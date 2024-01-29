Snapdragon 8 Gen 4 çok daha erken tanıtılabilir: İlk model sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Mobil işlemciler söz konusu olduğunda pazarında önde gelen isimlerinden Qualcomm, amiral gemisi telefonlara güç verecek Snapdragon 8 Gen Gen 4 için hazırlıklara başladı. Dolayısıyla yaklaşmakta olan platform hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Snapdragon 8 Gen 4'ün çıkış tarihi ve güç vereceği telefonlara ilişkin bazı bilgiler ortaya çıktı.

İlk model Eylül ayında üretime giriyor

Hatırlayanlar olacaktır, mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3, Ekim 2023 tarihinde tanıtıldı ve ilk olarak Xiaomi 14 ve 14 Pro'da kullanıldı. Ancak Snapdragon 8 Gen 4 destekli telefonların bundan çok daha erken tanıtıldığını görebiliriz. Öyle ki Digital Chat Station, ilk modellerden birinin çift kavisli ekrana sahip olacağını belirtti.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, Qualcomm amiral gemilerini kullanan ilk üreticilerden biri konumunda. Ayrıca Samsung ve güncel çoğu marka, günümüzde kavisli ekranları geride bıraktı. Xiaomi'nin ise, halen bu geleneği koruduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk model, yine Çinli üreticiden gelebilir.

Snapdragon 8 Gen 4 artık ARM CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalmayacağından, aralarında Samsung'un da bulunduğu çok sayıda üreticinin Qualcomm ile yakın işbirliği içinde çalışması bekleniyor. Zira son raporlar da, platformun 4,,00GHz hızlara ek olarak Apple M2'ye rakip olacağını bizlere gösterdi. Üstelik selefine kıyasla 3nm fabrikasyon sürecini temel alacak.

Snapdragon 8 Gen 4 için geri sayım başladı! 4GHz'e ulaşacak 2 gün önce eklendi

Yeni platformun şu an için hangi üreticiler tarafından benimseneceği netleşmedi. Ayrıca selefinden çok daha pahalı olacağı konuşuluyor. Bu da bazı şirketlerin bu yılki yükseltmeyi atlayabileceği veya 2025'te marjlarını korumak için Dimensity 9400'e geçebileceği anlamına geliyor.

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Snapdragon 8 Gen 4 daha erken tanıtılabilir: İlk model sızdırıldı