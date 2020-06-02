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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.5.1 ile jailbreak imkanı sona erdi

    Jailbreak topluluğunun iOS 13.5 güncellemesinin hemen sonrasında kullanıma sunduğu Unc0ver aracı iOS 13.5.1 güncellemesinin sonrasında tamamen işlevsiz hale geldi.
    1 gün
    3b
    3
    12
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iOS 13.5.1 ile jailbreak imkanı sona erdi
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    Apple’ın iOS 13.5 güncellemesini yayınlamasının hemen ardından ilk gün açığı bulunarak hazırlanan Unc0ver jailbreak aracı ne yazık ki fazla yaşamadı. Apple hızlı davranarak açığı kapattı.

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    Unc0ver aracı işlevsiz kaldı

    Akşam saatlerinde yayınlanan iOS 13.5.1 güncellemesi ile uygulamaların çökmesi sorunu giderilirken güvenlik açıklarının da kapatıldığı belirtilmişti. Tahminler doğru çıktı ve jailbreak açığı kapatıldı.

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    Güncellemenin ayrıntılarında çekirdek seviyesinde zararlı kodlar çalıştırabilecek bir uygulamanın engellendiği ifade ediliyor. Aynı saatlerde Pwn20wnd ekibi de güncellemenin Unc0ver jailbreak aracını işlevsiz hale getirdiğini duyurdu.

    Jailbreak konusuna önem verenlerin iOS 13.5.1 güncellemesini yüklememesi tavsiye ediliyor. Eğer yüklemiş olanlar varsa da halen iOS 13.5 sürümüne dönmek için acele etmesi isteniyor. Şimdilik iOS 13.5.1 için de bir jailbreak yolu bulunacak mı yoksa Apple açığı tamamen mi kapattı belirsiz ve yakın zamanda aydınlanacaktır.



    https://wccftech.com/apple-confirms-that-the-ios-13-5-1-update-kills-the-unc0ver-jailbreak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Six Feet Under. 1 gün en beğenilen
    İyi olmuş orjinal kullanın telefonu.
    Yanıtla +9
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    V4LKyR 1 gün
    Jailbreak olayı iOS 5'ten beri var... iOS 13'e gelmişiz.

    Dolayısıyla jailbreak ilelebet payidar kalacaktır, elbette bir şekilde tekrar çıkar.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    babico (Müslüm Barış Korkmazer) 18 sa. V4LKyR
    jailbreak ios son kullanıcıya sunulduğundan beri var yanlışınız var bu noktada.

    https://www.theiphonewiki.com/wiki/Jailbreak
    2 Yanıt Yanıtla
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 gün
    Şirket yazılım konusunda bir numara her zaman hızlılar ve günceller.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 sa.
    Chekcra1n jailbreak var zaten uncover gerek yok
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 20 sa.
    Zaten her belli aralıklarla yeni sürüm geldiğinde Jailbreak imkanı kaybolur. Yeni sürüm çıkınca, o sürüm için yeniden Jailbreak yazılır. Gereksiz bir haber olmuş bence.
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    FoBç (Fırat Orak) 22 sa. yeni yorumcu
    Çok saçma sen git kaç binlira para ver arayüzü ortak ve sade olsun diye sonra jailbreakla telefonu özelleştirmeye çalış kardeşim o zaman git android telefon al
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ~Lion King~ (Fatih ) 1 gün
    Jailbreaklı kullanacaksanız android öneririm herkese. İphone kapalı sistemi ve güvenli haliyle iphonedur.
    Yanıtla +2
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    Six Feet Under. 1 gün en beğenilen
    İyi olmuş orjinal kullanın telefonu.
    Yanıtla +9
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    V4LKyR 1 gün
    Jailbreak olayı iOS 5'ten beri var... iOS 13'e gelmişiz.

    Dolayısıyla jailbreak ilelebet payidar kalacaktır, elbette bir şekilde tekrar çıkar.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    babico (Müslüm Barış Korkmazer) 18 sa. V4LKyR
    jailbreak ios son kullanıcıya sunulduğundan beri var yanlışınız var bu noktada.

    https://www.theiphonewiki.com/wiki/Jailbreak
    2 Yanıt Yanıtla
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 gün
    Şirket yazılım konusunda bir numara her zaman hızlılar ve günceller.
    Yanıtla +5
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