iPhone 14 Pro'nun yeni delikli ekranını iPhone'unuzda deneyin: İşte o duvar kağıdı

iPhone 14 Pro modellerinin yeni delikli ekranıyla çentik dönemi sona erecek. Siz de bu duvar kağıdını iPhone'unuza indirerek yeni delikli ekranın nasıl görüneceğine göz atabilirsiniz.