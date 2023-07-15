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    iOS için Chrome güncellendi: Web uygulamalarını ana sayfaya yerleştirebileceksiniz

    Chrome ile liderliğini korumaya devam eden Google, farklı platformlar için tarayıcısını güncellemeye devam ediyor. iOS 16.4 sayesinde hazırlanan güncelleme, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak.
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    iOS için Chrome yeni bir güncellemeye kavuştu Tam Boyutta Gör
    iOS ve iPadOS işletim sistemlerine yaptığı yatırımlar ile mobil platform tarafında başarılı bir marka haline gelen Apple, mobil platformlar için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni özellikleri ile bu güncelleme, kullanıcıların hayatını oldukça kolaylaştıracak. iOS 16.4 güncellemesi ile Apple, üçüncü parti uygulamaların web uygulamaları yaratmasına, bu uygulamaları iOS ana sayfasına eklemeye ve bu uygulamaların bildirim yollamasına izin veriyor. İşletim sisteminin yeni özellikleri sayesinde Google, Chrome tarayıcısını güncelledi.

    iOS ve iPadOS üzerinde web uygulamalarını kullanmak kolaylaşıyor

    Bir zamanlar Google’da tasarımcı olarak görev alan Chris Messina, Chrome’un yeni güncellemesi ile gelen özellikleri açıkladı. Yeni güncellemesi ile Chrome, web sitelerini “Progressive Web App” yani PWA olarak kaydedebiliyor. Kaydedilen siteler, web uygulaması olarak iOS ana ekranına yerleştirilebiliyor. Ayrıca bu uygulamalar, Chrome veya Safari gibi görünmek yerine yerel bir uygulama gibi gözüküyor ve özel bildirimler yollayabiliyorlar. Böylece web uygulamaları, iOS tabanlı cihazlarda yerel bir uygulama gibi çalışıyor. 

    Chrome güncellemesinin İngilizce sürüm notları Tam Boyutta Gör
    Daha önce yalnızca Safari tarafından desteklenen özellik, artık üçüncü parti tarayıcılar tarafından kullanılabilecek. Ayrıca Apple, macOS Sonoma ile Safari üzerinden web sitelerinin uygulama olarak kaydedilmesine de izin verecek. Apple’ın rekabet karşıtı imajından kurtulmak için bu hamleleri yaptığı düşünülüyor. Yenilenen Chrome uygulamasını iOS veya iPadOS için buradan indirebilirsiniz.
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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