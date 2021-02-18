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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android'e kullanışlı bir özellik geldi: Uygulama paylaşımı

    Google, Android'in Yakındakilerle Paylaş özelliğini güncelledi. Bağlantınız yavaşsa veya mobil internet paketinizi harcamak istemiyorsanız artık yakınınızdaki bir cihazdan uygulama indirebilirsiniz.
    18 Şubat 2021, 16:00 (Güncellendi, 6 sa.)
    4,8b
    14
    23
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    14

    Android'e kullanışlı bir özellik geldi: Uygulama paylaşımı
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    Google internet hızı yavaş olan ve mobil internet paketini harcamak istemeyen kullanıcılar için "Yakındakilerle Paylaş" teknolojisini güncelledi. Artık yakınınızdaki Android cihazları sunucu olarak kullanarak uygulama indirebileceksiniz.

    Ayrıca Bkz. "Android 12'nin yeni özellikleri belli oldu: Oyun Modu ve daha fazlası"

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    Peki hali hazırda kullanıma sunulmuş olan bu yeni özellik nasıl çalışıyor? İlk önce Google Play'i (24.0 sürümü ve daha yenisi) açmanız ve "Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsündeki "Paylaş" sekmesini ekrana getirmeniz gerekli.

    Android'e kullanışlı bir özellik geldi: Uygulama paylaşımı
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    Yeni özellik kullanılabilir durumda

    Etrafınızdaki cihazları bulmak için akıllı telefonunuzun konum erişimini aktif hale getirin. Gönder tuşuna bastığınızda uygulama listesini göreceksiniz. İstediklerinizi işaretledikten sonra alıcıyı seçmeniz istenecek.

    Android'e kullanışlı bir özellik geldi: Uygulama paylaşımı
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    Son aşamada ekrana eşleştirme kodu geliyor. Karşı taraf Al tuşuna bastığında Google Play üzerinden uygulama aktarımı başlayacak. İnternetiniz yavaşsa bu yöntemi kullanarak yakınızdaki bir cihazdan mevcut bağlantınızdan daha yüksek hızda uygulama veya oyun indirebilirsiniz.

    Ayrıca bu özellik Wi-Fi erişimi yokken mobil internet paketini harcamak istemeyenlerin de işine yarayacak.



    https://www.xda-developers.com/google-nearby-share-android-apps Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok şükür işe yarar bir şeyler eklemişler. Sonunda.
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    Patria o Muerte 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    bizim gibi internet sıkıntısı çeken ülkeler için ideal bir özellik.
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten boyle bir uygulama var adı uygulama paylaş
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    Şeref60 (Şeref Berber) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çalışırsa iyi özellik
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    Ö1f1 (Ömer DEMİRTAŞ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    3.parti uygulama gerektirmeksizin uygulama paylaşımı benim işime yarayacak bir özellik. Yeni cihazlara hesap girmeden uygulama yüklemek için çok işe yarayacaktır.
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    alemburda34 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    ShareMe hızı ve kullanım kolaylığı çok iyi
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    M muhammedgk 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bluetooth ile olması çok kötü .

    Uygulamaları çok yavaş gönderiyor.
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    tarlabasi (Uğur ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi'nin ShareMe uygulamasında minimum 3 yıldır kullanıyoruz bunu.
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    BLasTeaR (Uğur Y.) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar yapmışlar, bizim kullanıcılara bak, ne kadar da alaycı insanlarsınız ya.
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    N nasılyaniabi 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha fazla güvenlik açığı getirin android ihtiyacı olan tek şey yeni açıklar
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    4825 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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    google, Yakındakilerle Paylaş ve
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