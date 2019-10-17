Oppo çift modlu 5G akıllı telefonunu bu yıl piyasaya sürecek

Tam Boyutta Gör

Barcelona'da düzenlenen 5G zirvesine katılan Oppo ve Qualcomm yöneticileri, çift modlu 5G akıllı telefon üretmek için birlikte çalışacaklarını doğruladılar. Oppo yöneticilerinden Henry Tang ise bu akıllı telefon modelinin 2019 yılı bitmeden piyasaya sürüleceğini belirtti.

Qualcomm 7250 yonga seti ile gelebilir

Çift modlu 5G özelliğine sahip olacak bu telefon hem bağımsız mod (SA) hem de bağımsız olmayan (NSA) ağ modlarını destekleyecek. SA modu, mevcut LTE ağına ihtiyaç duymadan hem sinyal hem de veri aktarımı için 5G hücreleri kullanıyor. Öte yandan NSA modu ise baz istasyonları ve sunucular arasındaki iletişim gibi görevler LTE teknolojisine dayanıyor ve düşük maliyetleri sayesinde 5G dağıtımını hızlandırmakla görevlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör

Henry Tang konuyla ilgili açıklamalarında: "Yeni nesil çift modlu 5G cihazlarımızın, küresel olarak daha fazla pazarda, daha fazla tüketiciye, daha üstün bir deneyim sunacak." ifadelerini kullanırken cihazın Qualcomm 7250 yonga seti ile gelmesi planlanıyor. Akıllı telefonun fiyatının ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.oppo.com/en/about-us/press/oppo-to-launch-the-worlds-first-qualcomm-powered-dual-mode-5g-smartphone-by-year-end-says-oppos-chief-5g-scientist/