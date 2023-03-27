Apple, iOS 17 için planları değiştirdi: Hata düzeltmesinden fazlası olacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni iPhone’lardan önce tanıttığı iOS güncellemesi, hataları düzelten ve genel performansı iyileştiren ufak değişikliklerin yanı sıra iPhone’lara birkaç yeni özellik getiriyor. Daha önce iOS 17’nin büyük değişiklikler getirmeyeceği, hata düzeltmelerine odaklanacağı söyleniyordu. Şimdi, Apple’ın odak noktasını genişlettiği söyleniyor.

iOS 17 developer beta ücretsiz yüklenemeyecek 1 ay önce eklendi

Apple, son anda stratejiyi değiştirdi

Bloomberg’den Mark Gurman, iOS 17’nin hata düzeltmeleri ve performans iyileştirme sürümü olarak planlandığını ancak geliştirilme sürecinde bu stratejinin değiştiğini söylüyor.

iOS 17, beklenen özellikleri getirebilir

Kullanıcıların en çok beklediği özelliklerden birkaçı yeni iOS sürümüyle iPhone’lara gelebilir. Özelliklerin ne olacağı belli değil ancak iOS 17, iOS 16 ile kilit ekranının yenilenmesi gibi büyük ilgi göreceği düşünülen iyileştirme olmayacak.

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Apple'ın iOS 17 planları değişti: Beklenen yenilikler gelebilir