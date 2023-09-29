iPhone 15 kendi şarjını doldurmak yerine powerbank'leri şarj ediyor

Reddit platformunda konuyla ilgili birkaç şikayet dile getirildi. Görünen o ki, iPhone 15 serisinde kullanıma sunulan ters kablolu şarj özelliği bazen istenildiği gibi çalışmayabiliyor. Sonuç olarak USB-C bağlantılı mevcut güç bankalarının tümü iPhone 15 modelleriyle kullanılamayabilir.
Anker'den yanıt geldi
Sorun piyasadaki birçok powerbank modelini etkiliyor. iPhone 15'in özellikle Anker PowerCore Slim 10K PD ile düzgün çalışmadığı bildirildi. Üretici ise şikayetlere yanıt vererek harici bataryanın iPhone'u şarj etmesini sağlamanın tek yolunun USB-A portunu kullanmak olduğunu söyledi.
Şimdilik geçici bir çözüm sunan Anker bu sorunu tespit edip düzeltmek için tüm cihazlarını test edecek. Piyasada çok sayıda farklı powerbank modeli bulunduğundan, iPhone 15'in uyumlu olmadığı aksesuarların kesin bir listesini yapmanın imkansız olduğu belirtiliyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/09/28/iphone-15-usb-c-power-banks/ https://www.reddit.com/r/iPhone15Pro/comments/16rtpvf/i_plugged_my_iphone_15_pro_into_this_brand_new/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.