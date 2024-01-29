Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 70 serisi Eylül’de geliyor: "iPhone 16’dan güçlü olacak"

    Huawei, Mate 60 serisiyle birlikte yakaladığı ivmeyi Mate 70 serisiyle sürdürmek istiyor. Kısa bir süre önce ise Mate 70 serisinin merak edilen çıkış tarihi paylaşıldı.
    “iPhone 16’dan güçlü”: Huawei Mate 70 serisi Eylül’de geliyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, Mate 60 serisiyle birlikte yakaladığı anavatanı Çin’de devasa bir büyüme yaşamış ve uzun bir süre sonra ilk defa son çeyrekte ülkenin en çok satan ilk 5 firması arasına girmeyi başarmıştı. Öte yandan firmanın bir süredir yeni nesil Mate 70 serisi üzerinde de çalıştığı biliniyor. Şimdi ise bu serinin muhtemel çıkış tarihi için yeni bilgiler paylaşıldı.

    Huawei Mate 70 serisi Eylül’de geliyor

    “iPhone 16’dan güçlü”: Huawei Mate 70 serisi Eylül’de geliyor
    Çinli teknoloji devi daha önce Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ ve Mate 60 RS Ultimate modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise Smart Pikachu adlı bir Weibo duyumcusu Mate 70 serisiyle ilgili daha fazla bilgi paylaştı. Huawei'nin Mate 70 serisini Eylül 2024'te Çin'de piyasaya sürmeyi planladığını iddia ediliyor. Bu, Mate 60 serisinin çıkış çizelgesiyle de uyumlu.

    Duyumcu ayrıca yaklaşmakta olan Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ modellerinin Apple iPhone 16 serisinden "daha güçlü" olacağını da söylüyor. Ayrıca şirketin 1 inçlik yeni bir cihaz üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Açıkçası “daha güçlü” teriminden neyin kastedildiği tamamıyla belirsiz. Burada kasıt işlemci ise bu pek olası durmuyor ancak belki de kamera tarafına atıfta bulunuyordur. Daha net bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek. Ek olarak 1 inçlik cihaz söylemi de açıkçası Huawei’nin Mate 70 serisinde 1 inçlik bir kamera sensörü kullanacağına işaret ediyor. Benzer iddialar P70 serisi için de bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mmt şanzıman sevgilinin eski sevgilisi ile yaşadıkları karaköyden taksime nasıl gidilir kanal içi kulaklık eskişehir"in en nezih semtleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız