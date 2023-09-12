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    iPhone 15 sonrası Apple Türkiye'den son dakika iPhone indirimi! İşte yeni fiyat listeleri

    Apple Türkiye'den son dakika iPhone indirimi! iPhone 15 lansmanı sonrasında zam beklerken iPhone 14 ve iPhone 13 modelleri indirime girdi. iPhone fiyatları ne kadar oldu?
    iPhone 15 tanıtımı sonrası tüm Apple ürünlerine indirim geldi! Tam Boyutta Gör
    Apple bugün iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini tanıttı. Tanıtımın ardından Apple'ın Türkiye fiyatlarına zam beklerken indirim geldi. iPhone 14 ve iPhone 13 modellerinin fiyatları düştü. iPhone SE modeli bir miktar zamlandı. iPad ve Mac fiyatlarında değişiklik olmadı.

    Apple 2023'te 6 kez zam 1 kez indirim yaptı

    Apple, iPhone fiyatlarına 2023 yılında 6 defa zam yaptı. iPhone 14 128 GB fiyatı 1 Ocak'ta 30.999 TL iken 10 Temmuz'da 48.304 TL'ye yükselmişti. 12 Eylül'de gelen indirimle birlikte 43.999 TL'ye düştü.

    Güncel iPhone fiyatları💰(12 Eylül 2023)
    iPhone modeli Eski Fiyat (10 Temmuz) Yeni Fiyat
    iPhone 14 128 GB 48.304 TL 43.999 TL
    iPhone 14 Plus 128 GB 53.389 TL 49.999 TL
    iPhone 13 128 GB 40.677 TL 36.999 TL
    iPhone SE 2022 64 GB 24.914 TL 24.999 TL
    iPhone 14 Pro 128 GB 62.541 TL Satıştan Kalktı
    iPhone 14 Pro Max 128 GB 67.118 TL Satıştan Kalktı
    iPhone 13 Mini 128 GB 36.609 TL Satıştan Kalktı
    iPhone 12 64 GB 36.609 TL Satıştan Kalktı
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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