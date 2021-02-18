iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor

Akıllı telefonların tasarım trendini değiştiren "çentik kavramı" hayatımıza gireli üç yıldan fazla oldu. Gelen haberlere bakılırsa Apple, amiral gemilerinin tasarımını önemli ölçüde değiştirecek. Şirket yeni nesil iPhone'larda kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayan çentikli tasarımı rafa kaldırmayı planlıyor.
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Apple'a yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre Cupertinolu dev, çentiksiz bir iPhone 13 prototipi test ediyor. Bildiğiniz üzere Covid-19 salgını nedeniyle maske takmak yeni normalin bir parçası haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca Face ID'nin işlevselliği de iyiden iyiye azaldı. Yani ortada yeni nesil iPhone'lara parmak izi sensörü eklenmemesi için hiçbir neden yok.
Touch ID geri dönüyor
Daha önce Apple'ın iPhone 13'ü ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatacağı bildirilmişti. Çentik ortadan kalkınca selfie kamerası için nasıl bir çözüm uygulanacağı henüz belli değil. Delikli ekran veya açılır-kapanır kamera mekanizması gibi seçenekler var ancak Apple tercihini bunlardan yana kullanır mı bilinmez.
Kaynakça https://www.gizchina.com/2021/02/17/iphone-13-may-not-use-a-notch-a-new-report-suggests/ https://news.mydrivers.com/1/740/740601.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika
fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU
Seri uretim degil
Enini daraltmadan sadece boyunu daraltırlarsa süper olur. Delikli ekran gibi kötü bir tasarıma geçeceklerini düşünmüyorum.
TouchID eğer ekleyeceklerse iPad Air'da ki gibi güç tuşuna entegre olmalı, diğer türlüsü sıkıntı. Hatta hiç olmazsa da olur.