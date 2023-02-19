iOS 16.4 ile iPhone 14 Pro'nun always on display pil tüketimi takip edilebilecek

Tam Boyutta Gör Always on Display, iPhone 14 Pro serisinin öne çıkarılan özellikleri arasında. AOD, telefon kullanımda değilken yenileme hızını 1Hz’e kadar düşürüyor ve ekran kilidini açmadan saat ve widget’lara bakmanızı sağlıyor. Bu özelliğin pil tüketimi üzerine etkisi olduğu biliniyor ancak Apple bunu net bir şekilde paylaşmadı. Ancak iOS 16.4 güncellemesiyle bu bilgi verilecek.

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iPhone 14 Pro’nun piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcılar, always on display açıldığında pil tüketimini gösteren karşılaştırmalar paylaşıyor. Özelliğin batarya tüketimini ne kadar etkilediğini gerçekten bilmek isteyenler için Apple, iOS 16.4 ile bunu kolaylaştıracak. Yeni yayınlanan iOS 16.4 beta sürümde Apple’ın Ayarlar uygulamasına AOD özelliğinin pil tüketimi ile ilgili detayları eklediği ortaya çıktı. Pil tüketimine neden olan aktiviteler (Hücresel kapsama alanı yok, Kişisel bağlantı noktası gibi) arasında Her Zaman Açık Ekran da olacak.

Bazı karşılaştırma testlerine göre, Always on Display özelliği iPhone 14 Pro’nun pilini 24 saat içinde %20 oranında tüketiyor. Özellik, duvar kağıdı olmadan açılmışsa tüketim oranı %14’e kadar düşüyor.

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iOS 16.4 ile iPhone 14 Pro AOD pil tüketimi takip edilebilecek