iOS 13 ve iPadOS işletim sistemlerinin güncel kullanım oranları açıklandı

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Yeni işletim sistemlerini duyurmaya hazırlanan Apple, WWDC20 öncesinde iOS 13 ve iPadOS'un kullanım istatistiklerini paylaştı.

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Apple tarafından paylaşılan verilere göre; Eylül 2018'de yayınlanan iOS 13 işletim sistemi, son dört yıl içerisinde piyasaya sürülen iPhone'ların %92'sine yüklenirken, tüm iPhone modelleri içerisinde ise %81 yüklenme oranına sahip.

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iPad tarafında ise ilk defa geçtiğimiz yıl duyurulan iPadOS işletim sistemi, son dört yıl içerisinde piyasaya sürülen iPad modellerinin %93'ünde kuruluyken, tüm iPad cihazları içerisinde ise %73'lük yüklenme payına sahip.

Yeni işletim sistemleri 22 Haziran'da tanıtılacak

22 Haziran'da dijital olarak düzenlenecek olan WWDC20 etkinliğinde iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14, HomePodOS 13.4 ve macOS 10.16 işletim sistemleri tanıtılacak.

https://developer.apple.com/support/app-store/

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