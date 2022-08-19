50 milyondan fazla Android telefon kullanıcısı iOS 16'yı denedi: Peki ama nasıl?

Henüz geliştirilme aşamasında olan iOS 16, Android kullanıcıları tarafından oldukça merak ediliyor olsa gerek. Zira iOS 16'nın kullanıcı arayüzünü Android telefonlara getiren Launcher iOS 16 uygulaması, Google Play Store'da oldukça yüksek indirme rakamlarına ulaştı.
50 milyondan fazla indirildi
LuuTinh Developer tarafından geliştirilen Launcher İOS 16 uygulaması, çıkış yaptığı günden bu yana 50 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı.
Launcher İOS 16 uygulaması; denetim merkezi, widget'lar ve uygulama simgeleri başta olmak üzere iOS 16'daki kulanıcı arayüzüne oldukça yakın bir deneyimi Android telefonlarda sunuyor. Siz de iOS 16 kullanıcı arayüzünü Android telefonunuza deneyimlemek isterseniz aşağıdaki linkten uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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