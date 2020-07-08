iOS 14 Beta 2 yayınlandı

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Apple, 22 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikte iOS 14 işletim sistemini tanıtmış ve ilk betasının yayınlamıştı. Dün gece Apple, iOS 14’ün Beta 2 versiyonunu yayınladı. iOS 14 Beta 2 hata düzeltmeleri ve minik değişiklikler içeriyor. iOS 14'ün tam sürümü sonbahar aylarında yayınlanacak.

iOS 14 Beta 2’le birlikte takvim uygulamasının ikonundaki haftanın günü metni kısaltılmış bir şekilde gösterilmeye başlandı. Saat uygulamasındaki ibreler kalınlaştırılmış.

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Solda iOS 14 Beta 2, sağda iOS 14 Beta 1

Dosyalar uygulamasının widget’ını ana ekrana ve Bugün sayfasına ekleyebiliyoruz.

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Trafikte plaka kısıtlamasının olduğu şehirlerde kısıtlamalar hakkında uyarıda bulunacak. Kontrol Merkezi’ndeki Homekit ikonları büyütüldü. Hangi uygulamanın mikrofonu veya kamerayı kullandığı bilgisi Kontrol Merkezi’nde görülebiliyor. Bu özellik WWDC2020 etkinliğinde duyurulmuştu.

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Kestirmeler uygulamasındaki .shortcuts uzantılı dosyaları açma özelliği kaldırıldı. Kestirmeler yalnızca iCloud vasıtasıyla yüklenebiliyor. Halka açık Wi-Fi’lere bağlanırken gizlilik ile ilgili bir uyarı metni gösteriliyor.

https://www.macrumors.com/2020/07/07/everything-new-ios-14-beta-2/

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