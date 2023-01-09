iPhone 15 seri üretime girmeye hazırlanıyor

Foxconn deneme üretimine başlıyor
Foxconn’un fabrikasında deneme üretimi sürecine giren telefonların yeni nesil iPhone’lar yani iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri olduğu belirtiliyor. Öte yandan Apple için halen daha büyük oranda Foxconn’a bağımlı olduğu da aktarılmakta. Bilindiği üzere Apple, üretim bantlarının bir kısmını Hindistan’a kaydırmayı da planlıyor, böylece tek bir firmaya olan bağımlılığı farklı üreticilere yaymış olacak.
Bunun yanında iPhone 15 serisinde dinamik ada özelliği tüm modellerde olacak. Firmanın bu yıl iki adet 6.1 inçlik ve iki adet 6.7 inçlik model çıkaracağı söyleniyor. Modeller arasındaki satış performansını ayarlamak için ise üst seviye modellerin fiyatlarının artırılacağı da söylenmekte ancak bunlar şimdilik spekülasyon. Öte yandan tüm modellerde USB-C bağlantısı ve üst modellerde A17 Bionic çipin kullanıldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..