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    iOS 16.4 ile iPhone 14 Pro'nun always on display pil tüketimi takip edilebilecek

    iPhone 14 Pro'nun always on display özelliği ne kadar pil tüketiyor? iOS 16.4 ile her zaman açık ekran seçeneğinin bataryaya etkisi görülebilecek.               
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    iphone 14 pro always on display pil tüketimi Tam Boyutta Gör
    Always on Display, iPhone 14 Pro serisinin öne çıkarılan özellikleri arasında. AOD, telefon kullanımda değilken yenileme hızını 1Hz’e kadar düşürüyor ve ekran kilidini açmadan saat ve widget’lara bakmanızı sağlıyor. Bu özelliğin pil tüketimi üzerine etkisi olduğu biliniyor ancak Apple bunu net bir şekilde paylaşmadı. Ancak iOS 16.4 güncellemesiyle bu bilgi verilecek.

    iPhone 14 Pro’nun piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcılar, always on display açıldığında pil tüketimini gösteren karşılaştırmalar paylaşıyor. Özelliğin batarya tüketimini ne kadar etkilediğini gerçekten bilmek isteyenler için Apple, iOS 16.4 ile bunu kolaylaştıracak. Yeni yayınlanan iOS 16.4 beta sürümde Apple’ın Ayarlar uygulamasına AOD özelliğinin pil tüketimi ile ilgili detayları eklediği ortaya çıktı. Pil tüketimine neden olan aktiviteler (Hücresel kapsama alanı yok, Kişisel bağlantı noktası gibi) arasında Her Zaman Açık Ekran da olacak.

    Bazı karşılaştırma testlerine göre, Always on Display özelliği iPhone 14 Pro’nun pilini 24 saat içinde %20 oranında tüketiyor. Özellik, duvar kağıdı olmadan açılmışsa tüketim oranı %14’e kadar düşüyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 4 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 6 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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