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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad Mini 6'nın tasarımı sızdırıldı: İşte render görüntüleri

    Apple'ın bu yıl yeni bir iPad Mini çıkaracağı biliniyor. Galaxy Note 20 ve iPhone 12 Pro'nun tasarımlarını sızdıran David Kowalski şimdi de iPad mini 6'nın render görüntülerini yayınladı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    iPad
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPad Mini 6'nın tasarımı sızdırıldı: İşte render görüntüleri
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    Daha önce Google Pixel 5, Samsung Galaxy Note20 ve iPhone 12 Pro akıllı telefonların tasarımlarını sızdıran David Kowalski bu kez Apple iPad mini 6'nın tasarımı ve özellikleriyle ilgili ilk detayları paylaştı.

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    CAD çizimlerini temel alan görüntülere bakılırsa Apple'ın önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmeyi planladığı iPad mini 6 yeni tasarım ve harika özelliklere sahip olacak. Tabletin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelmesi bekleniyor.

    iPad Mini 6'nın tasarımı sızdırıldı: İşte render görüntüleri
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    Mart ayında resmiyet kazanabilir

    Render'larda gri daire şeklinde gösterilen Touch ID ünitesi ekrana entegre olacak. Ayrıca panelin üst kısmında ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik yer alacak. Bu sayede üst çerçeve daha ince hale gelecek ve tüm çerçeveler aynı kalınlıkta olacak.

    iPad Mini 6'nın tasarımı sızdırıldı: İşte render görüntüleri
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    Tabletin iPhone 12 serisine güç veren Apple A14 yonga setinden güç alması bekleniyor. Lansman tarihi konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak iPad Mini 6'nın Mart ayında yeni nesil iPad Pro ve iPhone SE ile birlikte piyasaya sürülebileceği söyleniyor.



    Kaynakça https://coverpigtou.it/apple/iphone-12 https://www.slashgear.com/ipad-mini-6-leak-sounds-almost-too-good-to-be-true-20656136/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    6 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    6 saat önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    dmix (yhy yhy) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    tabiki böyle çıkmıycaktır apple için fazla yenilik içeriyor saçma bu görüntüler, herzamnki gibi bir önceki nesil air gibi az daha ince çerçeve ile gelecektir ve şarj girişide lighting devam
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    C cand. 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Lol yere düşerken hava üfleyen iphone 5s tasarımı gibi olmuş
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    X Xloud 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple bu seviyede değil tasarımda daha kalın çerçeve ve yanda parmak izi ile gelecektir ekrana alması için daha 2 sene var
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Goruntulere bakan biri Apple'in gecmeye calistigi tasarim dilini anliyorsa goruntulerin yalan oldugunu anlar. Bence bu tip haberler donanimhaber itibarini zedeliyor. Yapmayin! Erdi Özüağ gibi bir ornek var karsinizda...
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    fhrstw 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rezaletin daniskası olmuş ipad airi kopyala yapıştır yapsalar bundan bin kez iyi.
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    T th9 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple'dan beklenmedik tasarıma sahip,özellikle touch id.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç inandırıcı bir tasarım değil. Köşeli değil, LED flash yok, jack girişi, delikli ön kamera, ekrandan parmak izi falan var.



    Yaparlarsa iPad Air'in küçüğü olur büyük ihtimal.
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