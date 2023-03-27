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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 17 için planları değiştirdi: Hata düzeltmesinden fazlası olacak

    Apple’ın iOS 17 güncellemesi ile ilgili planları değiştirdiği, beklenenden daha fazla özellik sunabileceği iddiası ortaya çıktı. iOS 17, hata düzeltmeleri dışında birkaç yenilik getirebilir.
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    ios 17 yenilikler ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPhone’lardan önce tanıttığı iOS güncellemesi, hataları düzelten ve genel performansı iyileştiren ufak değişikliklerin yanı sıra iPhone’lara birkaç yeni özellik getiriyor. Daha önce iOS 17’nin büyük değişiklikler getirmeyeceği, hata düzeltmelerine odaklanacağı söyleniyordu. Şimdi, Apple’ın odak noktasını genişlettiği söyleniyor.

    Apple, son anda stratejiyi değiştirdi

    Bloomberg’den Mark Gurman, iOS 17’nin hata düzeltmeleri ve performans iyileştirme sürümü olarak planlandığını ancak geliştirilme sürecinde bu stratejinin değiştiğini söylüyor.

    iOS 17, beklenen özellikleri getirebilir

    Kullanıcıların en çok beklediği özelliklerden birkaçı yeni iOS sürümüyle iPhone’lara gelebilir. Özelliklerin ne olacağı belli değil ancak iOS 17, iOS 16 ile kilit ekranının yenilenmesi gibi büyük ilgi göreceği düşünülen iyileştirme olmayacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 23 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    hat meşgul hatası eminem gay mi galatasaray lehine hakem hataları digitürk ulusal kanallar yok lenovo g50 bios tuşu

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