iOS 14 önemli kamera iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor

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Gelişmiş widget özellikleri ve uygulamaları otomatik olarak kategorize eden uygulama kütüphanesi ile yepyeni bir ana ekran deneyimi, kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda uygulamanın tamamı yerine küçük boyutlu bir bölümünü indirerek hızlı ve kolay bir şekilde işlerini halletmesini sağlayan uygulama klipleri ve kapsamlı iMessage geliştirmeleri gibi diğer birçok özelliği beraberinde getiren iOS 14 işletim sistemi, tüm bu yeniliklerin gölgesinde kalan kamera geliştirmelerine de sahne oluyor.

Ayrıca Bkz. "iOS 14 ile gelen sürpriz özellik: iPhone'un arkasına dokunarak önceden atanan kısayolları çalıştırabilme"

iOS 14 ile birlikte iPhone XR, XS ve XS Max'e QuickTake özelliği ekleniyor

iPhone 11 modelleriyle birlikte duyurulan QuickTake özelliği, iOS 14 ile iPhone XR, iPhone XS, ve iPhone XS Max'de de kullanılabilecek. QuickTake, fotoğraf modundayken denklanşör butonuna basılı tutup parmağınızı sağa kaydırdığınız zaman, hızlıca video moduna geçerek video kaydını başlatan pratik bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "iOS 14'ün ilk betası yayınlandı! Geliştirici hesabı olmadan iOS 14 Developer Beta nasıl indirilir?"

Daha yüksek çekim performansı

iOS 14 ile birlikte, iPhone'lar saniyede 4 kareye kadar %90 daha hızlı fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca porte modunda fotoğraf çekim hızı da %15 oranında artırılmış.

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Kamera uygulamasından çıkmadan video çözünürlüğünü değiştirebilme

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte kare hızına ek olarak, çözünürlüğü de video modundan hızlıca değiştirebilmek artık mümkün. Bunun için önceden Ayarlar > Kamera > Video Kaydı adımlarını izlemek gerekiyordu ancak artık kamera uygulamasından çıkmadan video kaydının çözünürlüğü ile ilgili ayarlanmaları hızlıca gerçekleştirebilmek mümkün.

Ayrıca Bkz. "iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur 11 yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [İndir]"

Daha iyi gece modu için jiroskop desteği

iPhone 11 modellerinde bulunana gece modunda, pozlamanın düzgün bir şekilde yapılması için telefonun sabit ya da mümkün olduğunca az kıpırdaması gerekiyor. Bunun için iPhone 11'lerdeki gece moduna, kullanıcının sabit kalmasına yardımcı olmak adına jiroskop desteği ekleniyor. Ayrıca pozlamanın bitmesini beklemeden çekimi iptal etme opsiyonu da iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'e iOS 14 güncellemesini yükleyecek olan kullanıcıları bekleyen özellikler arasında.

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iOS 14 ile birlikte artık kamera odağını ve belirli bir çekim için pozlamayı ayrı ayrı kilitleyebilmek mümkün iken, tüm kamera oturumu boyunca fotoğraflar ve videolar için pozlama telafisi değerini kilitleyebilmek de mümknün.

Ses açma ve kısma tuşlarına yeni kısayollar

iOS 14 yeni bir kısayol olarak, sesi aç düğmesine basarak seri çekim yapmanıza olanak tanır ve sesi kısma düğmesini kullanarak da uyumlu iPhone modellerinde QuickTake videosu yakalamanıza imkan verir.

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