iPad Mini 6'nın tasarımı sızdırıldı: İşte render görüntüleri

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Daha önce Google Pixel 5, Samsung Galaxy Note20 ve iPhone 12 Pro akıllı telefonların tasarımlarını sızdıran David Kowalski bu kez Apple iPad mini 6'nın tasarımı ve özellikleriyle ilgili ilk detayları paylaştı.

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CAD çizimlerini temel alan görüntülere bakılırsa Apple'ın önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmeyi planladığı iPad mini 6 yeni tasarım ve harika özelliklere sahip olacak. Tabletin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelmesi bekleniyor.

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Mart ayında resmiyet kazanabilir

Render'larda gri daire şeklinde gösterilen Touch ID ünitesi ekrana entegre olacak. Ayrıca panelin üst kısmında ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik yer alacak. Bu sayede üst çerçeve daha ince hale gelecek ve tüm çerçeveler aynı kalınlıkta olacak.

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Tabletin iPhone 12 serisine güç veren Apple A14 yonga setinden güç alması bekleniyor. Lansman tarihi konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak iPad Mini 6'nın Mart ayında yeni nesil iPad Pro ve iPhone SE ile birlikte piyasaya sürülebileceği söyleniyor.

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