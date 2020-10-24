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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 iFixit incelemesi 5G ile işlerin ne kadar değiştiğini ortaya çıkardı

    Apple'ın iPhone 12 modelleri, iFixit tarafından parçalanarak incelendi. İncelemenin ilk ortaya çıkardıkları batarya boyutundaki azalma ve kart boyutlarındaki büyüme oldu.
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    iPhone
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 iFixit incelemesi 5G ile işlerin ne kadar değiştiğini ortaya çıkardı

    Apple’ın iPhone 12 modelinin ilk iki versiyonu kullanıcılara sunuldu. Bunun ardından tabii ki iFixit de cihazları eline alıp ilk iş olarak parçalarına ayırdı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun iç yapıları şaşırtıcı olmayan şekilde birbirine benziyor. Bu benzerlik o kadar ileri seviyede ki Pro modelde yer alan LiDar sensörü ve telefoto lensinin bulunduğu yerde iPhone 12 için plastik boşluk doldurucu parçalar yer alıyor.

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    Her iki cihaz da 10,78 Wh kapasiteli bataryalara sahipler ve bu değer, geçen yılın iPhone 11 ve 11 Pro modellerinden bir miktar daha küçük. iPhone 11, 11,91 Wh bataryaya, 11 Pro ise 11,67 Wh bataryaya sahipti. Buna bağlı olarak ilk incelemelere göre 12 modelleri, geçen yıla kıyasla bir miktar daha kötü pil ömrüne sahip.

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    Apple’ın bu yıl çıkardığı telefonların tamamında var olan 5G teknolojisinin en bariz etkisi, antentler dışında devre kartlarında görülüyor. Yüzey alanı bir hayli artan devre kartları, muhtemelen Apple’ın pil kapasitesinde bir düşüşe gitmesine sebep oldu.



    https://www.engadget.com/iphone-12-12-pro-teardown-034943182.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    scanh (Şafak Can Hınıslı) 8 sa. en beğenilen
    Webtekno: 20 bin liralık iPhone 12'yi hunharca söktük.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem300 (Cem Yılmaz) 6 sa.
    Sırf 12 olsun piyasa boş kalmasın cihazı olmuş net..
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scanh (Şafak Can Hınıslı) 8 sa. en beğenilen
    Webtekno: 20 bin liralık iPhone 12'yi hunharca söktük.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 5 sa. scanh
    20 bin tllik telefonun içinden matkap ile geçtik ve androidi savunduk ki siz videoya like atın
    Yanıtla +3
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