Huawei Sound akıllı hoparlör ön siparişlere başladı

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Akıllı hoparlör pazarındaki varlığını genişletmek isteyen Huawei; geçtiğimiz günlerde tanıttığı Sound adındaki iddialı akıllı hoparlörünü Çin’de ön siparişe sundu. Haliyle biraz daha ucuz olarak.

Huawei Sound özellikleri ve fiyatı

Huawei ve Devialet iş birliğinin ürünü olan Huawei Sound; 4 hoparlörlü akustik bir yapı kullanıyor. İç kısımda 4 inçlik woofer ve 3 adet tam boy hoparlör mevcut. Devialet’in patentli SAM teknolojisi bu modelde yerini almış.

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SAM teknolojisi sesin kalitesini algılayarak hoparlörlerin buna göre optimize edilmesini sağlıyor. Push-Push simetrik akustik tasarım ise titreşim gürültüsünün önüne geçiyor.

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Diğer taraftan uyumlu mobil cihazınız ile hoparlöre dokunduğunuzda ses aktarımı yapabilen özel teknoloji de unutulmamış. Ayrıca birden fazla hoparlör olduğunda daha zengin ses efektleri de uygulayabiliyor. Geçen yılın Sound X hoparlöründen küçük olmasına rağmen çok daha güçlü ses verebiliyor.

Huawei Sound akıllı hoparlör Kasım ayında Avrupa’da 199 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Çin’de ise devlet teşviklerinin de etkisiyle 134$ gibi bir fiyat etiketi ortaya çıkıyor ve ön siparişler başladı.

https://www.gizmochina.com/2020/10/24/huawei-sound-smart-speaker-now-on-presale-on-jingdong-for-899-yuan-134/

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