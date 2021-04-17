Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14.5'teki yeniden kalibrasyon sonrası bazı iPhone 11'lerin pil sağlığı yüzdesi arttı

    Yakın zamanda yayınlanacak olan iOS 14.5'in beta sürümünü kullanan bazı iPhone 11'lerin yeniden kalibrasyon sonrasında pil sağlığı yüzdeleri arttı.
    17 Nisan 2021, 22:30 (4 sa.)
    3,5b
    32
    11
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    11

    iOS 14.5'teki yeniden kalibrasyon sonrası bazı iPhone 11'lerin pil sağlığı yüzdesi arttı
    Tam Boyutta Gör

    Hatırlayacağınız üzere iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in yanlış pil sağlığı tahminleri göstermesi Apple'ı harekete geçirmişti. Öyle ki Cupertinolu teknoloji devi, iOS 14.5 ile birlikte bu cihazların pil kalibrasyonlarının yeniden gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine yaklaşık iki hafta önce yayınlanan iOS 14.5 beta 6 sürümünü yayınlayan Apple, iPhone 11 modelleri için yeniden kalibrasyon sürecini başlatmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Google Chrome'un internet olmayınca oynanan dinazor oyunu widget olarak iPhone'lara geliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek

    Aradan geçen iki haftanın ardından güncellemeyi telefonlarına kuran bazı iPhone 11 kullanıcıları, pil sağlığı yüzdelerinde artış yaşadıklarını dile getirdi. Öyle ki bir kullanıcı, %86 olan pil sağlığının %90'a çıktığını kaydetti. Bir diğer kullanıcı ise %90 olan pil sağlığının yeniden kalibrasyon sonrasında %96'ya ulaştığını belirtti.

    Pil sağlığı yüzdelerindeki bu değişimin hemen ortaya çıkmadığının altını çizmekte fayda var. Zira Apple, yeniden kalibrasyon sürecinin birkaç hafta süreceğinin belirtiyor.

    Kalibrasyon başarısız olursa pil ücretsiz değiştirilecek

    Apple, nadiren de olsa yeniden kalibrasyon işleminin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini belirtiyor. Şirket, böyle bir durumda pilin Apple yetkili servislerince ücretsiz değiştirileceğini söylüyor.

    İki aydan uzunca bir süredir test edilen iOS 14.5 güncellemesinin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.



    https://the8-bit.com/iphone-11-battery-health-recalibration-results-begin-appearing-for-iphone-11-users-yielding-revised-maximum-capacity-percentage/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Aliminati (Ali Barak) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yüzde 94 olan batarya sağlığı şak diye 86ye indi 14.5 ile.
    Edit: imla
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    redbull35 (can can) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pil sağlığı %90 dan 92 ye çıktı. 11 pro max 14.5 beta dayım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A AXGFQBNQOU (Volkan ) 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Keske iphone 11 alti cihazlar icinde gelseydi
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Aliminati (Ali Barak) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yüzde 94 olan batarya sağlığı şak diye 86ye indi 14.5 ile.
    Edit: imla
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    castigatetr (Emrah Schumacher) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    iphone 11 için güncelliyorum bakalım ne olucak ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mami2388 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İphone 11 sıkıntılı bir cihaz benimkinde Bluetooth sorunlu değiştirmemek için kırk bahane attılar sonra özür için 12 ile değiştireceklerini söylediler onun içinde prosedür de sıkıntı var deyip bekletiyolar bakalım
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DenzeL_28 (Kürşat BİNGÖL) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) mami2388
    Nasıl bir Bluetooth sorunu hocam tam olarak
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 42 dk. Pfizer CEO’su: “Kovid-19’a karşı her yıl aşılanmak gerekebilir” 1 sa. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu 1 sa. Ay yüzeyine insan indirecek araç için SpaceX ile anlaşıldı 3 sa. Yatak odaları için: Akıllı komodin 3 sa. Van Gogh APU’ları RDNA2 ve Zen 2’yi düşük güç tüketimli dizüstülere getirecek 3 sa. The Batman film ile aynı evrende geçecek olan HBO Max dizisinden ilk detaylar paylaşıldı 4 sa. Intel Rocket Lake fiyatları şimdiden düşmeye başladı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN iOS 14.5'teki yeniden kalibrasyon sonrası bazı iPhone 11'lerin pil sağlığı yüzdesi arttı Sonraki Tahriş etmeyen tıraş makinesi “Philips S5070/06 incelemesi“ 5 sa. RTX 3080 Ti’lar yola çıktı 5 sa. Google Chrome'un internet olmayınca oynanan dinazor oyunu widget olarak iPhone'lara geliyor 6 sa. Android 12, uygulamaları otomatik olarak ana dilinize çevirebilir 7 sa. iPhone 13 Pro Max'in tasarımı sızdı: Daha büyük kamera ünitesi ve daha kalın gövde 8 sa. Xiaomi, Çin'de ilk 3 akıllı telefon üreticisi arasına giremedi: Birincilik Vivo'da 9 sa. Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı Enco Buds ortaya çıktı 9 sa. Volkswagen ID.6 elektrikli SUV ailesi tanıtıldı 10 sa. Google, birkaç tıklamayla 3D animasyonlar oluşturabileceğiniz web sitesini başlattı 10 sa. Lansman öncesi Moto G60 ve Moto G40 Fusion'ın temel özellikleri belli oldu 11 sa. Realme Q3, Dimensity 1100 işlemci ve 120 Hz ekranla gelecek 12 sa. Tarihte ilk kez Ethereum (ETH) ETF’i onay aldı 12 sa. Fitbit'in yeni akıllı bilekliği, Fitbit Luxe geliyor 13 sa. Netflix’in sevilen animesi Castlevania’nın final sezon yayın tarihi açıklandı; yeni dizi duyuruldu 14 sa. iQOO 7 serisi güçlü bir sıvı soğutma tekniği kullanıyor 15 sa. Hitman 3’ün satışları %300 arttı, yeni bir stüdyo daha açılıyor 16 sa. Çip krizi ekipman üretimini de vuruyor 17 sa. Doctor Who’da yönetmenlik yapan Ben Wheatley, Doom ve Counter-Strike filmleri yapmak istiyor 18 sa. Excalibur PUBG Arena Turnuvasını kaçırmayın 18 sa. MMORPG Moonlight Sculptor, Android için ön kayıta açıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız