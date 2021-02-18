Android'e kullanışlı bir özellik geldi: Uygulama paylaşımı

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Google internet hızı yavaş olan ve mobil internet paketini harcamak istemeyen kullanıcılar için "Yakındakilerle Paylaş" teknolojisini güncelledi. Artık yakınınızdaki Android cihazları sunucu olarak kullanarak uygulama indirebileceksiniz.

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Peki hali hazırda kullanıma sunulmuş olan bu yeni özellik nasıl çalışıyor? İlk önce Google Play'i (24.0 sürümü ve daha yenisi) açmanız ve "Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsündeki "Paylaş" sekmesini ekrana getirmeniz gerekli.

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Yeni özellik kullanılabilir durumda

Etrafınızdaki cihazları bulmak için akıllı telefonunuzun konum erişimini aktif hale getirin. Gönder tuşuna bastığınızda uygulama listesini göreceksiniz. İstediklerinizi işaretledikten sonra alıcıyı seçmeniz istenecek.

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Son aşamada ekrana eşleştirme kodu geliyor. Karşı taraf Al tuşuna bastığında Google Play üzerinden uygulama aktarımı başlayacak. İnternetiniz yavaşsa bu yöntemi kullanarak yakınızdaki bir cihazdan mevcut bağlantınızdan daha yüksek hızda uygulama veya oyun indirebilirsiniz.

Ayrıca bu özellik Wi-Fi erişimi yokken mobil internet paketini harcamak istemeyenlerin de işine yarayacak.

https://www.xda-developers.com/google-nearby-share-android-apps

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