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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.5 için jailbreak aracı yayınlandı

    Halen daha jailbreak işleriyle uğraşanlar için geliştirici topluluğu yeni araçlar yayınlamaya devam ediyor. Unc0ver 5.0.0 arası iOS 13.5 sürümünü kırabilmenizi sağlıyor.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iOS 13.5 için jailbreak aracı yayınlandı
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    Jailbreak artık çok kullanılmasa da topluluk halen üzerinde çalışmaya devam ediyor. Apple’ın iOS 13.5 güncellemesini yayınlamasının hemen ardından jailbreak topluluğu da kendi aracını yayınladı.

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    Unc0ver 5.0.0 neler sunuyor?

    Unc0ver ekibi iOS 13.5 güncellemesinin ilk gün açığından yararlanan Pwn20wnd aracını kullanarak Unc0ver 5.0.0 yazılımını oluşturmuş. Yazılımının en önemli özelliği tüm cihazları kapsaması. Yani iPhone 11 Pro, iPad Pro 2020 ile iPhone SE 2020 modellerinin de jailbreak yapılabileceği ifade ediliyor.

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    Unc0ver 5.0.0 yazılımı Windows, macOS ve Linux platformlarında kullanılabiliyor. iOS 11.0 ve iOS 13.5 arasındaki tüm sürümleri destekleyen yazılımın sadece 2.3-12.3.2-12.4.2-12.4.5 sürümlerine uyumlu olmadığı ifade ediliyor.

    Unc0ver 5.0.0 aracı iki yolla kullanılıyor. Cydia Impactor yönteminde bir Apple geliştirici hesabına ihtiyacınız var. Altstore yönteminde ise Linux seçeneği yok. Kaynak linkinde jailbreak yöntemlerini inceleyebilirsiniz ancak garanti konusunda sıkıntılar olabileceğini unutmamak gerekiyor.



    https://wccftech.com/jailbreak-ios-13-5-on-all-devices-with-unc0ver-5-0-0-download-now/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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