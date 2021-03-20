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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı

    Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında tanıtacağı iPhone 13 serisiyle ilgili sızıntılar devam ediyor. Şimdi de cihazın, söylentilere göre oluşturulan olası tasarımı yayınlandı.
    20 Mart 2021, 16:00 (Güncellendi, 51 dk.)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 13'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modeli iPhone 13'ün tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel paylaşıldı. Render görüntüsünün, yaklaşan iPhone 13 serisiyle ilgili son zamanlarda çıkan tüm bilgilere dayanılarak hazırlanmış olduğunu belirtelim.

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    İçeriden öğrenenlere göre, akıllı telefonun ekranında daha küçük bir çentik olacak ve ekranın etrafındaki çerçeveler daha da daralacak. Lightning bağlantı noktası alt kısımda görülebilir. Aynı zamanda bazı kaynaklara göre yeni iPhone modelinde bu portun olmayacağı da söyleniyor.

    iPhone 13'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Daha küçük çentik ve ince çerçeveler

    Render görüntüsünün yaratıcısı, iPhone 13'ün 120 Hz yenileme hızına sahip bir ProMotion ekranının yanı sıra bir LiDAR sensörü, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı bir kamera, daha büyük kapasitede bir pil ve dahili 1 TB depolama alanı ile geleceğini belirtiyor.

    Ayrıca iPhone 13, Face ID'nin yerini alacak olan ve Yüz Tanıma Sistemi için gereken alanı azaltacak en son D-ToF (Direct ToF) teknolojisini de kullanabilir. Öte yandan 23 Mart'ta Apple'ın bir sunumu olduğu iddia ediliyor. Şirket bu etkinlikte iPad mini 6 ve 12.9 inç iPad Pro'yu tanıtabilir. iPhone 12s olarak da isimlendirilebileceği söylenen iPhone 13 serisinin lansmanı ise Eylül ayında gerçekleşecek.



    https://www.sohu.com/a/456357433_170520
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    mert1907 22 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (Heisenberg ) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aynı tasarım ama daha küçük çentikle gelecek.
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    B bgtcia 27 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dünya kadar malın olacağına fındık kadar çentiğin olsun
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çentiğin kaldırılması güzel olurdu ama böyle de Android cihazlara benzeyeceği için kötü olur zannımca. Çentiğe alternatif, eşi benzeri görülmemiş bir tasarım yapsalar keşke.
    Yanıtla +2
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    toysican (veysel ) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Buyrun iPhone 13.





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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Render çok çakma duruyor ama hayırlısı....
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