iOS 18 tanıtıldı: İşte iOS 18 özellikleri ve yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, 10 Haziran 2024 TSİ 20.00’de başlayan WWDC24 etkinliğinde iOS 18 ve diğer işletim sistemi güncellemelerini tanıttı. iOS 18 nasıl olacak ve iOS 18 yenilikleri neler olacak, özellikle de iPhone’lara gelecek yapay zeka özellikleri merakla bekleniyordu ancak yapay zekadan bahsedilmedi. İşte iOS 18 özellikleri:

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iOS 18 yenilikler 🆕

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Ana ekran özelleştirme

Kilit ekranındaki simgeleri değiştirme

Denetim Merkezi'ni özelleştirme

Uygulama kilitleme

Uygulama gizleme

Uydu bağlantısıyla mesajlaşma

Mesajı sonra gönderme ve yeni efektler

Mail için yeni kategoriler

Fotoğraflar uygulaması için yeni arayüz

Takvim Anımsatıcılar entegrasyonu

Oyun modu

RCS mesajlaşma desteği

Tam Boyutta Gör iOS 18, ana ekranda ve kilit ekranında özelleştirme getiriyor. Son iOS sürümü, özelleştirmeye daha fazla izin veren ana ekran ve görünüm için daha fazla seçenek sunuyor. iPhone, bu güncellemeye kadar uygulama simgelerini belli bir düzene göre yerleştirmeye izin veriyordu. Uygulama simgeleri arasına boş alanlar, satırlar ve sütunlar oluşturma seçeneği eklendi. Yeri gelmişken, uygulama simgelerinin renklerini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca koyu mod (dark mode) açıldığında simgeler de ona göre değişiyor.

iPhone kullanıcılarının yıllardır beklediği gizlilik ve güvenlik özelliği iOS 18 ile geldi. Güncellemeyle birlikte Fotoğraflar ve Mesajlar başta olmak üzere uygulama açılışlarına şifre koyabiliyorsunuz. Uygulama kilitleme, şu ana kadar belli uygulamalarda, sınırlandırılmış olarak vardı. Uygulama gizleme özelliği de sunuldu.

Tam Boyutta Gör iOS 18, Denetim Merkezi’ne özelleştirilebilir düzen getiriyor. Kontroller artık sürükle-bırak ile yeniden düzenlenebiliyor. Önceden yalnızca altta kalan simgeler düzenlenebiliyordu, kaldırılabiliyor ve bu, yalnızca Ayarlar’dan yapılabiliyordu.

iOS 18, yeni erişilebilirlik özellikleri getiriyor. WWDC 2024 etkinliği öncesinde iPhone’lara gelecek yeni erişilebilirlik özellikleri tanıtılmıştı. Yapay zekadan güç alan Göz Takibi, işitme engelli veya işitme bozukluğu olan kişilere yepyeni müzik deneyimi yaşatan Music Haptics, Siri’nin anlayabileceği çeşitli ifadeleri kestirmelere atamanıza izin veren Vocal Shortcuts, araç tutmasını azaltmaya yardımcı Vehicle Motion Cues ve CarPlay güncellemeleri getiriyor.

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