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    iPhone 16'nın yapay zeka özelliği iPhone 15 Pro'ya geliyor

    Apple, iPhone 16 tanıtımında yeni kamera düğmesiyle etkinleştirilen Visual Intelligence özelliğine dikkat çekmişti. Yeni bir rapor, görsel yapay zeka özelliğinin iPhone 15 Pro'ya geleceğini söylüyor.
    iPhone 16 görsel yapay zeka iPhone 15 Pro geliyor Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 ve 16 Pro modelleri, kamera denetimi olarak adlandırılan yeni bir düğmeyle gelmişti. Yeni tanıtılan iPhone 16e’de bu düğme yer almıyor ancak Apple, bununla bağlantılı görsel yapay zeka özelliğinin kullanılabildiğini söylüyor. Visual Intelligence, gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’e de geliyor.

    Görsel yapay zeka iPhone 15 Pro'larda nasıl kullanılacak?

    iPhone 16, 16 Plus ve 16 Pro modellerinde Görsel Zeka, kamerayı kullanarak etrafınızdaki yerler ve nesneler hakkında bilgi edinmenizi sağlıyor. Ayrıca metni özetleyebilir, yüksek sesle okuyabiliyor veya çevirebilir, öğeyi Google'da arayabiliyor, ChatGPT'ye sorabiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor. Özellik, yalnızca iPhone 16 modellerine özel olan Kamera Denetimi düğmesiyle etkinleştirilebiliyor.

    Özelliği kullanmak için ekstra düğmenin gerekli olduğu düşünülüyordu ancak yeni iPhone 16e'de böyle bir düğme bulunmuyor. Görsel Zeka, cihazın Eylem düğmesine atanabiliyor veya Denetim Merkezi aracılığıyla etkinleştirilebiliyor.

    Apple’ın Görsel Zeka özelliğini güncellemeyle iPhone 15 Pro'ya getireceği söyleniyor. Söz konusu güncellemenin iOS 18.4 olup olmadığı belli değil ancak iPhone 16e'nin 28 Şubat'ta satışa sunulacağı göz önüne alındığında, iOS 18.4, iPhone 15 Pro'ya Görsel Zeka getirecek en olası güncelleme gibi görünüyor.

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