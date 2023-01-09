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    Apple daha fazla iPhone 15 Plus satabilmek için iPhone 15 Pro'nun fiyatını artıracak

    iPhone 14 Plus satışlarının düşük olması Apple'ın iPhone 15 serisiyle ilgili fiyatlandırma stratejisini belirliyor. Şirket Plus modelinin satışlarını artırmak için Pro'ya zam yapacak.
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    Apple iPhone 15 Plus satabilmek için iPhone 15 Pro'ya zam yapacak Tam Boyutta Gör
    LeaksApplePro daha önce iPhone 13 Pro Max'in ilk doğru görüntülerini paylaşmıştı. Güvenilir kaynak bu kez iPhone 15 Pro'nun fiyat etiketi konusunda önemli detaylar verdi.

    LeaksApplePro'ya göre Apple bu yıl iki adet 6.1 inçlik ve iki adet 6.7 inçlik model çıkaracak. Kendisi ayrıca iPhone 14 Plus satışlarının zayıf olduğu bir ortamda şirketin iPhone 15 Plus satışlarını artırmak için ne yapmayı planladığını şu sözlerle anlattı:

    "Apple, iPhone 15 Plus'ı diğer üç modelle birlikte piyasaya sürecek. Fiyatı, boyutu vs. aynı olacak. Apple'ın yapacağı şey, iPhone 15 Pro'nun fiyatını yükselterek satışları artırmak.

    iPhone 14 Plus ile ilgili en büyük sorun, birçok müşterinin 100 dolar daha fazla ödeyerek Plus yerine iPhone 14 Pro almayı mantıklı bulmasıydı. Çözüm basit: iPhone 15 Pro'nun fiyatını yükseltmek.

    Bu sayede iPhone 15 Pro isteyen alıcılar yine de onu satın alırken, Plus ve Pro arasında kararsız kalanlar büyük ihtimalle Plus'ı tercih edecek."

    Apple iPhone 15 Plus satabilmek için iPhone 15 Pro'ya zam yapacak Tam Boyutta Gör

    iPhone 15 Ultra ne kadara satılacak?

    LeaksApplePro, geçen yılın sonlarında iPhone 15 Ultra'nın 1.200 ya da 1.300 dolar olacağını, yani iPhone 14 Pro Max'ten 100-200 dolar daha pahalı olacağını söylemişti. Yeni serinin Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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