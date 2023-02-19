iOS 16.4 ile iPhone 14 Pro'nun always on display pil tüketimi takip edilebilecek

iPhone 14 Pro’nun piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcılar, always on display açıldığında pil tüketimini gösteren karşılaştırmalar paylaşıyor. Özelliğin batarya tüketimini ne kadar etkilediğini gerçekten bilmek isteyenler için Apple, iOS 16.4 ile bunu kolaylaştıracak. Yeni yayınlanan iOS 16.4 beta sürümde Apple’ın Ayarlar uygulamasına AOD özelliğinin pil tüketimi ile ilgili detayları eklediği ortaya çıktı. Pil tüketimine neden olan aktiviteler (Hücresel kapsama alanı yok, Kişisel bağlantı noktası gibi) arasında Her Zaman Açık Ekran da olacak.
Bazı karşılaştırma testlerine göre, Always on Display özelliği iPhone 14 Pro’nun pilini 24 saat içinde %20 oranında tüketiyor. Özellik, duvar kağıdı olmadan açılmışsa tüketim oranı %14’e kadar düşüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah