Tam Boyutta Gör Apple'ın merakla beklenen iPhone 15 serisini tanıtmasına sadece birkaç ay kaldı. Cupertinolu şirketin en büyük üretim ortaklarından biri olan Foxconn, üretimde herhangi bir sıkıntı yaşamamak için yeni modellerin montajında yer alacak işçilerin ücret ve ikramiye paketlerine zam yaptı.

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Çin basınında yer alan haberlere göre Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'daki fabrikada 29 Mayıs itibariyle iş başı yapacak yeni işçiler, 21 yuan (3 dolar) saatlik ücrete ek olarak 3.000 yuan'a kadar (425 dolar) ikramiye kazanacaklar.

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Foxconn işe alım sırasında ikramiyenin 90'ıncı günden sonra ödeneceğini belirtiyor. Yani yeni işçilerin bu parayı alabilmeleri için en az üç ay çalışmaları gerekecek. Bilgiler geçtiğimiz Cumartesi günü WeChat'te yayınlanan bir gönderide açıklandı.

Foxconn yeni bir isyan çıksın istemiyor

Foxconn bu hamleyle Zhengzhou fabrikasında yeni bir skandal yaşanmasını önlemeyi umuyor. Hatırlayacağınız üzere tesis 2022'nin Kasım ayında şiddetli bir grevin kurbanı olmuştu. Uzun süre ödeme alamayan çalışanlar işi durdurmuş ve isyan başlatmıştı.

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iPhone 15'in üretimine Haziran ayı gibi başlanması planlanıyor. Akıllı telefonlar Eylül ayında piyasaya sürülecek. Apple'ın yeni seride tüketicilere iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört model sunmaya hazırlandığını belirtelim.

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iPhone 15'in seri üretimi başlıyor: Foxconn kesenin ağzını açtı