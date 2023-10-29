iOS 17.2 beta, Apple'ın yeni güncelleme sistemini doğruladı

iPhone'lar Apple mağazalarında kutusu açılmadan güncellenecek
Apple, iPhone’ların gönderildiğinde veya satın alındığında en son yazılım güncellemesini çalıştırdığından emin olmak için yeni bir sisteme geçiyor. Yeni yayınlanan iOS 17.2 beta sürümünde de onaylandığı üzere, Apple pad benzeri bir cihazda iPhone’u kablosuz olarak açacak, yazılım güncellemesini indirip yükleyecek ve kapatacak. Bu şekilde kutusu açılmamış iPhone, son iOS sürümüne güncellenmiş olacak. Satın alan kişi, kurulum aşamasında yazılım güncelleme işlemiyle uğraşmayacak.
Bu sistemin tanıtılmasının nedeninin yeni iPhone 15 modellerinde yaşanan bir sorundan kaynaklandığı bildiriliyor. Kullanıcıları, kurulum sırasında eski iPhone'dan yenisine veri aktarılamamasına neden olan bir sorunla karşılaşmıştı. Bu hatayı düzeltmek için bir yazılım güncellemesi yayınlandı ancak güncelleme iPhone kurulmadan yüklenemedi. Apple, bu sorunu tekrar yaşamak istemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.