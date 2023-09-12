iPhone 15 sonrası Apple Türkiye'den son dakika iPhone indirimi! İşte yeni fiyat listeleri

Apple 2023'te 6 kez zam 1 kez indirim yaptı
Apple, iPhone fiyatlarına 2023 yılında 6 defa zam yaptı. iPhone 14 128 GB fiyatı 1 Ocak'ta 30.999 TL iken 10 Temmuz'da 48.304 TL'ye yükselmişti. 12 Eylül'de gelen indirimle birlikte 43.999 TL'ye düştü.
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|iPhone modeli
|Eski Fiyat (10 Temmuz)
|Yeni Fiyat
|iPhone 14 128 GB
|48.304 TL
|43.999 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|53.389 TL
|49.999 TL
|iPhone 13 128 GB
|40.677 TL
|36.999 TL
|iPhone SE 2022 64 GB
|24.914 TL
|24.999 TL
|iPhone 14 Pro 128 GB
|62.541 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 14 Pro Max 128 GB
|67.118 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 13 Mini 128 GB
|36.609 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 12 64 GB
|36.609 TL
|Satıştan Kalktı
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.