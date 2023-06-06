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    Anlık Bildirim

    iOS 17 ile birlikte notlar arasında bağlantı oluşturabileceksiniz

    iOS 17 ile birlikte bir çok yenilik iPhone'lara geliyor. Bu yeniliklerden biri de Notlar uygulamasında olacak. Artık notlarınıza daha önce yazmış olduğunuz notlara giden bağlantı ekleyebileceksiniz.
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    iOS 17 ile notlarınız arasında bağlantı oluşturun
    iPhone'un Notlar uygulaması dünkü WWDC açılış konuşması sırasında neredeyse hiç konuşulmadı. Ancak iOS 17'de uygulamaya yapılan etkili bir yenilik ile ilgili notlarınızı birbirine bağlayabiliceksiniz.

    Notlar arasında hızlıca geçiş yapın

    Sadece birkaç dokunuşla notlar arasında bağlantılar oluşturabilir, böylece bir nottan diğerine atlamayı kolaylaştırabilirsiniz. Herhangi bir nottaki bir boşluğa uzun bastığınızda açılır menüde yeni bir "Bağlantı Ekle" seçeneği bulunmakta. Bu seçeneğe dokunduğunuzda, başlığını arayarak veya bir URL girerek başka bir nota bağlantı verebilirsiniz.

    Bağlantı için isteğe bağlı alternatif bir başlık oluşturabilir veya anlaşılır olması için orijinal başlığa bağlı kalabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, bağlantı notunuzda altı çizili metin olarak görünür ve ona dokunduğunuzda sizi doğrudan bağlantı verdiğiniz nota götürür.

    Notlar uygulaması ayrıca bağlantı eklemek için ek ve daha hızlı bir yol sunmakta: İki tane büyüktür sembolü (>>) yazdığınızda, en son değiştirdiğiniz altı notu içeren bir liste açılır ve birine dokunduğunuzda anında o nota bir bağlantı eklenir.

    Aynı özelliklerin iPadOS 17 ve macOS Sonoma'da da bulunduğunu belirtelim.

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