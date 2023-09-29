iPhone 15 kendi şarjını doldurmak yerine powerbank'leri şarj ediyor

Tam Boyutta Gör iPhone 15 sahipleri beklenmedik bir sorunla karşı karşıya. Seri kapsamında sunulan akıllı telefonların bazı powerbank modelleri ile uyumsuz olduğu ortaya çıktı. Bunun sonucunda da cihazlar kendisini bu güç bankalarından şarj etmek yerine, enerjiyi harici bataryalara aktarıyor.

Isınma nedeniyle bataryası şişen ilk iPhone 15 Pro ortaya çıktı 3 sa. önce eklendi

Reddit platformunda konuyla ilgili birkaç şikayet dile getirildi. Görünen o ki, iPhone 15 serisinde kullanıma sunulan ters kablolu şarj özelliği bazen istenildiği gibi çalışmayabiliyor. Sonuç olarak USB-C bağlantılı mevcut güç bankalarının tümü iPhone 15 modelleriyle kullanılamayabilir.

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Anker'den yanıt geldi

Sorun piyasadaki birçok powerbank modelini etkiliyor. iPhone 15'in özellikle Anker PowerCore Slim 10K PD ile düzgün çalışmadığı bildirildi. Üretici ise şikayetlere yanıt vererek harici bataryanın iPhone'u şarj etmesini sağlamanın tek yolunun USB-A portunu kullanmak olduğunu söyledi.

Şimdilik geçici bir çözüm sunan Anker bu sorunu tespit edip düzeltmek için tüm cihazlarını test edecek. Piyasada çok sayıda farklı powerbank modeli bulunduğundan, iPhone 15'in uyumlu olmadığı aksesuarların kesin bir listesini yapmanın imkansız olduğu belirtiliyor.

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iPhone 15 kendi şarjını dolduracağına powerbank'leri şarj ediyor