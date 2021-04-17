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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Chrome'un internet olmayınca oynanan dinazor oyunu widget olarak iPhone'lara geliyor

    Google, iOS için Chrome widgetlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda iPhone'lara gelecek widgetlardan biri de Chrome'un internet olmayınca oynanan ikonik dinazor oyunu Dino.
    17 Nisan 2021, 21:30 (5 sa.)
    658
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google Chrome'un internet olmayınca oynanan dinazor oyunu widget olarak iPhone'lara geliyor
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    iOS 14 ile birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri de hiç şüphesiz ana ekran widgetları. Bu noktada birçok geliştirici kendi widget'larını kullanıma sunsa da bazı popüler uygulamalar hala widget desteğine sahip değil. Bu uygulamardan birisi de Google Chrome.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google arama widget'ı iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geldi

    Ayrıca Bkz. "Google Chrome’da kapatılan sekmeleri yeniden açmak kolaylaşacak"

    Chrome için bir süredir widgetlar üzerinde çalışan Google, çalışmalarında sona yaklaştı. Öyle ki uygulamanın sınırlı sayıda kullanıcı ile test edilen son beta sürümünde, widgetların kullanıma sunulduğu görüldü.

    Widgetlardan biri de Chrome oyunu Dino

    Chrome için geliştirilen widgetlardan belki de en dikkat çekeni Chrome Dino Game. Zira birçok kişinin internet olmadığı zaman oynadığı ikonik dinazor oyununa, bu widget sayesinde hızlıca erişilebiliyor.

    Chrome Dino Game ile birlikte destek verilen iki widget daha bulunuyor. Bunlardan ilki kullanıcıların Google'da hızlıca arama yapmasını sağlayan arama widgetı iken, ikincisi ise daha gelişmiş arama imkanı sunan hızlı işlemler widgetı. Kullanıcılar bu widget ile tek tıkla gizli sekmede arama yapıp, dilerlerse de metinle aramanın yanı sıra sesli ve QR kodla da arama yapabiliyor. Widgetların yakın zamanda Google Chrome'un iOS uygulamasına eklenmesi bekleniyor.



    https://twitter.com/SteveMoser/status/1383185027761049611
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Amd64x2 1 sa. ( Mesaj Silindi )
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