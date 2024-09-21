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    iOS 18, Apple CarPlay'e yeni özellikler getirdi: İşte tüm yenilikler

    iOS 18, Apple CarPlay sistemine de yeni özellikler getirdi. En önemli güncellemeler arasında CarPlay deneyimini geliştirmek üzere tasarlanan Siri ve erişilebilirlik iyileştirmeleri yer alıyor.

    Apple, bu haftanın başlarında uyumlu iPhone’lara iOS 18 güncellemesini verdi. Son iOS sürümü, Apple CarPlay'de ufak değişiklikler yaparak kullanıcı deneyimini iPhone'unuzda sahip olduğunuz deneyime daha da yaklaştırıyor. iOS 18 Apple CarPlay yeni özellikler neler gelin birlikte bakalım.

    iOS 18 Apple CarPlay yeni özellikler 🚘

    iOS 18 Apple CarPlay yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    iOS 18, özelleştirilebilir ana ekran simgeleri, yenilenmiş Denetim Merkezi, uygulama şifreleme ve gizleme, gelişmiş mesajlaşma ve fazlasını getiriyor. iOS sisteminden güç alan Apple CarPlay de dikkate değer birkaç yeni özellik kazandı. Özellikle iPhone 15 Pro ve daha yeni bir telefonunuz varsa yeni CarPlay özellikleri daha da hoşunuza gidecek. İşte iOS 18 ile Apple CarPlay’e gelen yenilikler:

    1️⃣ Apple Intelligence ve gelişmiş Siri

    ios 18 carplay yeni siri Tam Boyutta Gör
    iOS 18.1 güncellemesi, Apple CarPlay’e Apple Intelligence (yapay zeka) özelliğini getirecek. Siri, daha doğal dili anlayabilecek ve hareket halindeyken uygulamalarla daha fazla şey yapabilecek. Ancak, Apple Intelligence’ın yakın zamanda Türkçe dil desteği sunmayacağını ve iPhone 15 Pro ve daha üst model telefonlarla uyumlu olduğunu belirtmek gerek. iOS 18.1’in Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

    En büyük değişikliklerden biri Siri tarafında. Apple, ses kontrol sisteminin sürüş senaryoları için özel olarak tasarlandığını söylüyor. Daha büyük ve daha parlak ekran animasyonlarıyla Siri’nin sizi dinlediğini anlayacaksınız. Siri etkin olduğunda artık ekranın altında küçük bir daire çıkmayacak, ekranın tüm kenarı artık parlayacak ve titreşecek. Siri’nin yeni görünümü de iOS 18.1 ile gelecek.

    2️⃣ Renk filtreleri

    ios 18 carplay renk filtreleri Tam Boyutta Gör
    CarPlay’in son sürümünde iPhone’daki renk filtresi seçeneklerine benzer şekilde aracın ekranına renkli filtreler ekleme seçeneği sunduğunu göreceksiniz. Bu, belirli görme bozukluklarına yardımcı olması için tüm ekranı tek bir renkli filtreyle (veya gri tonla) renklendirebileceğiniz anlamına geliyor. Daha iyi görünürlük için kalın metini de açabilirsiniz.

    3️⃣ Mesajlarda kişi fotoğrafları

    iOS 18 güncellemesinden sonra CarPlay’de mesajlaşma uygulamasını kullanırken isimlerin yanına kişi fotoğraflarının eklendiğini göreceksiniz. Kişilerinizden birinden mesaj geldiğinde de artık fotoğrafları da gösterilecek. Mesajları okuyamadığınızda her zamanki gibi Siri size yüksek ses okuyacak ve sesli komutlarla mesaj yazmanıza yardımcı olacak. Ekrana hızlıca baktığınızda artık mesajlaştığınız kişinin fotoğrafı görebileceksiniz.

    4️⃣ Kaybolan cihazlara ping atma

    Bul hesabınıza bağlı AirPods’unuz veya Apple Watch’unuz varsa artık bunları CarPlay aracılığıyla takip edebileceksiniz. Siri’ye “AirPods’uma ping at” komutunu verdiğinizde Siri, aygıttan ses te çalarak cihazın nerede olduğunu size söyleyecek. Aslında Apple ekosisteminde biri olarak saatinizi, telefonunuzu veya kulaklığınızı sıklıkla kaybeden biriyseniz ping atma özelliğini kullanıyorsunuzdur. Şimdi bu işlev, CarPlay arayüzünden yapılabiliyor.

    5️⃣ Ana ekran simgesi

    ios 18 apple carplay home simgesi Tam Boyutta Gör
    Küçük bir önemli bir detay olarak, iOS 18 ile CarPlay’e yeni bir ana ekran simgesi eklendi. Üst üste yığılı üç ince dikdörtgen ve solda daha büyük bir dikdörtgen yerine artık sizi ana CarPlay ekranına götüren tek bir dikdörtgen var. Yuvarlak tasarımın iPhone’un ana ekran düğmesini hatırlattığını söyleyebiliriz. Bu düğmeye basılı tuttuğunuzda Siri’yi de etkinleştirmiş oluyorsunuz.

    6️⃣ Sessiz mod

    ios 18 carplay sessiz mod Tam Boyutta Gör
    iPhone’unuzu sesli kullanıyor ancak arabada gürültü olmasını istemiyorsanız, iOS 18 CarPlay, sizin için yeni sesi mod sunuyor. Sessiz Mod’a Ayarlar uygulamasından ulaşabilirsiniz. Telefonunuzun ayarıyla aynı yapabilir veya zil seslerini tamamen kapatabilirsiniz.

    7️⃣ Ses tanıma bildirimleri

    ios 18 CarPlay siren sesi Tam Boyutta Gör
    Arkanızdaki araç korna çalıyorsa veya ambulans, itfaiyenin siren sesini duyuyorsanız, Apple CarPlay size bunu söyleyecek. Ayarlar uygulamasını açıp Erişilebilirlik altından araba kornası, siren veya her ikisini de seçme seçeneği sunan Ses Tanıma özelliğini açabilirsiniz. Açık olduğunda, ekranda bu dış seslere ilişkin sizi uyaran bir bildirim gösterilecek. Bu uyarıların işitme sorunu olan sürücülere çok faydası olacağı açık.

    8️⃣ Apple Harita

    Araçta Google Maps yerine Apple’ın kendi haritalar uygulamasını kullanıyorsanız genel tasarımda birkaç ufak değişiklik fark edeceksiniz. Bazı simgelerin değiştirildiğini, ekranda daha belirgin hale getirildiğini ve konum işaretçilerinin biraz daha net olduğunu göreceksiniz.

    Yeni nesil CarPlay neler sunacak?

    Yeni nesil CarPlay, aracın gösterge paneli, klima kontrolleri, FM radyosu ve daha fazlasıyla daha derin bir entegrasyona sahip olacak. Ayrıca gösterge panelinde birden fazla ekranı destekleyecek ve Takvim, Hava Durumu gibi uygulamalar için araç takımları sunacak.

    Yeni nesil CarPlay, ayrıca son derece özelleştirilebilir olacak. Bu, otomobil üreticilerinin sistemin tasarımını araçlarına benzersiz şekilde uyacak şekilde uyarlamalarına olanak tanıyacak. Apple, yeni nesil CarPlay’e sahip ilk araçların 2024’te geleceğini söylemeye devam ediyor; belli bir zaman dilimi yok.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/ios/carplay/ https://www.motor1.com/features/734308/apple-carplay-ios-18-review/ https://www.macrumors.com/2024/06/13/ios-18-carplay-features/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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