iPhone 12 iFixit incelemesi 5G ile işlerin ne kadar değiştiğini ortaya çıkardı

Apple’ın iPhone 12 modelinin ilk iki versiyonu kullanıcılara sunuldu. Bunun ardından tabii ki iFixit de cihazları eline alıp ilk iş olarak parçalarına ayırdı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun iç yapıları şaşırtıcı olmayan şekilde birbirine benziyor. Bu benzerlik o kadar ileri seviyede ki Pro modelde yer alan LiDar sensörü ve telefoto lensinin bulunduğu yerde iPhone 12 için plastik boşluk doldurucu parçalar yer alıyor.İlginizi Çekebilir Dünden bugüne iPhone modelleri yan yana
Her iki cihaz da 10,78 Wh kapasiteli bataryalara sahipler ve bu değer, geçen yılın iPhone 11 ve 11 Pro modellerinden bir miktar daha küçük. iPhone 11, 11,91 Wh bataryaya, 11 Pro ise 11,67 Wh bataryaya sahipti. Buna bağlı olarak ilk incelemelere göre 12 modelleri, geçen yıla kıyasla bir miktar daha kötü pil ömrüne sahip.
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Apple’ın bu yıl çıkardığı telefonların tamamında var olan 5G teknolojisinin en bariz etkisi, antentler dışında devre kartlarında görülüyor. Yüzey alanı bir hayli artan devre kartları, muhtemelen Apple’ın pil kapasitesinde bir düşüşe gitmesine sebep oldu.
https://www.engadget.com/iphone-12-12-pro-teardown-034943182.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v