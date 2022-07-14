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    Apple’dan okula dönüş kampanyası: iPad veya Mac alana, AirPods hediye

    Her sene üniversite öğrencileri için özel kampanyalar düzenleyen Apple, okula dönüş kampanyasını yeniden başlattı. Seçili iPad ve Mac modelleri, AirPods hediyesi ile geliyor.
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    iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye
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    Her sene okula dönüş kampanyası ile dikkat çeken Apple, geçtiğimiz haftalarda bu kampanyayı ABD ve Kanada’da başlatmıştı. Apple, bu ülkelerde geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Mac veya iPad alana AirPods hediyesi yerine 150 dolarlık Apple Mağaza kredisi vermeye başlamıştı. Avrupa kampanyasını ise daha yeni başlatan Apple, ülkemizde Apple Mağaza kredisi yerine AirPods hediyesi vermeye devam ediyor.

     iPad veya Mac alana AirPods bedava

    Apple’ın eğitim mağazasında seçili Mac veya iPad modelleri satın alan üniversite öğrencileri ve eğitim personeli, hediye 2.jenerasyon AirPods’a sahip olabiliyor. Seçili iPad modellerinde iPad mini ve giriş seviyesi iPad yer almazken seçili Mac modellerinde Mac mini yer almıyor. Verilen AirPods modeli, ek ücret ödeyerek 3.nesil AirPods veya AirPods Pro’ya yükseltilebiliyor.

    iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye
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    Apple’ın eğitim mağazası AirPods hediyesi dışında avantajlar da sunuyor. Öğrenciler ve eğitim personelleri, Mac ve iPad ürünlerinde %10 seviyesinde bir indirime sahip oluyor. Ayrıca indirim, iPad ve Mac cihazları için yapılabilen yükseltmeleri de kapsıyor. Ayrıca Apple eğitim mağazası, 3 aylık Apple Music üyeliğini 0,59 TL gibi bir fiyatla öğrenciler sunuyor. Apple’ın eğitim mağazasına buradan ulaşabilirsiniz.

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    juanmata09 3 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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