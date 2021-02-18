iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor

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Akıllı telefonların tasarım trendini değiştiren "çentik kavramı" hayatımıza gireli üç yıldan fazla oldu. Gelen haberlere bakılırsa Apple, amiral gemilerinin tasarımını önemli ölçüde değiştirecek. Şirket yeni nesil iPhone'larda kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayan çentikli tasarımı rafa kaldırmayı planlıyor.

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Apple'a yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre Cupertinolu dev, çentiksiz bir iPhone 13 prototipi test ediyor. Bildiğiniz üzere Covid-19 salgını nedeniyle maske takmak yeni normalin bir parçası haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca Face ID'nin işlevselliği de iyiden iyiye azaldı. Yani ortada yeni nesil iPhone'lara parmak izi sensörü eklenmemesi için hiçbir neden yok.

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Touch ID geri dönüyor

Daha önce Apple'ın iPhone 13'ü ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatacağı bildirilmişti. Çentik ortadan kalkınca selfie kamerası için nasıl bir çözüm uygulanacağı henüz belli değil. Delikli ekran veya açılır-kapanır kamera mekanizması gibi seçenekler var ancak Apple tercihini bunlardan yana kullanır mı bilinmez.

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