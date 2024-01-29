Huawei Mate 70 serisi Eylül’de geliyor: "iPhone 16’dan güçlü olacak"

Tam Boyutta Gör Huawei, Mate 60 serisiyle birlikte yakaladığı anavatanı Çin’de devasa bir büyüme yaşamış ve uzun bir süre sonra ilk defa son çeyrekte ülkenin en çok satan ilk 5 firması arasına girmeyi başarmıştı. Öte yandan firmanın bir süredir yeni nesil Mate 70 serisi üzerinde de çalıştığı biliniyor. Şimdi ise bu serinin muhtemel çıkış tarihi için yeni bilgiler paylaşıldı.

Huawei Mate 70 serisi Eylül’de geliyor

Çinli teknoloji devi daha önce Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ ve Mate 60 RS Ultimate modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise Smart Pikachu adlı bir Weibo duyumcusu Mate 70 serisiyle ilgili daha fazla bilgi paylaştı. Huawei'nin Mate 70 serisini Eylül 2024'te Çin'de piyasaya sürmeyi planladığını iddia ediliyor. Bu, Mate 60 serisinin çıkış çizelgesiyle de uyumlu.

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Duyumcu ayrıca yaklaşmakta olan Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ modellerinin Apple iPhone 16 serisinden "daha güçlü" olacağını da söylüyor. Ayrıca şirketin 1 inçlik yeni bir cihaz üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Açıkçası “daha güçlü” teriminden neyin kastedildiği tamamıyla belirsiz. Burada kasıt işlemci ise bu pek olası durmuyor ancak belki de kamera tarafına atıfta bulunuyordur. Daha net bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek. Ek olarak 1 inçlik cihaz söylemi de açıkçası Huawei’nin Mate 70 serisinde 1 inçlik bir kamera sensörü kullanacağına işaret ediyor. Benzer iddialar P70 serisi için de bulunuyor.

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