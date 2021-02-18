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    iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor

    Yeni nesil iPhone'larla ilgili detaylar internete düşmeye devam ediyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Apple yeni nesil iPhone'larda çentikli tasarımı rafa kaldırabilir.
    18 Şubat 2021, 19:00 (9 sa.)
    2,5b
    10
    8
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor
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    Akıllı telefonların tasarım trendini değiştiren "çentik kavramı" hayatımıza gireli üç yıldan fazla oldu. Gelen haberlere bakılırsa Apple, amiral gemilerinin tasarımını önemli ölçüde değiştirecek. Şirket yeni nesil iPhone'larda kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayan çentikli tasarımı rafa kaldırmayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Android'e kullanışlı bir özellik geldi: Uygulama paylaşımı"

    Apple'a yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre Cupertinolu dev, çentiksiz bir iPhone 13 prototipi test ediyor. Bildiğiniz üzere Covid-19 salgını nedeniyle maske takmak yeni normalin bir parçası haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca Face ID'nin işlevselliği de iyiden iyiye azaldı. Yani ortada yeni nesil iPhone'lara parmak izi sensörü eklenmemesi için hiçbir neden yok.

    iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor
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    Touch ID geri dönüyor

    Daha önce Apple'ın iPhone 13'ü ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatacağı bildirilmişti. Çentik ortadan kalkınca selfie kamerası için nasıl bir çözüm uygulanacağı henüz belli değil. Delikli ekran veya açılır-kapanır kamera mekanizması gibi seçenekler var ancak Apple tercihini bunlardan yana kullanır mı bilinmez.



    Kaynakça https://www.gizchina.com/2021/02/17/iphone-13-may-not-use-a-notch-a-new-report-suggests/ https://news.mydrivers.com/1/740/740601.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çoğu kişinin aksine ortadaki delik beni daha çok rahatsız ediyor ayrıca göze hoş gelmiyor . Ayrıca çentik Iphoneların imzası gibi bir şeydi . Eğer çentik giderse görünüş olarak diğer telefonlardan hiç bir farkı kalmaz.
    Çoğu kişinin aksine ortadaki delik beni daha çok rahatsız ediyor ayrıca göze hoş gelmiyor . Ayrıca çentik Iphoneların imzası gibi bir şeydi . Eğer çentik giders...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcebi001 (murat çebi) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi fütüristik fikirde benden ....hani eski nokia telefonlarda lensi kapatan küçük bir kapak vardi ya...ha işte o kapak kapandiginda ekran parçası olsun görüntü versin, kamerayı açınca kapak açılsın kamera görünsün.. Yaparsa Apple yapar valla...
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    esmerbuyucu (E. B.) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
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    Enini daraltmadan sadece boyunu daraltırlarsa süper olur. Delikli ekran gibi kötü bir tasarıma geçeceklerini düşünmüyorum.

    TouchID eğer ekleyeceklerse iPad Air'da ki gibi güç tuşuna entegre olmalı, diğer türlüsü sıkıntı. Hatta hiç olmazsa da olur.
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    Sebnem Ferah 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çentiği de beğenmiyorum ama deliği hiç beğenmiyorum. Üstten azıcık tam boy kalın olsa daha güzel olur.
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Face ID ve Touch ID bir arada olmalı.
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    Moueson 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çoğu kişinin aksine ortadaki delik beni daha çok rahatsız ediyor ayrıca göze hoş gelmiyor . Ayrıca çentik Iphoneların imzası gibi bir şeydi . Eğer çentik giderse görünüş olarak diğer telefonlardan hiç bir farkı kalmaz.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Çentiği yok etmek yerine daha küçük ama eski modelleriyle aynı bir tasarıma gidilebilir aslında
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    hakikidaredevil 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Ulan bu apple fanları harbi iflah olmaz. Apple telefonun üstüne sıçsa, ağğğbi iPhone'un imzası o kaldırmayın hem bizim diğer telefon denen şeylerden farkımız neeğ diye ağlarlar.
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    java (Kaya Kaya) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sürekli dışarıda değiliz, büyük çoğunlukla Face ID kullanıyorum... Tamam otobüste vs sıkıntı ama ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile Face ID bir arada olmasını tercih ederim... Şu ekrandaki delik beni daha çok rahatsız ediyor...
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