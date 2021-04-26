iOS 14.5 çıktı: İşte yenilikler!

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Apple’ın geçen hafta birbirinden iddialı ürünleri tanıttığı Bahar etkinliğinin ardından pek çok önemli yeniliği kullanıcılara sunduğu iOS 14.5 güncellemesi de bu akşam itibariyle yayınlandı.

iOS 14.5 neler sunuyor?

iOS 14.5 ile gelen en önemli yenilik şüphesiz Uygulama Takibi Şeffaflığı oldu. Uzun süredir gündemde olan ve beta sürümlerinde yavaş yavaş kendisini gösteren veri şeffaflığı tartışmaları da beraberinde getirmişti.

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Hali hazırda App Store üzerinde uygulamalar hangi verilere eriştiğini etiketler halinde sunuyor. iOS 14.5 ile birlikte uygulamaların reklam amaçlı verilerinizi toplama hareketleri kullanıcıdan izin almak zorunda.

Diğer bir yenilik AirTag kayıp eşya bulma aparatının desteklenmesi oldu. U1 yongası barındıran iPhone 11 ve iPhone 12 modelleri henüz piyasaya çıkacak AirTag aparatlarını kullanmaya başlayacak.

Bunların haricinde maske takarken Face ID özelliğini otomatik olarak devre dışı bırakarak kilit açmayı Apple Watch saatine transfer etme, çift emojileri için ten renginin farklılaştığı yeni versiyonlar, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'in kontrolcülerine destek, bataryanın kalibre edilmesi ve Podcast+ desteği de yeni güncellemede yer alıyor.

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