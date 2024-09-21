iOS 18, Apple CarPlay'e yeni özellikler getirdi: İşte tüm yenilikler

Apple, bu haftanın başlarında uyumlu iPhone’lara iOS 18 güncellemesini verdi. Son iOS sürümü, Apple CarPlay'de ufak değişiklikler yaparak kullanıcı deneyimini iPhone'unuzda sahip olduğunuz deneyime daha da yaklaştırıyor. iOS 18 Apple CarPlay yeni özellikler neler gelin birlikte bakalım.

Apple'ın en büyük güncellemesi: İşte iOS 18'deki tüm yenilikler 4 gün önce eklendi

iOS 18 Apple CarPlay yeni özellikler 🚘

Tam Boyutta Gör iOS 18, özelleştirilebilir ana ekran simgeleri, yenilenmiş Denetim Merkezi, uygulama şifreleme ve gizleme, gelişmiş mesajlaşma ve fazlasını getiriyor. iOS sisteminden güç alan Apple CarPlay de dikkate değer birkaç yeni özellik kazandı. Özellikle iPhone 15 Pro ve daha yeni bir telefonunuz varsa yeni CarPlay özellikleri daha da hoşunuza gidecek. İşte iOS 18 ile Apple CarPlay’e gelen yenilikler:

1️⃣ Apple Intelligence ve gelişmiş Siri

Tam Boyutta Gör iOS 18.1 güncellemesi, Apple CarPlay’e Apple Intelligence (yapay zeka) özelliğini getirecek. Siri, daha doğal dili anlayabilecek ve hareket halindeyken uygulamalarla daha fazla şey yapabilecek. Ancak, Apple Intelligence’ın yakın zamanda Türkçe dil desteği sunmayacağını ve iPhone 15 Pro ve daha üst model telefonlarla uyumlu olduğunu belirtmek gerek. iOS 18.1’in Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

En büyük değişikliklerden biri Siri tarafında. Apple, ses kontrol sisteminin sürüş senaryoları için özel olarak tasarlandığını söylüyor. Daha büyük ve daha parlak ekran animasyonlarıyla Siri’nin sizi dinlediğini anlayacaksınız. Siri etkin olduğunda artık ekranın altında küçük bir daire çıkmayacak, ekranın tüm kenarı artık parlayacak ve titreşecek. Siri’nin yeni görünümü de iOS 18.1 ile gelecek.

2️⃣ Renk filtreleri

Tam Boyutta Gör CarPlay’in son sürümünde iPhone’daki renk filtresi seçeneklerine benzer şekilde aracın ekranına renkli filtreler ekleme seçeneği sunduğunu göreceksiniz. Bu, belirli görme bozukluklarına yardımcı olması için tüm ekranı tek bir renkli filtreyle (veya gri tonla) renklendirebileceğiniz anlamına geliyor. Daha iyi görünürlük için kalın metini de açabilirsiniz.

3️⃣ Mesajlarda kişi fotoğrafları

iOS 18 güncellemesinden sonra CarPlay’de mesajlaşma uygulamasını kullanırken isimlerin yanına kişi fotoğraflarının eklendiğini göreceksiniz. Kişilerinizden birinden mesaj geldiğinde de artık fotoğrafları da gösterilecek. Mesajları okuyamadığınızda her zamanki gibi Siri size yüksek ses okuyacak ve sesli komutlarla mesaj yazmanıza yardımcı olacak. Ekrana hızlıca baktığınızda artık mesajlaştığınız kişinin fotoğrafı görebileceksiniz.

4️⃣ Kaybolan cihazlara ping atma

Bul hesabınıza bağlı AirPods’unuz veya Apple Watch’unuz varsa artık bunları CarPlay aracılığıyla takip edebileceksiniz. Siri’ye “AirPods’uma ping at” komutunu verdiğinizde Siri, aygıttan ses te çalarak cihazın nerede olduğunu size söyleyecek. Aslında Apple ekosisteminde biri olarak saatinizi, telefonunuzu veya kulaklığınızı sıklıkla kaybeden biriyseniz ping atma özelliğini kullanıyorsunuzdur. Şimdi bu işlev, CarPlay arayüzünden yapılabiliyor.

5️⃣ Ana ekran simgesi

Tam Boyutta Gör Küçük bir önemli bir detay olarak, iOS 18 ile CarPlay’e yeni bir ana ekran simgesi eklendi. Üst üste yığılı üç ince dikdörtgen ve solda daha büyük bir dikdörtgen yerine artık sizi ana CarPlay ekranına götüren tek bir dikdörtgen var. Yuvarlak tasarımın iPhone’un ana ekran düğmesini hatırlattığını söyleyebiliriz. Bu düğmeye basılı tuttuğunuzda Siri’yi de etkinleştirmiş oluyorsunuz.

6️⃣ Sessiz mod

Tam Boyutta Gör iPhone’unuzu sesli kullanıyor ancak arabada gürültü olmasını istemiyorsanız, iOS 18 CarPlay, sizin için yeni sesi mod sunuyor. Sessiz Mod’a Ayarlar uygulamasından ulaşabilirsiniz. Telefonunuzun ayarıyla aynı yapabilir veya zil seslerini tamamen kapatabilirsiniz.

7️⃣ Ses tanıma bildirimleri

Tam Boyutta Gör Arkanızdaki araç korna çalıyorsa veya ambulans, itfaiyenin siren sesini duyuyorsanız, Apple CarPlay size bunu söyleyecek. Ayarlar uygulamasını açıp Erişilebilirlik altından araba kornası, siren veya her ikisini de seçme seçeneği sunan Ses Tanıma özelliğini açabilirsiniz. Açık olduğunda, ekranda bu dış seslere ilişkin sizi uyaran bir bildirim gösterilecek. Bu uyarıların işitme sorunu olan sürücülere çok faydası olacağı açık.

8️⃣ Apple Harita

Araçta Google Maps yerine Apple’ın kendi haritalar uygulamasını kullanıyorsanız genel tasarımda birkaç ufak değişiklik fark edeceksiniz. Bazı simgelerin değiştirildiğini, ekranda daha belirgin hale getirildiğini ve konum işaretçilerinin biraz daha net olduğunu göreceksiniz.

Apple Intelligence, iOS 18.1 beta sürümüyle herkese açıldı! 1 gün önce eklendi

Yeni nesil CarPlay neler sunacak?

Yeni nesil CarPlay, aracın gösterge paneli, klima kontrolleri, FM radyosu ve daha fazlasıyla daha derin bir entegrasyona sahip olacak. Ayrıca gösterge panelinde birden fazla ekranı destekleyecek ve Takvim, Hava Durumu gibi uygulamalar için araç takımları sunacak.

Yeni nesil CarPlay, ayrıca son derece özelleştirilebilir olacak. Bu, otomobil üreticilerinin sistemin tasarımını araçlarına benzersiz şekilde uyacak şekilde uyarlamalarına olanak tanıyacak. Apple, yeni nesil CarPlay’e sahip ilk araçların 2024’te geleceğini söylemeye devam ediyor; belli bir zaman dilimi yok.

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iOS 18 Apple CarPlay: İşte tüm yeni özellikler