Tam Boyutta Gör Yeni bir telefon alındığında kurulum aşamasında yeni yazılım güncellemesinin çıkması en sinir bozucu şeylerden biridir. Apple, bu duruma son verecek yeni sistemini mağazalarda uygulamaya başlayacak. Yeni sistemle Apple mağazalarında satılan iPhone’lar kutuları açılmadan son sürüme güncellenip tüketiciye verilecek.

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iPhone'lar Apple mağazalarında kutusu açılmadan güncellenecek

Apple, iPhone’ların gönderildiğinde veya satın alındığında en son yazılım güncellemesini çalıştırdığından emin olmak için yeni bir sisteme geçiyor. Yeni yayınlanan iOS 17.2 beta sürümünde de onaylandığı üzere, Apple pad benzeri bir cihazda iPhone’u kablosuz olarak açacak, yazılım güncellemesini indirip yükleyecek ve kapatacak. Bu şekilde kutusu açılmamış iPhone, son iOS sürümüne güncellenmiş olacak. Satın alan kişi, kurulum aşamasında yazılım güncelleme işlemiyle uğraşmayacak.

Bu sistemin tanıtılmasının nedeninin yeni iPhone 15 modellerinde yaşanan bir sorundan kaynaklandığı bildiriliyor. Kullanıcıları, kurulum sırasında eski iPhone'dan yenisine veri aktarılamamasına neden olan bir sorunla karşılaşmıştı. Bu hatayı düzeltmek için bir yazılım güncellemesi yayınlandı ancak güncelleme iPhone kurulmadan yüklenemedi. Apple, bu sorunu tekrar yaşamak istemiyor.

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iOS 17.2 beta, Apple'ın yeni güncelleme sistemini doğruladı