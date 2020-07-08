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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 Beta 2 yayınlandı

    Apple'ın mobil işletim sistemi iOS 14'ün Beta 2 güncellemesi yayınlandı. Geliştirici profili olan kullanıcılar iOS 14 Beta 2'yi yükleyebiliyor. iOS 14 Beta 2 gelen yenilikler haberimizde.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iOS 14 Beta 2 yayınlandı
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    Apple, 22 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikte iOS 14 işletim sistemini tanıtmış ve ilk betasının yayınlamıştı. Dün gece Apple, iOS 14’ün Beta 2 versiyonunu yayınladı. iOS 14 Beta 2 hata düzeltmeleri ve minik değişiklikler içeriyor. iOS 14'ün tam sürümü sonbahar aylarında yayınlanacak.

    iOS 14 Beta 2’le birlikte takvim uygulamasının ikonundaki haftanın günü metni kısaltılmış bir şekilde gösterilmeye başlandı. Saat uygulamasındaki ibreler kalınlaştırılmış.

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    iOS 14 Beta 2 yayınlandı
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    Solda iOS 14 Beta 2, sağda iOS 14 Beta 1

    Dosyalar uygulamasının widget’ını ana ekrana ve Bugün sayfasına ekleyebiliyoruz.

    iOS 14 Beta 2 yayınlandı
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    Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 tanıtım tarihi belli oldu"

    Trafikte plaka kısıtlamasının olduğu şehirlerde kısıtlamalar hakkında uyarıda bulunacak. Kontrol Merkezi’ndeki Homekit ikonları büyütüldü. Hangi uygulamanın mikrofonu veya kamerayı kullandığı bilgisi Kontrol Merkezi’nde görülebiliyor. Bu özellik WWDC2020 etkinliğinde duyurulmuştu.

    iOS 14 Beta 2 yayınlandı
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    Kestirmeler uygulamasındaki .shortcuts uzantılı dosyaları açma özelliği kaldırıldı. Kestirmeler yalnızca iCloud vasıtasıyla yüklenebiliyor. Halka açık Wi-Fi’lere bağlanırken gizlilik ile ilgili bir uyarı metni gösteriliyor.



    https://www.macrumors.com/2020/07/07/everything-new-ios-14-beta-2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    danlabilic (Danla Bilic) 1 gün en beğenilen
    oh be 6s güncelleme alıyo, ana ekrandaki saat ibrelerim kısalmış kısalmasa napardım🥰 samsung bak görüyo musun güncelleme vermeyip saat ibrelerini bile kısaltmıyosun💔
    oh be 6s güncelleme alıyo, ana ekrandaki saat ibrelerim kısalmış kısalmasa napardım🥰 samsung bak görüyo musun güncelleme vermeyip saat ibrelerini bile kısaltmı...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Extreme Victory (Ufuk ARSEZER) 1 gün
    Public beta ne zaman çıkar?
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    Doanc4n (D C) 1 gün
    8 yıldır apple eko sistemi kullanan birisi olarak ilk defa bu kadar kötü tasarımlar görüyorum. yeni ios ve macos benim için tam bir hayal kırıklığı.
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 gün en beğenilen
    oh be 6s güncelleme alıyo, ana ekrandaki saat ibrelerim kısalmış kısalmasa napardım🥰 samsung bak görüyo musun güncelleme vermeyip saat ibrelerini bile kısaltmıyosun💔
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    Film Bu Ya (ayya ay) 1 gün
    Bari kaynak ekleseniz: Reddit r/iOSBeta
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