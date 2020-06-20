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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13 ve iPadOS işletim sistemlerinin güncel kullanım oranları açıklandı

    Yeni işletim sistemlerinin duyuru arefesinde olan Apple, iOS 13 ve iPadOS işletim sistemlerinin güncel yüklenme oranlarını açıkladı. İşte iOS 13 ve iPadOS işletim sistemlerinin kullanım metrikleri:
    3 sa.
    742
    18
    3
    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13 ve iPadOS işletim sistemlerinin güncel kullanım oranları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni işletim sistemlerini duyurmaya hazırlanan Apple, WWDC20 öncesinde iOS 13 ve iPadOS'un kullanım istatistiklerini paylaştı. 

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    Apple tarafından paylaşılan verilere göre; Eylül 2018'de yayınlanan iOS 13 işletim sistemi, son dört yıl içerisinde piyasaya sürülen iPhone'ların %92'sine yüklenirken, tüm iPhone modelleri içerisinde ise %81 yüklenme oranına sahip. 

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    iPad tarafında ise ilk defa geçtiğimiz yıl duyurulan iPadOS işletim sistemi, son dört yıl içerisinde piyasaya sürülen iPad modellerinin %93'ünde kuruluyken, tüm iPad cihazları içerisinde ise %73'lük yüklenme payına sahip. 

    Yeni işletim sistemleri 22 Haziran'da tanıtılacak

    22 Haziran'da dijital olarak düzenlenecek olan WWDC20 etkinliğinde iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14, HomePodOS 13.4 ve macOS 10.16 işletim sistemleri tanıtılacak.



    https://developer.apple.com/support/app-store/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    joven 3 sa. en beğenilen
    Yazılım ve donanım uyumu yaşanan nispeten az sorunların hızlı bir şekilde yeni güncellemelerle giderilmesi tebrikler Apple
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 2 sa.
    2 gb ram, ipadOs'a yetmiyor. multitasking yeteneğini büyük oranda kaybetti ipad 6.
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    kmlrzy (Kemal Uyar) 3 sa.
    oranlar yüzde yüz olur da, eski cihazlar son yazılımı desteklemiyor
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    joven 3 sa. en beğenilen
    Yazılım ve donanım uyumu yaşanan nispeten az sorunların hızlı bir şekilde yeni güncellemelerle giderilmesi tebrikler Apple
    Yanıtla +4
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