabilecek bir uygulamanın engellendiği ifade ediliyor. Aynı saatlerde Pwn20wnd ekibi de güncellemenin Unc0ver jailbreak aracını işlevsiz hale getirdiğini duyurdu.

Jailbreak konusuna önem verenlerin iOS 13.5.1 güncellemesini yüklememesi tavsiye ediliyor. Eğer yüklemiş olanlar varsa da halen iOS 13.5 sürümüne dönmek için acele etmesi isteniyor. Şimdilik iOS 13.5.1 için de bir jailbreak yolu bulunacak mı yoksa Apple açığı tamamen mi kapattı belirsiz ve yakın zamanda aydınlanacaktır.

https://wccftech.com/apple-confirms-that-the-ios-13-5-1-update-kills-the-unc0ver-jailbreak/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.