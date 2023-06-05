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    iPadOS 17 duyuruldu! İşte yenilikler ve güncelleme alacak cihazlar

    iPadOS 17 ile birlikte Health uygulaması, PDF dosyalarında daha verimli çalışma, Notlar uygulamasında PDF entegrasyonu, kilit ekranında özelleştirme gibi yenilikler geliyor.
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    iPadOS 17 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın geleneksel WWDC 2023 geliştirici konferansında beklendiği gibi yazılım ekosistemlerinin yeni sürümleri sahneye çıktı. Geçtiğimiz yıllarda kendisine ait bir ekosisteme kavuşan iPadOS işletim sistemi de bunlar arasındaydı.

    iPadOS 17 neler sunuyor?

    iPadOS 17 ile gelen ilk yenilik Health uygulamasının kullanıma sunulması olacak. Bugüne kadar iPhone cihazlarına özgü olan Health uygulaması bundan sonra iPad kullanıcıları tarafından da deneyimlenebilecek. Büyük ekran sayesinde uygulama daha verimli bir alan kullanıyor. Ayrıca HealthKit platformu da iPadOS geliştiricilerine sunulacak.

    İkinci olarak iOS 16 ile iPhone kilit ekranına sunulan özelleştirme seçenekleri iPadOS 17 ile iPad ailesine de geldi. Bu sayede kilit ekranına yerleştirilen widget’ler ile fotoğraf, arka plan, airpods bağlantısı gibi pek çok bilgiyi görebilmek mümkün oluyor. iPad ekranı göz önüne alındığında özelleştirme seçenekleri daha geniş tutulmuş.

    Diğer taraftan Sahne Yöneticisi yani Stage Manager özelliği geçen yıl kullanıma sunulmuş ancak bir kesim tarafından beğenilmemişti. Bu bakımdan Apple özelliği biraz daha geliştirmiş. Yeni sürümde bu özellik açıkken aynı anda birden fazla ses ve video kaynağı akışı alabilme imkânı geldi.

    PDF dosyalarında kullanıcı veri giriş alanlarının otomatik olarak algılanarak yazıma hazır hale gelmesi, Notlar uygulamasında birden fazla PDF dosyası ile daha verimli ve arkadaşlarla ortak olarak çalışabilme, metinlerde akıllı tanımlama, AirDrop aktarımlarının mesafe artsa bile kopmaması yine yenilikler arasında.

     Son olarak ana ekranda etkileşimli widget’ler,  harici ekran açık iken iPad ekranının uykuya geçmesi, harici ekranda Dock modülünün yeniden boyutlandırılması, ses çıkış kaynağı ayarlarında daha fazla seçenek, harici ekranda web kamerası desteği şeklinde yenilikler de mevcut.

    iPadOS 17 alacak cihazlar

    • iPad (6. nesil ve sonrası)
    • iPad mini (5. nesil ve sonrası)
    • iPad Air (3. nesil ve sonrası)
    • 12.9 inç iPad Pro (2. nesil ve sonrası) 
    • 10.5 inç iPad Pro 
    • 11 inç iPad Pro modelleri
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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