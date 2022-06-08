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Apple'ın WWDC22'de bahsetmediği iOS 16 yenilikleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Öyle ki iOS 14 ile gelen çeviri uygulaması, aradan geçen iki yılın ardından nihayet Türkçe dil desteğine kavuşuyor.

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Çeviri uygulamasına Türkçe desteği!

Apple'ın iOS 16 ile ilgili detaylara yer verdiği web sayfasından edinilen bilgilere göre çeviri uygulamasına ve Safari'deki web sayfası çeviri özelliğine Türkçe dil desteği eklenecek. Ayrıca sözlük uygulamasına da Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye çeviri özelliği dahil edilecek.

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iOS 16 ile iPhone'lara Türkçe çeviri desteği geliyor!