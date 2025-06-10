iOS 26'nın önemli yenilikleri Türkiye'de kullanılamayacak

Teknoloji Editörü
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Apple dün akşam gerçekleştirdiği
WWDC25 etkinliğinde iPhone için yeni işletim sistemi iOS 26’yı tanıttı. Yeni güncellemeyi “büyük ilerleme” olarak tanımlayan Apple, isimlendirmede değişikliğe giderek iOS 19 yerine iOS 26’ya geçti. Apple’ın WWDC25 etkinliğinde “önemli yenilik” olarak vurguladığı pek çok özellikte Türkçe dil desteğinin bulunmadığı açıklandı. Türkiye'deki iPhone sahipleri yalnızca ufak yeniliklerden yararlanabilecek. Apple Intelligence'e Türkçe desteği geliyor
Türkiye'deki iPhone sahipleri için en büyük duyuru, Apple’ın yapay zekası
Apple Intelligence’e Türkçe dil desteği gelecek olması oldu. Apple Intelligence, yıl sonuna kadar Türkçe olarak hizmet verecek.
Türkçe dil desteği bulunmayan iOS 26 yenilikleri neler?
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Apple Intelligence’e Türkçe dil desteği geliyor fakat yapay zekalı pek çok yeni özellikte Türkçe dil desteği bulunmuyor. Apple'ın WWDC25 etkinliğinde dakikalarca anlattığı bu özellikleri Türkiye'de kullanamayacağız.
Canlı Çeviri
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iOS 26 ile birlikte iPhone’a
Canlı Çeviri (Live Translation) özelliği ekleniyor. Bu özellik telefon görüşmeleri, FaceTime görüşmeleri ve Mesajlar’da anında çeviri yapma imkanı tanıyor. Dil bariyerini ortadan kaldıran Live Translation özelliği 9 dili destekliyor. Maalesef bu diller arasında Türkçe desteği bulunmuyor. Genmoji
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iOS 26 ile gelecek
Genmoji özelliği emojileri birleştirmeye ve yeni emojiler yaratmaya yarıyor. Yazacağınız metine göre emojiler hazırlanıyor. Örneğin, “Gitar çalan dinazor” yazarak bunun emojisini oluşturabiliyorsunuz. Fakat Türkçe dil desteği bulunmadığı için Türkiye’de kullanamayacağız. Image Playground
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Bu özellik yazdığınız metne göre yapay zeka ile görsel oluşturuyor. Pek çok Android telefonda bulunan bu özelliği iPhone kullanıcıları Türkçe olarak kullanamayacak.
Call Screening
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Call Screening özelliği, sizi arayan bilinmeyen numaralar hakkında yapay zeka aracılığıyla bilgi veriyor. Karşı tarafla görüşme yaparak arayanın kim olduğunu ve ne için aradığını öğreniyor. Yanıt vermek isteyip istemediğinizi soruyor. Dolandırıcıları ve gereksiz aramaları önleyerek kullanıcıya zaman kazandırıyor. 18 farklı dili destekleyen bu özellikte Türkçe dil desteği mevcut değil. Hold Asisst
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Çağrı merkezlerini aradığımızda müşteri temsilcisine bağlanmak için dakikalarca beklemek durumunda kalabiliyoruz. iPhone, müşteri temsilcisine bağlanmayı beklediğinizi algılıyor ve bağlandığı anda telefonunuza bildirim gönderiyor. Bu sayede bekleme esnasında jenerik müziğini dinlemek yerine başka işlere vakit ayırabiliyorsunuz. Hold Assist özelliği 7 farklı dili destekliyor. Türkçe desteği bulunmuyor.
Apple Pay ve Apple Cash
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Türkiye’de BDDK mevzuatlarına göre ödeme hizmeti sunmak isteyen şirketlerin, Türkiye'de şirket kurması, kullanıcılarının fonlarını bankalar nezdindeki koruma hesaplarında saklanması ve ödemeleri BDDK'ya raporlaması gerekiyor. Apple bu yükümlülüğü yerine getirmediği için Türkiye’de Apple Pay ve Apple Cash hizmeti sunmuyor. Bu nedenle iOS 26 ile gelecek yeni ödeme özellikleri Türkiye’de kullanılamayacak.
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.