Şimdi de iPhone 15 Plus sızdı: İşte tasarımı

Cihazda iPhone 14 Plus'a göre şu değişiklikler göze çarpıyor:
- Standart çentik gidiyor Dinamik Ada geliyor
- Lightning yerine USB-C bağlantı noktası
- Ekran çerçeveleri daha da inceliyor
- Daha rahat bir tutuş için hafifçe yuvarlatılmış kenarlar
iPhone 15 Plus boyutları:
- 160.87 mm uzunluk
- 77.76 mm genişlik
- 7.81 mm kalınlık
iPhone 14 Plus boyutları:
- 160.84 mm uzunluk
- 78.07 mm genişlik
- 7.79 mm kalınlık
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.