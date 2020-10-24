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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Sound akıllı hoparlör ön siparişlere başladı

    Devialet’in yenilikçi teknolojileri ile donatılan Huawei Sound akıllı hoparlör ülkesinde ön siparişe başlıyor. Üstelik Avrupa fiyatından daha düşük bir seviye ile.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei Sound akıllı hoparlör ön siparişlere başladı
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    Akıllı hoparlör pazarındaki varlığını genişletmek isteyen Huawei; geçtiğimiz günlerde tanıttığı Sound adındaki iddialı akıllı hoparlörünü Çin’de ön siparişe sundu. Haliyle biraz daha ucuz olarak.

    Huawei Sound özellikleri ve fiyatı

    Huawei ve Devialet iş birliğinin ürünü olan Huawei Sound; 4 hoparlörlü akustik bir yapı kullanıyor. İç kısımda 4 inçlik woofer ve 3 adet tam boy hoparlör mevcut. Devialet’in patentli SAM teknolojisi bu modelde yerini almış.

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    SAM teknolojisi sesin kalitesini algılayarak hoparlörlerin buna göre optimize edilmesini sağlıyor. Push-Push simetrik akustik tasarım ise titreşim gürültüsünün önüne geçiyor.

    Huawei Sound akıllı hoparlör ön siparişlere başladı
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    Diğer taraftan uyumlu mobil cihazınız ile hoparlöre dokunduğunuzda ses aktarımı yapabilen özel teknoloji de unutulmamış. Ayrıca birden fazla hoparlör olduğunda daha zengin ses efektleri de uygulayabiliyor. Geçen yılın Sound X hoparlöründen küçük olmasına rağmen çok daha güçlü ses verebiliyor.

    Huawei Sound akıllı hoparlör Kasım ayında Avrupa’da 199 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Çin’de ise devlet teşviklerinin de etkisiyle 134$ gibi bir fiyat etiketi ortaya çıkıyor ve ön siparişler başladı.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/24/huawei-sound-smart-speaker-now-on-presale-on-jingdong-for-899-yuan-134/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    5 saat önce
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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 9 sa.
    Fiyatı keşke TL olarak yazsaydınız.Yerli ve milli olduğunu anlardık :XD
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    Moueson 9 sa.
    Şu alet Çin'de 134 dolara satılıyor burada kim bilir kaçtan piyasaya girecek .
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    Hacishakir 9 sa. yeni yorumcu Moueson
    134 dolar az mi geliyor ??
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