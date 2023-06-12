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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 fiyatları üzecek: 200 dolarlık zam planlanıyor

    Sızan son bilgilere göre, yakında çıkacak olan iPhone 15 serisi önemli ölçüde zamlanabilir. Apple rekor sayıda yeni akıllı telefon satmayı ve bundan büyük kâr elde etmeyi hedefliyor.
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    iPhone 15 fiyatları üzecek: 200 dolarlık zam planlanıyor Tam Boyutta Gör
    Wedbush Securities analisti Dan Ives'e göre, yakında çıkacak olan iPhone 15 serisi önemli ölçüde daha pahalı olabilir. iPhone 14 için uluslararası fiyat artışlarını doğru tahmin eden Dan Ives, Apple'ın iPhone 15 için de benzer bir strateji izlemesini bekliyor.

    Ives, şirketin yeni akıllı telefonlarının fiyatlarını ortalama 200 dolar artırabileceğini söyledi. Forbes da dahil olmak üzere çoğu analiste göre, beklenen fiyat artışlarının premium iPhone 15 Pro modelleri için daha yüksek olması ve potansiyel olarak 200 dolara kadar ulaşması bekleniyor.

    iPhone 15 fiyatları ne olacak?

    Bir başka deyişle, iPhone 15 Pro 999 dolar yerine 1.199 dolar, iPhone 15 Pro Max ise 1.099 dolar yerine 1.299 dolar fiyatla satışa sunulabilir. Buna paralel olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine de 200 dolara yakın zam gelmesi bekleniyor.

    iPhone 15 fiyatları üzecek: 200 dolarlık zam planlanıyor Tam Boyutta Gör
    Uzman ayrıca, Apple'ın 2023 yılında 235 ila 240 milyon adet iPhone 15 sevkiyatı yapacağını ve şirketin diğer hizmetleriyle birlikte toplam piyasa değerinin mevcut 2.85 trilyon dolardan 3.5 ila 4 trilyon dolara yükseleceğini öngörüyor.
    Kaynakça https://www.cnbc.com/video/2023/06/07/wedbushs-dan-ives-makes-the-bull-case-for-apple-after-raising-price-target.html https://www.gizmochina.com/2023/06/11/apple-expected-increase-prices-iphone-15-forecasts-strong-sales/
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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