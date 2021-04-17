iOS 14.5'teki yeniden kalibrasyon sonrası bazı iPhone 11'lerin pil sağlığı yüzdesi arttı

Tam Boyutta Gör

Hatırlayacağınız üzere iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in yanlış pil sağlığı tahminleri göstermesi Apple'ı harekete geçirmişti. Öyle ki Cupertinolu teknoloji devi, iOS 14.5 ile birlikte bu cihazların pil kalibrasyonlarının yeniden gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine yaklaşık iki hafta önce yayınlanan iOS 14.5 beta 6 sürümünü yayınlayan Apple, iPhone 11 modelleri için yeniden kalibrasyon sürecini başlatmıştı.

Ayrıca Bkz. "Google Chrome'un internet olmayınca oynanan dinazor oyunu widget olarak iPhone'lara geliyor"

İlginizi Çekebilir

Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek

Aradan geçen iki haftanın ardından güncellemeyi telefonlarına kuran bazı iPhone 11 kullanıcıları, pil sağlığı yüzdelerinde artış yaşadıklarını dile getirdi. Öyle ki bir kullanıcı, %86 olan pil sağlığının %90'a çıktığını kaydetti. Bir diğer kullanıcı ise %90 olan pil sağlığının yeniden kalibrasyon sonrasında %96'ya ulaştığını belirtti.

Pil sağlığı yüzdelerindeki bu değişimin hemen ortaya çıkmadığının altını çizmekte fayda var. Zira Apple, yeniden kalibrasyon sürecinin birkaç hafta süreceğinin belirtiyor.

Kalibrasyon başarısız olursa pil ücretsiz değiştirilecek

Tam Boyutta Gör

Apple, nadiren de olsa yeniden kalibrasyon işleminin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini belirtiyor. Şirket, böyle bir durumda pilin Apple yetkili servislerince ücretsiz değiştirileceğini söylüyor.

İki aydan uzunca bir süredir test edilen iOS 14.5 güncellemesinin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

https://the8-bit.com/iphone-11-battery-health-recalibration-results-begin-appearing-for-iphone-11-users-yielding-revised-maximum-capacity-percentage/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.