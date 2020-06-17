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    IoT cihazlara vergi geliyor: Beyaz eşyadan otomobile pek çok şeyi kapsıyor

    iOT teknolojisi ülkemizde yeni bir vergiye kapı açıyor. BTK tarafından yapılan düzenlemeyle e-SIM teknolojisinin kullanıldığı tüm eşyalar için IMEI kaydının yapılması zorunlu olacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    IoT cihazlara vergi geliyor: Beyaz eşyadan otomobile pek çok şeyi kapsıyor
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    Akıllı ev aletleri, akıllı arabalar ve akıllı cihazların internet üzerinden iletişime geçebildikleri IoT teknolojisi, devlet için yeni bir kazanç olacak. Zira bu cihazların pek çoğunda kullanılan e-SIM teknolojisi için IMEI kaydının yapılması zorunlu hale geliyor.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI kaydıyla ilgili yönetmelikte düzenleme yapacak ve e-SIM üzerinden haberleşme sağlayan tüm cihazlar için IMEI kaydını zorunlu hale getirecek.

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    Ayrıca Bkz. "Yargıda dijital duruşma sistemi test ediliyor"

    Gelecekte neredeyse tüm akıllı cihazlar için IMEI kaydı gerekecek

    e-SIM teknolojisi, cihazlara fiziksel SIM kartı takmadan mobil şebekeye bağlanmasını sağlıyor. Bu sayede cihazlar mobil internete bağlanıyor ve Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymuyır. IoT teknolojisi, akıllı ev ürünleri veya akıllı asistan özelliğine sahip çoğu yeni cihazda e-SIM özelliğine yer verilecek. Günümüzde yeni akıllı telefonlarda, otomobillerde ve bazı akıllı beyaz eşyalarda bu teknolojiye yer veriliyor.

    Günümüzde e-SIM'li cihaz sayısı az fakat hayatımızdaki neredeyse tüm ürünler akıllı fonksiyonlara kavuşacak. Bu cihazlarda e-SIM teknolojisinin kullanılmasılya birlikte örneğin akıllı elektirkli süpürge, klima, ayakkabı, çanta, valiz, kamera, diş fırçası, hoparlör, anahtar ve mobil şebeke üzerinden internete bağlanacak tüm akıllı cihazlar için IMEI kaydı gerçekleştirememiz gerekecek.

    IMEI kayıt harcı: 1838,70 TL

    Türkiye’de e-SIM için henüz altyapı hazırlanmadı. Fiziksel SIM girişi bulunmayan akılı eşyalar ve akıllı araçlar ülkemizde yalnızca Wi-Fi üzerinden internete bağlanabiliyor. e-SIM’in kullanılmaya başlanması ile birlikte bu cihazlar için üreticiden IMEI kaydı ücreti alınacak. Yurt dışından e-SIM’li bir cihaz getiren kullanıcının IMEI’sinii kaydetmesi gerekecek. Günümüzde fiziksel SIM'li cihazlar için 1838,70 TL IMEI kayıt ücretinin ödenmesi gerekiyor. Benzer ücretin e-SIM'li cihazlar için de zorunlu olmacağını tahmin ediyoruz. E-SIM'li cihazların IMEI kaydının yapılmaması özelliğinde mobil bağlantı özelliği kapatılacak.



    https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/711547.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hwusu2h 1 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    ALLAH devletimizden razi olsun. vallahi adamlar vergi koyuyor çünkü bizler Müslümanız tüketim çılgını olmamalıyız. İsraf haramdır ALLAH haram kılmıştır. Ben Frankfurtda yaşıyorum böyle bolluk yok. Avrupa nin belini buktu virus. Sokaklarda 98 corsa lar gexiyor maşALLAH turkiyede en eski arac 2018 model. Qvrupa da bana Verdikleri 4532 ero maas et desen 30 euro kg 240 birim para ediyor. Bakıyorum herkez ağlıyor. Ne diyin size
    ALLAH devletimizden razi olsun. vallahi adamlar vergi koyuyor çünkü bizler Müslümanız tüketim çılgını olmamalıyız. İsraf haramdır ALLAH haram kılmıştır. Ben Fr...
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    3 Yanıt Yanıtla +35
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    imfatalty (cenk sayal) 46 dk. Hwusu2h
    Birim cinsinde o para 240 olmuyor sen 30 birim ödüyorsun biz 80. Cins cins konuşma aklın yok fikrin var. Davulun sesi oradan hoş tabi gel bakalım burada 2000 lira asgari ücret çalış o zaman diyebilecek misin bu dediklerini.
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    merciles_01 (atilla gürbüz) 46 dk. Hwusu2h
    Neden orada yaşıyorsun ozaman? Hem yaşadığın yere gömüp hemde ordan ayrılmamak hiç inandırıcı gelmiyor. İsraftan bahsetiyorsun da nedende camilerin önünde hükümetlilerin milyon dolarlık araçlarının olmasına falan hiç sesiniz çıkmıyor.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 1 sa.
    Arkadaşlar kulağımın arkasında bir şey hissediyorum. Halbuki az önce duş aldım. Aynısı sizde de oluyor mu?
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    tivales (Tivales ) 1 sa.
    Bu mesaj vergisi ödenmediği için kaldırılmıştır.
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    profondeur (murat cicek) 3 sn.
    Yeyip, içtiğimize vs vergi veriyoruz da, inşallah k.ciniza sayaç takip, s.ctigimiza da vergi getirmezler..
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    günbatımına_süren_adam 1 sn.
    Bir ürünü asya/Amerika keşfeder, Avrupa geliştirir, Ortadoğu tüketir, Türkiye vergi koyar.
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    blackzeros 1 dk.
    birkaç gündür yeni vergi gelmiyordu , biz de nerede kaldi diye meraklanmiştik.
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    drvimu (dr vimu) 3 dk.
    gazete61.net/...


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    https://intvrg.gib.gov.tr/index.jsp

    vergi borcunuzu sorgulamak için lütfen siteyi sıklıkla ziyaret ediniz
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    LeonEyes (Mesut Ey) 5 dk.
    oh oh suyundan da Koy KOY....
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    OkanDemiray (Okan DEMİRAY) 7 dk.
    3 seneden neyi götürsek kardır diyolar heralde
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    patientx (Hasan Aslan) 28 dk.
    millet akıllı cihaz geliştirelim hayatı genel manada kolaylaştıralım, maliyetleri düşürelim vs. diye uğraşıyor, bizimkilerin aklına gelen en iyi şey de bu ...
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    frknkzl 39 dk. yeni yorumcu
    hayırlı olsun
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