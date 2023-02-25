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    Anlık Bildirim

    Şimdi de iPhone 15 Plus sızdı: İşte tasarımı

    Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği yeni nesil iPhone'ların tasarımı birbiri ardına ortaya çıkıyor. Bu kez iPhone 15 Plus'ın CAD tabanlı render görüntüleri yayınlandı.
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    Şimdi de iPhone 15 Plus sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    9to5Mac internet sitesi yeni nesil iPhone serisinin üzerindeki örtüyü kaldırmaya devam ediyor. Daha önce iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun render görüntülerini yayınlayan web sayfası şimdi de iPhone 15 Plus'a ait CAD çizimlerini paylaştı.

    Cihazda iPhone 14 Plus'a göre şu değişiklikler göze çarpıyor:

    • Standart çentik gidiyor Dinamik Ada geliyor
    • Lightning yerine USB-C bağlantı noktası
    • Ekran çerçeveleri daha da inceliyor
    • Daha rahat bir tutuş için hafifçe yuvarlatılmış kenarlar
    Şimdi de iPhone 15 Plus sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Kaynak aynı zamanda iPhone 15 Plus'ın boyutlarını da paylaştı. Aşağıda yer alan verilere bakarak bir önceki modelle kıyaslayabilirsiniz.

    iPhone 15 Plus boyutları:

    • 160.87 mm uzunluk
    • 77.76 mm genişlik
    • 7.81 mm kalınlık

    Şimdi de iPhone 15 Plus sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    iPhone 14 Plus boyutları:

    • 160.84 mm uzunluk
    • 78.07 mm genişlik
    • 7.79 mm kalınlık
    Şimdi de iPhone 15 Plus sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki değerler iPhone 15 Plus'ın iPhone 14 Plus'tan biraz daha uzun, dar ve kalın olduğunu gösteriyor. Ayrıca arka kamerasının da selefine göre daha çıkıntılı olacağına yönelik bilgiler de var. 9to5Mac internet sitesi daha önce iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun görüntülerini de yayınlamıştı.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    Sihirli Yelpaze 3 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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