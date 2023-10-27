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    Anlık Bildirim

    iOS 17.2, Apple'ın yepyeni uygulaması Journal ile gelecek

    Apple, iOS 17.1 güncellemesinin ardından çok geçmeden geliştiriciler için iOS 17.2 beta sürümü yayınladı. iOS 17.2 beta 1, yepyeni uygulama Journal'ı getiriyor ancak başka yenilikler de var.
    ios 17.2 journal günlük uygulaması ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17.2 güncellemesinin ilk beta sürümünü yayınladı. iOS 17.2 beta bir dizi yeni özellik getiriyor. Apple’ın iOS 17 tanıtımında gösterdiği yepyeni uygulaması Günlük artık kullanılabiliyor, Apple Müzik kullanıcıları çalma listelerini arkadaşlarıyla paylaşabiliyor, iPhone 15 Pro modellerine özel ve yenilikler bunlarla sınırlı değil.

    iOS 17.2 beta ile gelen yenilikler

    Journal uygulaması ile kullanıcılar günlük etkinliklerini ve düşüncelerini kaydedebilecek. Apple, ilham kaynağı olarak kullanılabilecek isteğe bağlı istemler sağlıyor. Günlük uygulamasında + düğmesine dokunduktan sonra yazının temeli olan önerilerden seçilebildiği gibi herhangi bir şey yazmak için yeni giriş de seçilebiliyor. Girişler otomatik olarak tarihle etiketleniyor ancak yer imlerine ekleme seçeneği de var. Günlük girişleri fotoğraf, ses kaydı, konum etiketi içerebiliyor.

    Bir diğer yenilik Apple Müzik uygulamasında. Apple Müzik’te artık birden fazla kişinin ekleyebileceği çalma listesi oluşturma seçeneği var. Oluşturulan çalma listesinde sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunup Collaorate seçeneğini seçmek ve başlata dokunmak yeterli oluyor. Çalma listesine bir bağlantı oluşturuluyor ve bu bağlantıya erişimi olan herkes listeye şarkı ekleyebiliyor. Ayrıca Apple Müzik’te favorilere eklenen şarkılar artık favoriler çalma listesinde toplanıyor. Odak filtresi etkinleştirildiğinde dinleme geçmişi kapatılıyor, böylece aynı hesaptan bir başkasının dinlediği müzikler size öneri olarak sunulmuyor.

    iOS 17.2 betada görülen bir başka yenilik iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile gelen eylem düğmesine yönelik. Eylem düğmesine artık Çeviri işlevi atanabiliyor. Eylem düğmesine basılı tutulduğunda iPhone, konuşulan metni dinleyip yazıya döküyor ve daha önce belirlenen dilden çeviri yapıyor.

    iMessage uygulamasına da yeni bir özellik kazanıyor. İlk kez Aralık 2022’de tanıtılan iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması, gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve devlet yetkilileri gibi kişileri tehditlere karşı korumak amacıyla tasarlanmış bir özellik. Bu özellik etkinleştirildiğinde, konuşma ya da görüşmenin yalnızca iki taraf arasında yapıldığını gösteren bir iletişim doğrulama kodu Apple tarafından sağlanıyor.

    iOS 17.2 beta ayrıca şu yenilikleri içeriyor:

    • Mesajlar iCloud’da bölümü
    • Apple TV uygulamasında düzenlemeler
    • Yeni hava durumu widgetları
    • Yeni dijital saat widgetı
    • Apple Vision Pro başlığı için AirPlay seçeneği
    • Memoji için yeni seçenekler

    iOS 17.2 ne zaman çıkacak?

    iOS 17.2 geliştiricilere sunuldu ancak çok geçmeden herkese açık beta sürümü yayınlanacaktır. Apple'ın iOS 17.2 güncellemesini Kasım veya Aralık ayında yayınlaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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