iPhone 15 fiyatları üzecek: 200 dolarlık zam planlanıyor

Ives, şirketin yeni akıllı telefonlarının fiyatlarını ortalama 200 dolar artırabileceğini söyledi. Forbes da dahil olmak üzere çoğu analiste göre, beklenen fiyat artışlarının premium iPhone 15 Pro modelleri için daha yüksek olması ve potansiyel olarak 200 dolara kadar ulaşması bekleniyor.
iPhone 15 fiyatları ne olacak?
Bir başka deyişle, iPhone 15 Pro 999 dolar yerine 1.199 dolar, iPhone 15 Pro Max ise 1.099 dolar yerine 1.299 dolar fiyatla satışa sunulabilir. Buna paralel olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine de 200 dolara yakın zam gelmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.cnbc.com/video/2023/06/07/wedbushs-dan-ives-makes-the-bull-case-for-apple-after-raising-price-target.html https://www.gizmochina.com/2023/06/11/apple-expected-increase-prices-iphone-15-forecasts-strong-sales/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi