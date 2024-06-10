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    iOS 18 tanıtıldı: İşte iOS 18 özellikleri ve yenilikler

    Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iPhone’lar için şimdiye kadarki en büyük güncelleme olarak beklenen iOS 18’i tanıttı. Peki, iOS 18 özellikleri neler? İşte tüm yenilikler:
    iOS 18 güncellemesi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, 10 Haziran 2024 TSİ 20.00’de başlayan WWDC24 etkinliğinde iOS 18 ve diğer işletim sistemi güncellemelerini tanıttı. iOS 18 nasıl olacak ve iOS 18 yenilikleri neler olacak, özellikle de iPhone’lara gelecek yapay zeka özellikleri merakla bekleniyordu ancak yapay zekadan bahsedilmedi. İşte iOS 18 özellikleri:

    iOS 18 yenilikler 🆕

    ios 18 ile iphonelara gelen yeni özellikler Tam Boyutta Gör

    • Ana ekran özelleştirme
    • Kilit ekranındaki simgeleri değiştirme
    • Denetim Merkezi'ni özelleştirme
    • Uygulama kilitleme
    • Uygulama gizleme
    • Uydu bağlantısıyla mesajlaşma
    • Mesajı sonra gönderme ve yeni efektler
    • Mail için yeni kategoriler
    • Fotoğraflar uygulaması için yeni arayüz
    • Takvim Anımsatıcılar entegrasyonu
    • Oyun modu
    • RCS mesajlaşma desteği
    iOS 18 yenilik ana ekran özelleştirme Tam Boyutta Gör
    iOS 18, ana ekranda ve kilit ekranında özelleştirme getiriyor. Son iOS sürümü, özelleştirmeye daha fazla izin veren ana ekran ve görünüm için daha fazla seçenek sunuyor. iPhone, bu güncellemeye kadar uygulama simgelerini belli bir düzene göre yerleştirmeye izin veriyordu. Uygulama simgeleri arasına boş alanlar, satırlar ve sütunlar oluşturma seçeneği eklendi. Yeri gelmişken, uygulama simgelerinin renklerini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca koyu mod (dark mode) açıldığında simgeler de ona göre değişiyor.

    iPhone kullanıcılarının yıllardır beklediği gizlilik ve güvenlik özelliği iOS 18 ile geldi. Güncellemeyle birlikte Fotoğraflar ve Mesajlar başta olmak üzere uygulama açılışlarına şifre koyabiliyorsunuz. Uygulama kilitleme, şu ana kadar belli uygulamalarda, sınırlandırılmış olarak vardı. Uygulama gizleme özelliği de sunuldu.

    iOS 18 yenilik denetim merkezi özelleştirme Tam Boyutta Gör
    iOS 18, Denetim Merkezi’ne özelleştirilebilir düzen getiriyor. Kontroller artık sürükle-bırak ile yeniden düzenlenebiliyor. Önceden yalnızca altta kalan simgeler düzenlenebiliyordu, kaldırılabiliyor ve bu, yalnızca Ayarlar’dan yapılabiliyordu.

    iOS 18, yeni erişilebilirlik özellikleri getiriyor. WWDC 2024 etkinliği öncesinde iPhone’lara gelecek yeni erişilebilirlik özellikleri tanıtılmıştı. Yapay zekadan güç alan Göz Takibi, işitme engelli veya işitme bozukluğu olan kişilere yepyeni müzik deneyimi yaşatan Music Haptics, Siri’nin anlayabileceği çeşitli ifadeleri kestirmelere atamanıza izin veren Vocal Shortcuts, araç tutmasını azaltmaya yardımcı Vehicle Motion Cues ve CarPlay güncellemeleri getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Apple Event, ios 18 ve
    4 etiket daha wwdc 2024 Teknoloji Haberleri Apple iPhone
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    motosiklet gaz verince boğuluyor kendi bürosu olan avukat ne kadar kazanır 4. kattan atlayan biri ölür mü kulakta bir şey geziyor hissi modiwake yan etkileri

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