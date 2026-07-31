Akıllı telefonlarda yeni yarış: Tecno, 0mm çerçevesiz ekran duyurdu

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Tam Boyutta Gör Tecno, akıllı telefonlarda uzun yıllardır hedeflenen tamamen çerçevesiz ekran tasarımına bir adım daha yaklaştı. Şirket, Next-Gen Borderless Concept Phone adını verdiği yeni konsept cihazını duyurarak 0 mm ekran çerçevesi sunan tasarımını ilk kez gösterdi.

Tecno'nun resmi açıklamasına göre konsept telefon, Eylül 2026'da Berlin'de düzenlenecek IFA 2026 fuarında sergilenecek. Şirket, cihazın ekranının gerçek anlamda uçtan uca görüntü sunduğunu ve ekranın çevresinde neredeyse hiçbir görünür çerçeve bulunmadığını belirtiyor.

iPhone 17 Pro ile karşılaştırıldı

Tecno, bu tasarımı gelişmiş iç bileşen yerleşimi, yeni ekran paketleme teknikleri ve cihazın yapısal tasarımında yapılan mühendislik değişiklikleri sayesinde elde ettiğini açıkladı. Ancak şirket, kullanılan teknolojilere ilişkin teknik ayrıntıları henüz paylaşmadı. Bu nedenle 0 mm çerçeve teknolojisinin nasıl çalıştığına dair detayların IFA 2026 etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

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Şirketin paylaştığı görsellerde konsept telefon, iPhone 17 Pro ile yan yana gösteriliyor. Karşılaştırma görsellerinde Tecno'nun konsept cihazının ekran çerçevelerinin belirgin şekilde daha ince olduğu görülüyor. Bununla birlikte cihaz tamamen kesintisiz bir ön yüz sunmuyor. Ön kamera için ekran üzerinde delikli (hole-punch) tasarım korunmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Tecno, yaptığı açıklamada 0 mm ekran çerçevesi teknolojisinin yalnızca bir konsept çalışması olmadığını da ima etti. Şirket, geliştirdiği teknolojinin ilerleyen dönemde ticari akıllı telefon modellerine taşınabileceğinin sinyalini verdi. Henüz cihazın teknik özellikleri, ekran boyutu, işlemcisi veya çıkış tarihi açıklanmış değil. Bu konudaki yeni bilgilerin IFA 2026 kapsamında paylaşılması bekleniyor.

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Akıllı telefonlarda yeni yarış: Tecno çerçevesiz ekranını duyurdu

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