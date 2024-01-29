Huawei Mate 70 serisi Eylül’de geliyor: "iPhone 16’dan güçlü olacak"

Huawei Mate 70 serisi Eylül’de geliyor
Duyumcu ayrıca yaklaşmakta olan Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ modellerinin Apple iPhone 16 serisinden "daha güçlü" olacağını da söylüyor. Ayrıca şirketin 1 inçlik yeni bir cihaz üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Açıkçası “daha güçlü” teriminden neyin kastedildiği tamamıyla belirsiz. Burada kasıt işlemci ise bu pek olası durmuyor ancak belki de kamera tarafına atıfta bulunuyordur. Daha net bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek. Ek olarak 1 inçlik cihaz söylemi de açıkçası Huawei’nin Mate 70 serisinde 1 inçlik bir kamera sensörü kullanacağına işaret ediyor. Benzer iddialar P70 serisi için de bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.