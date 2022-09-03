iPhone 14 Pro'nun yeni delikli ekranını iPhone'unuzda deneyin: İşte o duvar kağıdı

iPhone X ile başlayan çentik dönemi, aradan geçen 5 yılın ardından iPhone 14 Pro serisiyle yerini hap şeklindeki delikli ekrana bırakacak. Peki yeni delikli ekran nasıl görünecek? Aşağıdaki duvar kağıdını iPhone'unuza indirerek iPhone 14 Pro'nun yeni delikli ekranını telefonunuzda görselleştirebilirsiniz.
Yeni delikli ekranı iPhone'unuzda deneyin 📱
- Aşağıdaki duvar kağıdını telefonunuza indirin.
- Fotoğraflar uygulamasını açın ve indirdiğiniz fotoğrafı görüntüleyin.
- Ekranın üst ve alt kısımlarındaki barların gitmesi için ekrana bir kez dokunun ve biraz bekleyin.
- Telefonunuzu ters çevirin. Artık hap şeklindeki delikli ekranın iPhone'da nasıl göründüğüne göz atabilirsiniz.
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