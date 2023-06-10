Akıllı telefon üretimi 2014 seviyesine geriledi

Tam Boyutta Gör Küresel ekonomik gerileme, akıllı telefon pazarına da yansıyan tüketici davranışları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. TrendForce'a göre 2023'ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon üretimi geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse %20 azalarak 250 milyon cihaz olarak gerçekleşti. Bu sadece en önemli yıllık düşüş değil, aynı zamanda 2014'ten bu yana en kötü üç aylık sonuç.

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Samsung ilk çeyrekte üretimini artırdı

Genel olumsuz eğilimin aksine, pazar lideri Samsung, Galaxy S23 modelinin piyasaya sürülmesinin de yardımıyla üretimini bir önceki çeyreğe göre %5,5 oranında artırdı. Güney Koreli dev, Ocak-Mart döneminde 61,5 milyon cihaz üreterek geçen yılın aynı dönemindeki hacme göre %16,7 düşüş kaydetti. TrendForce, içinde bulunduğumuz çeyrekte yeni akıllı telefonlara yönelik talebin zayıflamasının Samsung'un üretiminde %10'a yakın bir düşüşe yol açacağı uyarısında bulundu.

Apple çeyrek bazda %27,5'lik bir düşüş kaydetti ve cihazlarının yıllık üretimi neredeyse %12'lik bir düşüşle 53,3 milyon adede geriledi. Yeni iPhone 14 bu hacmin yaklaşık %78'ini oluşturdu. TrendForce, Apple'ın akıllı telefon üretiminin ikinci çeyrekte %20 daha düşmesini bekliyor.

Tam Boyutta Gör Olumsuz piyasa koşulları ışığında Çinli Oppo şirketi (Oppo, Realme ve OnePlus markalarını üreten) Ocak-Mart döneminde cihaz üretimini 26,8 milyon adede düşürdü. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %17 daha az ve geçen yılki seviyenin neredeyse %34 altında. TrendForce şirketin bu hamlesini olumlu karşılayarak, etkili envanter yönetimi ve Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerdeki ılımlı talep toparlanması sayesinde Oppo'nun ikinci çeyrekte akıllı telefon üretimini %30'dan fazla artırabileceğini belirtti.

İkinci el ve yenilenmiş telefon satışları arttı

Bir başka Çinli satıcı olan Xiaomi (Xiaomi, Redmi, Poco markaları), Ocak-Mart döneminde 26,5 milyon cihaz piyasaya sürerek akıllı telefon üretimini bir önceki çeyreğe göre %27,4 ve bir önceki yıla göre %40,4 oranında azalttı. TrendForce, şirketi üretimi kısmaya zorlayan ana nedenlerin dünya çapında düşük tüketici talebi ve Xiaomi'nin arz fazlası olduğuna inanıyor. İkinci çeyrekte bu markaya sahip cihazların üretiminin Ocak-Mart dönemine kıyasla %20 oranında artması bekleniyor.

İlk 5 satıcıyı tamamlayan Çinli Vivo (Vivo, iQoo), ilk çeyrekte 20 milyon akıllı telefon sevk ederek çeyrekten çeyreğe ve yıldan yıla sırasıyla %14,2 ve %12,3 düşüş kaydetti. Çin, şirketin ana pazarı olmaya devam ediyor, ancak ülkedeki talep hala durgun, bu nedenle analistler, Nisan-Haziran aylarında Vivo'nun üretiminde yalnızca %10 aralığında hafif bir artış bekliyorlar.

TrendForce, devam eden ekonomik gerilemenin kullanılmış ve yenilenmiş akıllı telefon satışlarını artırdığını belirtti. Analistlere göre bu durum yeni cihaz üretimindeki büyümeyi sınırlayabilir. İçinde bulunduğumuz çeyrekte üretimin bir önceki çeyreğe göre %5 artarak 260 milyon adede ulaşması bekleniyor.

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