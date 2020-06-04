Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.5.5 beta sürümünde Apple hizmet paketleri ortaya çıktı

    Yakın dönemde Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+, Apple Music gibi hizmetlerin birkaç tanesini biraraya getirerek uygun fiyatlara sunan paketler görebiliriz.
    13 sa.
    1,6b
    10
    5
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iOS 13.5.5 beta sürümünde Apple hizmet paketleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Donanım tarafında eskisi kadar büyük satışlar yapma imkanı azalan Apple çareyi internet odaklı hizmetlerini arttırmakta buldu ve bunda başarılı da oldu. Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+, Apple Music gibi hizmetler rekor gelir kazandırmış durumda. Yakın dönemde cezbedici kampanyalar da olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS 13.5.1 ile jailbreak imkanı sona erdi

    Hizmet paketleri

    Apple’ın bir süredir çevrim içi hizmetlerinden birkaç tanesini bir arada barındıran ve fiyatı uygun tutulan paketler üzerinde çalıştığı gündeme geliyordu. iOS 13.5.5 beta kodlarında ortaya çıkan satırlar bunu doğruluyor.

    Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

    Kodlar arasında Paket Teklifi ve Paket Aboneliği şeklinde isimlendirilen satırlara rastlanmış. Abonelik yanında Apple’ın zaman zaman farklı paketlerini kullanıcılara teklif edeceği de anlaşılıyor.

    Henüz paket kampanyaları hakkında net bilgiler yok ancak Apple Prime adını alacağı tahmin ediliyor. Paket kampanyaları yanında Apple cihazlarını satın aldığınız zaman da benzer hediyeler olacağı tahmin ediliyor.



    https://wccftech.com/ios-13-5-5-code-confirms-that-apple-is-working-on-services-bundles/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    cy2828 (Y C) 10 sa. yeni yorumcu
    Tutarsa tam gaz üretime devam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 10 sa.
    Bence müthiş bir olay. Sektörde çok güçlü duruma gelebilir.



    Kim başka bir oyun paketini, müzik paketini, tv paketini, haber uygulama paketini bir arada sunabilir ki ?



    Birini Netflix diğerini PlayStation öbürü Spotify ve son olarakta Flipboard gibi firmalar ayrı ayrı yaparken hepsini tek yerden alıp birde aile paketi olduğunu düşünsene bayağı ucuza gelir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 11 sa.
    Yine çok uygun olacağını zannetmiyorum ama tutarsa bütün sağlayıcılar bu tür paketler üretecektir.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    FoBç (Fırat Orak) 10 sa. yeni yorumcu Kulak Misafiri
    Aynen ben de sana hak veriyorum belki şimdikinden ucuz olacağı doğrudur ama beklenilen kadar ucuz olacağını da düşünmüyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    castigatetr (Emrah Schumacher) 11 sa.
    Paket olacaz desenize dostlar 🤓
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. HP’den Samsung Portable SSD serisine rakip geldi 40 dk. Epic Games mağazası mobil platformlara geliyor 11 sa. Elektrikli BYD Han, dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olacak 11 sa. Huawei akıllı saat satış rakamlarında Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti 11 sa. Koronavirüs vaka sayıları yine 1000 sınırında (4 Haziran) 12 sa. HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci 12 sa. Lexar’dan üst seviye CFexpress kart okuyucu 13 sa. GÖRÜNTÜLENEN iOS 13.5.5 beta sürümünde Apple hizmet paketleri ortaya çıktı Sonraki Honda, birçok ülkede toplam 1,4 milyon aracını geri çağırıyor 14 sa. Öne çıkan Google snippet'larına eklenen vurgu özelliğiyle birlikte aradığınızı bulmak artık çok daha kolay 14 sa. MSI MEG Z490 ACE anakart "10. nesil intel işlemcilere hazır" inceleme 15 sa. Elektrikli Peugeot e-Traveller tanıtıldı 15 sa. ZTE sessiz sedasız Axon 11'in 4G versiyonunu duyurdu 16 sa. Güney Kore ve Çin arasında 6G yarışı başladı 16 sa. Epic'ten ters köşe: 'Overcooked' ücretsiz oldu 16 sa. Casper Nirvana X400 satışa çıktı! Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı 17 sa. İmece uydusunun montajı tamamladı 17 sa. Xiaomi'den Çinli OLED ekran üreticisine 20 milyon dolar yatırım 18 sa. MiniLED ekranlı iPad Pro, önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek 18 sa. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu 120x zumlu kamera ile gelebilir 19 sa. Dünyanın ilk sıvı bellek soğutucusu ile tanışın 19 sa. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında uygulanacak yeni kurallar 20 sa. Denizaltılar, "soğuk sprey" yöntemiyle denizin ortasında dahi tamir edilebilecek 20 sa. Türkiye’den 40 ülkeye uçuşlar bu ay başlıyor 21 sa. TurkNet'e 13 TL zam geldi 21 sa. Makyajlı Toyota Hilux ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri 21 sa. Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak 22 sa. Beyaz renkli Corsair Dominator Platinum RGB bellek satışa çıkıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi