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    iPhone 15 kendi şarjını doldurmak yerine powerbank'leri şarj ediyor

    Apple bu yıl piyasaya sürdüğü iPhone 15 serisinde USB-C bağlantı noktasına yer vermişti. Ancak akıllı telefonların USB-C bağlantılı bazı powerbank'lerle düzgün çalışmadığı bildiriliyor.
    iPhone 15 kendi şarjını dolduracağına powerbank'leri şarj ediyor Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 sahipleri beklenmedik bir sorunla karşı karşıya. Seri kapsamında sunulan akıllı telefonların bazı powerbank modelleri ile uyumsuz olduğu ortaya çıktı. Bunun sonucunda da cihazlar kendisini bu güç bankalarından şarj etmek yerine, enerjiyi harici bataryalara aktarıyor.

    Reddit platformunda konuyla ilgili birkaç şikayet dile getirildi. Görünen o ki, iPhone 15 serisinde kullanıma sunulan ters kablolu şarj özelliği bazen istenildiği gibi çalışmayabiliyor. Sonuç olarak USB-C bağlantılı mevcut güç bankalarının tümü iPhone 15 modelleriyle kullanılamayabilir.

    iPhone 15 kendi şarjını dolduracağına powerbank'leri şarj ediyor Tam Boyutta Gör

    Anker'den yanıt geldi

    Sorun piyasadaki birçok powerbank modelini etkiliyor. iPhone 15'in özellikle Anker PowerCore Slim 10K PD ile düzgün çalışmadığı bildirildi. Üretici ise şikayetlere yanıt vererek harici bataryanın iPhone'u şarj etmesini sağlamanın tek yolunun USB-A portunu kullanmak olduğunu söyledi.

    Şimdilik geçici bir çözüm sunan Anker bu sorunu tespit edip düzeltmek için tüm cihazlarını test edecek. Piyasada çok sayıda farklı powerbank modeli bulunduğundan, iPhone 15'in uyumlu olmadığı aksesuarların kesin bir listesini yapmanın imkansız olduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/09/28/iphone-15-usb-c-power-banks/ https://www.reddit.com/r/iPhone15Pro/comments/16rtpvf/i_plugged_my_iphone_15_pro_into_this_brand_new/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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