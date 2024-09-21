iOS 18, Apple CarPlay'e yeni özellikler getirdi: İşte tüm yenilikler

- iOS 18 Apple CarPlay yeni özellikler 🚘
- 1️⃣ Apple Intelligence ve gelişmiş Siri
- 2️⃣ Renk filtreleri
- 3️⃣ Mesajlarda kişi fotoğrafları
- 4️⃣ Kaybolan cihazlara ping atma
- 5️⃣ Ana ekran simgesi
- 6️⃣ Sessiz mod
- 7️⃣ Ses tanıma bildirimleri
- 8️⃣ Apple Harita
- Yeni nesil CarPlay neler sunacak?
- Yorumlar
Apple, bu haftanın başlarında uyumlu iPhone’lara iOS 18 güncellemesini verdi. Son iOS sürümü, Apple CarPlay'de ufak değişiklikler yaparak kullanıcı deneyimini iPhone'unuzda sahip olduğunuz deneyime daha da yaklaştırıyor. iOS 18 Apple CarPlay yeni özellikler neler gelin birlikte bakalım.
iOS 18 Apple CarPlay yeni özellikler 🚘
1️⃣ Apple Intelligence ve gelişmiş Siri
En büyük değişikliklerden biri Siri tarafında. Apple, ses kontrol sisteminin sürüş senaryoları için özel olarak tasarlandığını söylüyor. Daha büyük ve daha parlak ekran animasyonlarıyla Siri’nin sizi dinlediğini anlayacaksınız. Siri etkin olduğunda artık ekranın altında küçük bir daire çıkmayacak, ekranın tüm kenarı artık parlayacak ve titreşecek. Siri’nin yeni görünümü de iOS 18.1 ile gelecek.
2️⃣ Renk filtreleri
3️⃣ Mesajlarda kişi fotoğrafları
iOS 18 güncellemesinden sonra CarPlay’de mesajlaşma uygulamasını kullanırken isimlerin yanına kişi fotoğraflarının eklendiğini göreceksiniz. Kişilerinizden birinden mesaj geldiğinde de artık fotoğrafları da gösterilecek. Mesajları okuyamadığınızda her zamanki gibi Siri size yüksek ses okuyacak ve sesli komutlarla mesaj yazmanıza yardımcı olacak. Ekrana hızlıca baktığınızda artık mesajlaştığınız kişinin fotoğrafı görebileceksiniz.
4️⃣ Kaybolan cihazlara ping atma
Bul hesabınıza bağlı AirPods’unuz veya Apple Watch’unuz varsa artık bunları CarPlay aracılığıyla takip edebileceksiniz. Siri’ye “AirPods’uma ping at” komutunu verdiğinizde Siri, aygıttan ses te çalarak cihazın nerede olduğunu size söyleyecek. Aslında Apple ekosisteminde biri olarak saatinizi, telefonunuzu veya kulaklığınızı sıklıkla kaybeden biriyseniz ping atma özelliğini kullanıyorsunuzdur. Şimdi bu işlev, CarPlay arayüzünden yapılabiliyor.
5️⃣ Ana ekran simgesi
6️⃣ Sessiz mod
7️⃣ Ses tanıma bildirimleri
8️⃣ Apple Harita
Araçta Google Maps yerine Apple’ın kendi haritalar uygulamasını kullanıyorsanız genel tasarımda birkaç ufak değişiklik fark edeceksiniz. Bazı simgelerin değiştirildiğini, ekranda daha belirgin hale getirildiğini ve konum işaretçilerinin biraz daha net olduğunu göreceksiniz.
Yeni nesil CarPlay neler sunacak?
Yeni nesil CarPlay, aracın gösterge paneli, klima kontrolleri, FM radyosu ve daha fazlasıyla daha derin bir entegrasyona sahip olacak. Ayrıca gösterge panelinde birden fazla ekranı destekleyecek ve Takvim, Hava Durumu gibi uygulamalar için araç takımları sunacak.
Yeni nesil CarPlay, ayrıca son derece özelleştirilebilir olacak. Bu, otomobil üreticilerinin sistemin tasarımını araçlarına benzersiz şekilde uyacak şekilde uyarlamalarına olanak tanıyacak. Apple, yeni nesil CarPlay’e sahip ilk araçların 2024’te geleceğini söylemeye devam ediyor; belli bir zaman dilimi yok.Kaynakça https://www.apple.com/tr/ios/carplay/ https://www.motor1.com/features/734308/apple-carplay-ios-18-review/ https://www.macrumors.com/2024/06/13/ios-18-carplay-features/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...