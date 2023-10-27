iOS 17.2, Apple'ın yepyeni uygulaması Journal ile gelecek

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17.2 güncellemesinin ilk beta sürümünü yayınladı. iOS 17.2 beta bir dizi yeni özellik getiriyor. Apple’ın iOS 17 tanıtımında gösterdiği yepyeni uygulaması Günlük artık kullanılabiliyor, Apple Müzik kullanıcıları çalma listelerini arkadaşlarıyla paylaşabiliyor, iPhone 15 Pro modellerine özel ve yenilikler bunlarla sınırlı değil.

iOS 17.1 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler 2 gün önce eklendi

iOS 17.2 beta ile gelen yenilikler

Journal uygulaması ile kullanıcılar günlük etkinliklerini ve düşüncelerini kaydedebilecek. Apple, ilham kaynağı olarak kullanılabilecek isteğe bağlı istemler sağlıyor. Günlük uygulamasında + düğmesine dokunduktan sonra yazının temeli olan önerilerden seçilebildiği gibi herhangi bir şey yazmak için yeni giriş de seçilebiliyor. Girişler otomatik olarak tarihle etiketleniyor ancak yer imlerine ekleme seçeneği de var. Günlük girişleri fotoğraf, ses kaydı, konum etiketi içerebiliyor.

Bir diğer yenilik Apple Müzik uygulamasında. Apple Müzik’te artık birden fazla kişinin ekleyebileceği çalma listesi oluşturma seçeneği var. Oluşturulan çalma listesinde sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunup Collaorate seçeneğini seçmek ve başlata dokunmak yeterli oluyor. Çalma listesine bir bağlantı oluşturuluyor ve bu bağlantıya erişimi olan herkes listeye şarkı ekleyebiliyor. Ayrıca Apple Müzik’te favorilere eklenen şarkılar artık favoriler çalma listesinde toplanıyor. Odak filtresi etkinleştirildiğinde dinleme geçmişi kapatılıyor, böylece aynı hesaptan bir başkasının dinlediği müzikler size öneri olarak sunulmuyor.

iOS 17.2 betada görülen bir başka yenilik iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile gelen eylem düğmesine yönelik. Eylem düğmesine artık Çeviri işlevi atanabiliyor. Eylem düğmesine basılı tutulduğunda iPhone, konuşulan metni dinleyip yazıya döküyor ve daha önce belirlenen dilden çeviri yapıyor.

iMessage uygulamasına da yeni bir özellik kazanıyor. İlk kez Aralık 2022’de tanıtılan iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması, gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve devlet yetkilileri gibi kişileri tehditlere karşı korumak amacıyla tasarlanmış bir özellik. Bu özellik etkinleştirildiğinde, konuşma ya da görüşmenin yalnızca iki taraf arasında yapıldığını gösteren bir iletişim doğrulama kodu Apple tarafından sağlanıyor.

iOS 17.2 beta ayrıca şu yenilikleri içeriyor:

Mesajlar iCloud’da bölümü

Apple TV uygulamasında düzenlemeler

Yeni hava durumu widgetları

Yeni dijital saat widgetı

Apple Vision Pro başlığı için AirPlay seçeneği

Memoji için yeni seçenekler

iOS 17.2 ne zaman çıkacak?

iOS 17.2 geliştiricilere sunuldu ancak çok geçmeden herkese açık beta sürümü yayınlanacaktır. Apple'ın iOS 17.2 güncellemesini Kasım veya Aralık ayında yayınlaması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 17.2, Apple'ın yepyeni uygulaması Journal ile gelecek