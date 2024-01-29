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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4 çok daha erken tanıtılabilir: İlk model sızdırıldı

    Qualcomm'un merakla beklenen işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 beklenenden daha erken tanıtılabilir. Peki amiral gemisi işlemci ilk hangi modelde kullanılacak? İşte bildiklerimiz
    Snapdragon 8 Gen 4 daha erken tanıtılabilir: İlk model sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemciler söz konusu olduğunda pazarında önde gelen isimlerinden Qualcomm, amiral gemisi telefonlara güç verecek Snapdragon 8 Gen Gen 4 için hazırlıklara başladı. Dolayısıyla yaklaşmakta olan platform hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Snapdragon 8 Gen 4'ün çıkış tarihi ve güç vereceği telefonlara ilişkin bazı bilgiler ortaya çıktı.

    İlk model Eylül ayında üretime giriyor

    Hatırlayanlar olacaktır, mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3, Ekim 2023 tarihinde tanıtıldı ve ilk olarak Xiaomi 14 ve 14 Pro'da kullanıldı. Ancak Snapdragon 8 Gen 4 destekli telefonların bundan çok daha erken tanıtıldığını görebiliriz. Öyle ki Digital Chat Station, ilk modellerden birinin çift kavisli ekrana sahip olacağını belirtti. 

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, Qualcomm amiral gemilerini kullanan ilk üreticilerden biri konumunda. Ayrıca Samsung ve güncel çoğu marka, günümüzde kavisli ekranları geride bıraktı. Xiaomi'nin ise, halen bu geleneği koruduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk model, yine Çinli üreticiden gelebilir. 

    Snapdragon 8 Gen 4 artık ARM CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalmayacağından, aralarında Samsung'un da bulunduğu çok sayıda üreticinin Qualcomm ile yakın işbirliği içinde çalışması bekleniyor. Zira son raporlar da, platformun 4,,00GHz hızlara ek olarak Apple M2'ye rakip olacağını bizlere gösterdi. Üstelik selefine kıyasla 3nm fabrikasyon sürecini temel alacak. 

    Yeni platformun şu an için hangi üreticiler tarafından benimseneceği netleşmedi. Ayrıca selefinden çok daha pahalı olacağı konuşuluyor. Bu da bazı şirketlerin bu yılki yükseltmeyi atlayabileceği veya 2025'te marjlarını korumak için Dimensity 9400'e geçebileceği anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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