iOS 13.5.5 beta sürümünde Apple hizmet paketleri ortaya çıktı

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Donanım tarafında eskisi kadar büyük satışlar yapma imkanı azalan Apple çareyi internet odaklı hizmetlerini arttırmakta buldu ve bunda başarılı da oldu. Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+, Apple Music gibi hizmetler rekor gelir kazandırmış durumda. Yakın dönemde cezbedici kampanyalar da olacak.

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Hizmet paketleri

Apple’ın bir süredir çevrim içi hizmetlerinden birkaç tanesini bir arada barındıran ve fiyatı uygun tutulan paketler üzerinde çalıştığı gündeme geliyordu. iOS 13.5.5 beta kodlarında ortaya çıkan satırlar bunu doğruluyor.

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Kodlar arasında Paket Teklifi ve Paket Aboneliği şeklinde isimlendirilen satırlara rastlanmış. Abonelik yanında Apple’ın zaman zaman farklı paketlerini kullanıcılara teklif edeceği de anlaşılıyor.

Henüz paket kampanyaları hakkında net bilgiler yok ancak Apple Prime adını alacağı tahmin ediliyor. Paket kampanyaları yanında Apple cihazlarını satın aldığınız zaman da benzer hediyeler olacağı tahmin ediliyor.

https://wccftech.com/ios-13-5-5-code-confirms-that-apple-is-working-on-services-bundles/

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