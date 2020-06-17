IoT cihazlara vergi geliyor: Beyaz eşyadan otomobile pek çok şeyi kapsıyor

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Akıllı ev aletleri, akıllı arabalar ve akıllı cihazların internet üzerinden iletişime geçebildikleri IoT teknolojisi, devlet için yeni bir kazanç olacak. Zira bu cihazların pek çoğunda kullanılan e-SIM teknolojisi için IMEI kaydının yapılması zorunlu hale geliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI kaydıyla ilgili yönetmelikte düzenleme yapacak ve e-SIM üzerinden haberleşme sağlayan tüm cihazlar için IMEI kaydını zorunlu hale getirecek.

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Gelecekte neredeyse tüm akıllı cihazlar için IMEI kaydı gerekecek

e-SIM teknolojisi, cihazlara fiziksel SIM kartı takmadan mobil şebekeye bağlanmasını sağlıyor. Bu sayede cihazlar mobil internete bağlanıyor ve Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymuyır. IoT teknolojisi, akıllı ev ürünleri veya akıllı asistan özelliğine sahip çoğu yeni cihazda e-SIM özelliğine yer verilecek. Günümüzde yeni akıllı telefonlarda, otomobillerde ve bazı akıllı beyaz eşyalarda bu teknolojiye yer veriliyor.

Günümüzde e-SIM'li cihaz sayısı az fakat hayatımızdaki neredeyse tüm ürünler akıllı fonksiyonlara kavuşacak. Bu cihazlarda e-SIM teknolojisinin kullanılmasılya birlikte örneğin akıllı elektirkli süpürge, klima, ayakkabı, çanta, valiz, kamera, diş fırçası, hoparlör, anahtar ve mobil şebeke üzerinden internete bağlanacak tüm akıllı cihazlar için IMEI kaydı gerçekleştirememiz gerekecek.

IMEI kayıt harcı: 1838,70 TL

Türkiye’de e-SIM için henüz altyapı hazırlanmadı. Fiziksel SIM girişi bulunmayan akılı eşyalar ve akıllı araçlar ülkemizde yalnızca Wi-Fi üzerinden internete bağlanabiliyor. e-SIM’in kullanılmaya başlanması ile birlikte bu cihazlar için üreticiden IMEI kaydı ücreti alınacak. Yurt dışından e-SIM’li bir cihaz getiren kullanıcının IMEI’sinii kaydetmesi gerekecek. Günümüzde fiziksel SIM'li cihazlar için 1838,70 TL IMEI kayıt ücretinin ödenmesi gerekiyor. Benzer ücretin e-SIM'li cihazlar için de zorunlu olmacağını tahmin ediyoruz. E-SIM'li cihazların IMEI kaydının yapılmaması özelliğinde mobil bağlantı özelliği kapatılacak.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/711547.aspx

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