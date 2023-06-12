Tam Boyutta Gör Wedbush Securities analisti Dan Ives'e göre, yakında çıkacak olan iPhone 15 serisi önemli ölçüde daha pahalı olabilir. iPhone 14 için uluslararası fiyat artışlarını doğru tahmin eden Dan Ives, Apple'ın iPhone 15 için de benzer bir strateji izlemesini bekliyor.

Akıllı telefon üretimi 2014 seviyesine geriledi 2 gün önce eklendi

Ives, şirketin yeni akıllı telefonlarının fiyatlarını ortalama 200 dolar artırabileceğini söyledi. Forbes da dahil olmak üzere çoğu analiste göre, beklenen fiyat artışlarının premium iPhone 15 Pro modelleri için daha yüksek olması ve potansiyel olarak 200 dolara kadar ulaşması bekleniyor.

iPhone 15 fiyatları ne olacak?

Bir başka deyişle, iPhone 15 Pro 999 dolar yerine 1.199 dolar, iPhone 15 Pro Max ise 1.099 dolar yerine 1.299 dolar fiyatla satışa sunulabilir. Buna paralel olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine de 200 dolara yakın zam gelmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Uzman ayrıca, Apple'ın 2023 yılında 235 ila 240 milyon adet iPhone 15 sevkiyatı yapacağını ve şirketin diğer hizmetleriyle birlikte toplam piyasa değerinin mevcut 2.85 trilyon dolardan 3.5 ila 4 trilyon dolara yükseleceğini öngörüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15 fiyatları üzecek: 200 dolarlık zam planlanıyor