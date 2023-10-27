iOS 17.2, Apple'ın yepyeni uygulaması Journal ile gelecek

- iOS 17.2 beta ile gelen yenilikler
- iOS 17.2 beta ayrıca şu yenilikleri içeriyor:
- iOS 17.2 ne zaman çıkacak?
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iOS 17.2 beta ile gelen yenilikler
Journal uygulaması ile kullanıcılar günlük etkinliklerini ve düşüncelerini kaydedebilecek. Apple, ilham kaynağı olarak kullanılabilecek isteğe bağlı istemler sağlıyor. Günlük uygulamasında + düğmesine dokunduktan sonra yazının temeli olan önerilerden seçilebildiği gibi herhangi bir şey yazmak için yeni giriş de seçilebiliyor. Girişler otomatik olarak tarihle etiketleniyor ancak yer imlerine ekleme seçeneği de var. Günlük girişleri fotoğraf, ses kaydı, konum etiketi içerebiliyor.
Bir diğer yenilik Apple Müzik uygulamasında. Apple Müzik’te artık birden fazla kişinin ekleyebileceği çalma listesi oluşturma seçeneği var. Oluşturulan çalma listesinde sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunup Collaorate seçeneğini seçmek ve başlata dokunmak yeterli oluyor. Çalma listesine bir bağlantı oluşturuluyor ve bu bağlantıya erişimi olan herkes listeye şarkı ekleyebiliyor. Ayrıca Apple Müzik’te favorilere eklenen şarkılar artık favoriler çalma listesinde toplanıyor. Odak filtresi etkinleştirildiğinde dinleme geçmişi kapatılıyor, böylece aynı hesaptan bir başkasının dinlediği müzikler size öneri olarak sunulmuyor.
iOS 17.2 betada görülen bir başka yenilik iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile gelen eylem düğmesine yönelik. Eylem düğmesine artık Çeviri işlevi atanabiliyor. Eylem düğmesine basılı tutulduğunda iPhone, konuşulan metni dinleyip yazıya döküyor ve daha önce belirlenen dilden çeviri yapıyor.
iMessage uygulamasına da yeni bir özellik kazanıyor. İlk kez Aralık 2022’de tanıtılan iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması, gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve devlet yetkilileri gibi kişileri tehditlere karşı korumak amacıyla tasarlanmış bir özellik. Bu özellik etkinleştirildiğinde, konuşma ya da görüşmenin yalnızca iki taraf arasında yapıldığını gösteren bir iletişim doğrulama kodu Apple tarafından sağlanıyor.
iOS 17.2 beta ayrıca şu yenilikleri içeriyor:
- Mesajlar iCloud’da bölümü
- Apple TV uygulamasında düzenlemeler
- Yeni hava durumu widgetları
- Yeni dijital saat widgetı
- Apple Vision Pro başlığı için AirPlay seçeneği
- Memoji için yeni seçenekler
iOS 17.2 ne zaman çıkacak?
iOS 17.2 geliştiricilere sunuldu ancak çok geçmeden herkese açık beta sürümü yayınlanacaktır. Apple'ın iOS 17.2 güncellemesini Kasım veya Aralık ayında yayınlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.