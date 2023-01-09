Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 serisini bu yılın sonlarında piyasaya sürecek ve görünen o ki Foxconn şimdiden deneme üretimlerine başlamış durumda. Bu süreç, gerçek seri üretim programından daha önce gerçekleşiyor ve olası sorunların tespitinin görülmesini sağlıyor.

Foxconn deneme üretimine başlıyor

Foxconn’un fabrikasında deneme üretimi sürecine giren telefonların yeni nesil iPhone’lar yani iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri olduğu belirtiliyor. Öte yandan Apple için halen daha büyük oranda Foxconn’a bağımlı olduğu da aktarılmakta. Bilindiği üzere Apple, üretim bantlarının bir kısmını Hindistan’a kaydırmayı da planlıyor, böylece tek bir firmaya olan bağımlılığı farklı üreticilere yaymış olacak.

Tam Boyutta Gör Apple her ne kadar üretimin bir kısmını Hindistan’a kaydırmak ve çeşitlendirilmiş bir tedarik zinciri istese bir süre daha Foxconn’un yine öne çıkması bekleniyor. Yani yakın gelecekte Apple’ın Foxconn’a olan bağımlılığın çok fazla değişmeyeceğini söyleyebiliriz.

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Bunun yanında iPhone 15 serisinde dinamik ada özelliği tüm modellerde olacak. Firmanın bu yıl iki adet 6.1 inçlik ve iki adet 6.7 inçlik model çıkaracağı söyleniyor. Modeller arasındaki satış performansını ayarlamak için ise üst seviye modellerin fiyatlarının artırılacağı da söylenmekte ancak bunlar şimdilik spekülasyon. Öte yandan tüm modellerde USB-C bağlantısı ve üst modellerde A17 Bionic çipin kullanıldığını görebiliriz.

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iPhone 15 seri üretime girmeye hazırlanıyor