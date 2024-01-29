Snapdragon 8 Gen 4 çok daha erken tanıtılabilir: İlk model sızdırıldı

İlk model Eylül ayında üretime giriyor
Hatırlayanlar olacaktır, mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3, Ekim 2023 tarihinde tanıtıldı ve ilk olarak Xiaomi 14 ve 14 Pro'da kullanıldı. Ancak Snapdragon 8 Gen 4 destekli telefonların bundan çok daha erken tanıtıldığını görebiliriz. Öyle ki Digital Chat Station, ilk modellerden birinin çift kavisli ekrana sahip olacağını belirtti.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, Qualcomm amiral gemilerini kullanan ilk üreticilerden biri konumunda. Ayrıca Samsung ve güncel çoğu marka, günümüzde kavisli ekranları geride bıraktı. Xiaomi'nin ise, halen bu geleneği koruduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk model, yine Çinli üreticiden gelebilir.
Snapdragon 8 Gen 4 artık ARM CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalmayacağından, aralarında Samsung'un da bulunduğu çok sayıda üreticinin Qualcomm ile yakın işbirliği içinde çalışması bekleniyor. Zira son raporlar da, platformun 4,,00GHz hızlara ek olarak Apple M2'ye rakip olacağını bizlere gösterdi. Üstelik selefine kıyasla 3nm fabrikasyon sürecini temel alacak.
Yeni platformun şu an için hangi üreticiler tarafından benimseneceği netleşmedi. Ayrıca selefinden çok daha pahalı olacağı konuşuluyor. Bu da bazı şirketlerin bu yılki yükseltmeyi atlayabileceği veya 2025'te marjlarını korumak için Dimensity 9400'e geçebileceği anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.