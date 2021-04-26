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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14.5 çıktı: İşte yenilikler!

    iOS 14.5 ile birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı, Apple Watch ile ekran kilidini açma, AirTag aksesuar desteği, yeni nesil konsol kontrolcülerine destek sunuluyor.
    26 Nisan 2021, 22:15 (5 sa.)
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    iOS 14.5 çıktı: İşte yenilikler!
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    Apple’ın geçen hafta birbirinden iddialı ürünleri tanıttığı Bahar etkinliğinin ardından pek çok önemli yeniliği kullanıcılara sunduğu iOS 14.5 güncellemesi de bu akşam itibariyle yayınlandı.

    iOS 14.5 neler sunuyor?

    iOS 14.5 ile gelen en önemli yenilik şüphesiz Uygulama Takibi Şeffaflığı oldu. Uzun süredir gündemde olan ve beta sürümlerinde yavaş yavaş kendisini gösteren veri şeffaflığı tartışmaları da beraberinde getirmişti.

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    Hali hazırda App Store üzerinde uygulamalar hangi verilere eriştiğini etiketler halinde sunuyor. iOS 14.5 ile birlikte uygulamaların reklam amaçlı verilerinizi toplama hareketleri kullanıcıdan izin almak zorunda.

    Diğer bir yenilik AirTag kayıp eşya bulma aparatının desteklenmesi oldu. U1 yongası barındıran iPhone 11 ve iPhone 12 modelleri henüz piyasaya çıkacak AirTag aparatlarını kullanmaya başlayacak.

    Bunların haricinde maske takarken Face ID özelliğini otomatik olarak devre dışı bırakarak kilit açmayı Apple Watch saatine transfer etme, çift emojileri için ten renginin farklılaştığı yeni versiyonlar, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'in kontrolcülerine destek, bataryanın kalibre edilmesi ve Podcast+ desteği de yeni güncellemede yer alıyor.



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    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mck94 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekrana entegre parmak izi okuyucu olsaydi iyi olurdu aslinda.
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    S Schweinsteigery (Melik Bey) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Umarım alarm sorunu düzelmiştir ipad air 3 cihazımda şaka gibi alarm çalmıyor sorsan ios stabil.



    Edit. Alarm yine çalmıyor bu ne saçma iş anlamadım kardeşim
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    C Clusive 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung S10+ kullanıyorum, iPhone XS Max rakibi telefon. Ekrandan parmak izi okuma maske varken o kadar işime yarıyor ki... Apple 12 serisini pandemi varken çıkarttı. İnsanları düşünüyor olsaydı parmak izi eklerdi ama 13 serisine sakladı. Amaç para kazanmak...
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Face id ile yaşadağım psikolojik olay ile parmak izini özler oldum. Oku gözümü oku ? kaşımı oku ? okusana abicim ?
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    Wrench666 4 sa. ( Mesaj Silindi ) castigatetr
    Aynı durumdan muzdaribim hocam. Normalde Face ID büyük kolaylık ama günün 10 saati yüzümde maske olunca resmen işkence oluyor. iPhone 5 kullanır gibi her seferinde ekran parolası girmekten ciğerim soldu.
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    sepulturgay (yok yok) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abicim madem parmak izi koymuyorsunuz bari maskeliyken faceID hassayetini gözlerde olacak şekilde açmayı sağlasaydınız. O kadar çok şifre giriyoruz ki artık “yemişim güvenliğini “ diyorum her seferinde.
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) sepulturgay
    bu sefer retina taraması gerekecek onun maliyeti muhtemelen daha fazla olacak. Bende apple kullanıcısı olarak adamlar kutudan şarj aletini çıkarmışken bunu yapmazlar diye düşünüyorum.
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