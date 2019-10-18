iPhone 11 modellerinde yer alan Ultra Geniş Bant özelliği, farklı amaçlar için kullanılabilir

Hem iPhone 11, hem de iPhone 11 Pro modelleri Apple'ın Ultra Geniş Bant (UWB) U1 kablosuz yongasını içeriyor. Ancak bu çipte yer alan UW özelliği şimdilik sadece AirDrop üzerinden dosya transferi yapma işleminde avantaj sağlıyor ve gelecekte başka işler için kullanılabilir.

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Kayıp nesnelerin yeri belirlenebilir

Ultra Geniş Bant teknolojisi AirDrop dışında, kullanıcıların kayıp eşyalarını bulabilmesi ve konumlarını bildirebilmesi için farklı kullanım potansiyeline de sahip. Bu işlemler Bluetooth 5.1 destekli yapılabilse de, Ultra Geniş Bant'ın bunu daha hassas bir şekilde yapabileceği belirtiliyor. Zira Apple'ın yeni aldığı bir patent de buna işaret ettiğini söylemek mümkün.

Apple'ın Salı günü ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan patent başvurusunda, UWB teknolojisiyle birlikte sistemin yakındaki bir cihaz tarafından iletilen sinyallerin varış açısını, kayıp eşyaların yönünü ve şeklini nasıl belirleyebileceğini kapsarken, kaybedilen öğenin gerçek konumunu bulmak için kullanabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili birçok teknik makalenin yer aldığı patentte, U1 yongasının gelecekte nasıl işleyebileceğine dair geniş açıklamalara da yer verilmiş. Önümüzdeki iPhone modellerinde bu geliştirmelerin getirdiği yeni özelliklere hep birlikte şahit olacağız.

https://appleinsider.com/articles/19/10/17/airdrop-device-tracking-only-the-beginning-of-ultra-wideband-in-the-iphone