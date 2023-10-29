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    Anlık Bildirim

    iOS 17.2 beta, Apple'ın yeni güncelleme sistemini doğruladı

    Apple'ın mağazalarda iPhone'ların kutusunu açmadan kablosuz olarak güncelleyebileceği yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Yeni sistem, iOS 17.2 betanın yayınlanmasıyla doğrulandı.
    ios 17.2 apple mağaza iphone kablosuz güncelleme Tam Boyutta Gör
    Yeni bir telefon alındığında kurulum aşamasında yeni yazılım güncellemesinin çıkması en sinir bozucu şeylerden biridir. Apple, bu duruma son verecek yeni sistemini mağazalarda uygulamaya başlayacak. Yeni sistemle Apple mağazalarında satılan iPhone’lar kutuları açılmadan son sürüme güncellenip tüketiciye verilecek.

    iPhone'lar Apple mağazalarında kutusu açılmadan güncellenecek

    Apple, iPhone’ların gönderildiğinde veya satın alındığında en son yazılım güncellemesini çalıştırdığından emin olmak için yeni bir sisteme geçiyor. Yeni yayınlanan iOS 17.2 beta sürümünde de onaylandığı üzere, Apple pad benzeri bir cihazda iPhone’u kablosuz olarak açacak, yazılım güncellemesini indirip yükleyecek ve kapatacak. Bu şekilde kutusu açılmamış iPhone, son iOS sürümüne güncellenmiş olacak. Satın alan kişi, kurulum aşamasında yazılım güncelleme işlemiyle uğraşmayacak.

    Bu sistemin tanıtılmasının nedeninin yeni iPhone 15 modellerinde yaşanan bir sorundan kaynaklandığı bildiriliyor. Kullanıcıları, kurulum sırasında eski iPhone'dan yenisine veri aktarılamamasına neden olan bir sorunla karşılaşmıştı. Bu hatayı düzeltmek için bir yazılım güncellemesi yayınlandı ancak güncelleme iPhone kurulmadan yüklenemedi. Apple, bu sorunu tekrar yaşamak istemiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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