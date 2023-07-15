iOS için Chrome güncellendi: Web uygulamalarını ana sayfaya yerleştirebileceksiniz

Tam Boyutta Gör iOS ve iPadOS işletim sistemlerine yaptığı yatırımlar ile mobil platform tarafında başarılı bir marka haline gelen Apple, mobil platformlar için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni özellikleri ile bu güncelleme, kullanıcıların hayatını oldukça kolaylaştıracak. iOS 16.4 güncellemesi ile Apple, üçüncü parti uygulamaların web uygulamaları yaratmasına, bu uygulamaları iOS ana sayfasına eklemeye ve bu uygulamaların bildirim yollamasına izin veriyor. İşletim sisteminin yeni özellikleri sayesinde Google, Chrome tarayıcısını güncelledi.

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iOS ve iPadOS üzerinde web uygulamalarını kullanmak kolaylaşıyor

Bir zamanlar Google’da tasarımcı olarak görev alan Chris Messina, Chrome’un yeni güncellemesi ile gelen özellikleri açıkladı. Yeni güncellemesi ile Chrome, web sitelerini “Progressive Web App” yani PWA olarak kaydedebiliyor. Kaydedilen siteler, web uygulaması olarak iOS ana ekranına yerleştirilebiliyor. Ayrıca bu uygulamalar, Chrome veya Safari gibi görünmek yerine yerel bir uygulama gibi gözüküyor ve özel bildirimler yollayabiliyorlar. Böylece web uygulamaları, iOS tabanlı cihazlarda yerel bir uygulama gibi çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce yalnızca Safari tarafından desteklenen özellik, artık üçüncü parti tarayıcılar tarafından kullanılabilecek. Ayrıca Apple, macOS Sonoma ile Safari üzerinden web sitelerinin uygulama olarak kaydedilmesine de izin verecek. Apple’ın rekabet karşıtı imajından kurtulmak için bu hamleleri yaptığı düşünülüyor. Yenilenen Chrome uygulamasını iOS veya iPadOS için buradan indirebilirsiniz.

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iOS için Chrome yeni bir güncellemeye kavuştu