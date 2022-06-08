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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC22 etkinliğinde Apple, ilgi çekici yeni özellikler ile iOS 16 ve MacOS Ventura’yı tanıttı. Bu yeni özellikler arasından kullanıcıların parola işlemlerini kolaylaştırmayı hedefleyen 'Passkeys' (Geçiş Anahtarı), parolasız bir geleceğin anahtarı olabilir.

Şifre oluşturma ve değiştirme sorunlarını ortadan kaldıracak

Bilindiği üzere günümüzde en güvenli şifreler bile bir veri ihlali yaşandığında kolay bir şekilde ele geçirebiliyor. Bunun yanı sıra her uygulama için ayrı ayrı şifre oluşturmak da kullanıcılar için büyük bir dert olmuş durumda. Cupertino devinin karmaşık parolaları hatırlamaya ve bunları sık sık değiştirme endişesine gerek kalmadan, kullanıcıların kimliklerini güvenli bir şekilde doğrulamasını amaçlayan yeni Geçiş Anahatarı özelliği, tam da bu noktaya parmak basıyor.

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Apple'a göre hem uygulamalar hem de cihazlar için tasarlan ve hesaplara daha fazla güvenlik getirmeyi amaçlayan Passkeys özelliği, cihazda kalan ve hiçbir zaman bir web sunucusunda depolanmayan benzersiz dijital şifreler olacak. Bununla birlikte Geçiş anahtarları, Touch ID ve Face ID dahil olmak üzere biyometrik güvenlikle entegrasyona sahip olacak ve iCloud Anahtar Zinciri aracılığıyla diğer Apple cihazlarıyla senkronize edilebilecek.

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Ayrıca teknolojinin yalnızca Safari ile sınırlı kalmayacağını belirten Apple, kullanıcıların Touch ID veya Face ID'ye sahip bir iPhone'u olduğu sürece özelliği kullanabileceklerini söylüyor. Böylece kullanıcılar telefonlarına bir QR kodu okutarak farklı cihazlarlardan banka veya sitelere hızlı bir şekilde giriş yapabilecekler.

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iOS 16 ve macOS Ventura, parolasız bir gelecek sunacak