iPhone 13 de satış rekorları kırabilir

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Apple’ın geçen çeyrekte patlama yapan iPhone satışları sayesinde 100 milyar dolar gelir barajını aşması analizleri de hareketlendirdi. Şimdiden iPhone 13 serisi için rekor kıracağı yorumları yapılıyor.

2021 yılında ne kadar iPhone satılacak?

Apple’ın iPhone 12 mini ilgi görmese de özellikle iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max satışları zirve yaptı. Pek çok pazarda ilk 3 arasına giren modeller sayesinde geçen yıl son çeyrekte 80 milyon iPhone satmayı başarmıştı.

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Analiz uzmanları özellikle Asyalı tedarik zincirlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtiyor. Yani önceki çeyreğe göre siparişlerde azalma veya artma yok. Buna göre yılın ilk çeyreğinde Apple’ın 56-62 milyon arasında iPhone satacağı ön görülüyor. İkinci çeyrekte ise 45 milyon civarı bir tahmin var.

Analizler 2021 yılı genelindeki iPhone satış tahminlerini de yükseltti. Uzmanlar 240 milyon hatta 250 milyon sınırına kadar çıkabileceğini düşünüyor. iPhone 12 serisinin 2014 yılındaki iPhone 6 serisi gibi heyecan yarattığı ifade ediliyor.

Yaşanan gelişmeler iPhone 13 için de umut oldu. Analizler iPhone 13 serisinin beklentilerin üzerinde performans göstereceğini düşünüyor. iPhone 12 için koyulan 80 milyon adetlik başlangıç tahmini iPhone 13 için 100 milyona yükseldi. Bu da 2022 için yeni bir rekora işaret ediyor.

https://appleinsider.com/articles/21/03/22/iphone-12-supercycle-set-iphone-sales-records-in-2021

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