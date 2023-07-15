iOS için Chrome güncellendi: Web uygulamalarını ana sayfaya yerleştirebileceksiniz

iOS ve iPadOS üzerinde web uygulamalarını kullanmak kolaylaşıyor
Bir zamanlar Google’da tasarımcı olarak görev alan Chris Messina, Chrome’un yeni güncellemesi ile gelen özellikleri açıkladı. Yeni güncellemesi ile Chrome, web sitelerini “Progressive Web App” yani PWA olarak kaydedebiliyor. Kaydedilen siteler, web uygulaması olarak iOS ana ekranına yerleştirilebiliyor. Ayrıca bu uygulamalar, Chrome veya Safari gibi görünmek yerine yerel bir uygulama gibi gözüküyor ve özel bildirimler yollayabiliyorlar. Böylece web uygulamaları, iOS tabanlı cihazlarda yerel bir uygulama gibi çalışıyor.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)