iOS 18 tanıtıldı: İşte iOS 18 özellikleri ve yenilikler

iOS 18 yenilikler 🆕
- Ana ekran özelleştirme
- Kilit ekranındaki simgeleri değiştirme
- Denetim Merkezi'ni özelleştirme
- Uygulama kilitleme
- Uygulama gizleme
- Uydu bağlantısıyla mesajlaşma
- Mesajı sonra gönderme ve yeni efektler
- Mail için yeni kategoriler
- Fotoğraflar uygulaması için yeni arayüz
- Takvim Anımsatıcılar entegrasyonu
- Oyun modu
- RCS mesajlaşma desteği
iPhone kullanıcılarının yıllardır beklediği gizlilik ve güvenlik özelliği iOS 18 ile geldi. Güncellemeyle birlikte Fotoğraflar ve Mesajlar başta olmak üzere uygulama açılışlarına şifre koyabiliyorsunuz. Uygulama kilitleme, şu ana kadar belli uygulamalarda, sınırlandırılmış olarak vardı. Uygulama gizleme özelliği de sunuldu.
iOS 18, yeni erişilebilirlik özellikleri getiriyor. WWDC 2024 etkinliği öncesinde iPhone’lara gelecek yeni erişilebilirlik özellikleri tanıtılmıştı. Yapay zekadan güç alan Göz Takibi, işitme engelli veya işitme bozukluğu olan kişilere yepyeni müzik deneyimi yaşatan Music Haptics, Siri’nin anlayabileceği çeşitli ifadeleri kestirmelere atamanıza izin veren Vocal Shortcuts, araç tutmasını azaltmaya yardımcı Vehicle Motion Cues ve CarPlay güncellemeleri getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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