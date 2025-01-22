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    Anlık Bildirim

    iOS 18.3 ile Apple Intelligence, otomatik olarak etkinleştirilecek

    Apple, iOS 18.3 ile birlikte macOS Sequoia 15.3'ün final öncesi sürümünü yayınladı. İlginç bir detay olarak, yeni macOS ve iOS sürümlerinde Apple Intelligence otomatik etkinleştirilecek.
    iOS 18.3 Apple Intelligence otomatik açılacak Tam Boyutta Gör
    iOS 18.1 ve iOS 18.2 sürümlerinde Apple Intelligence, isteğe bağlı açılabilen yapay zeka özelliği oldu. Ancak, bu iOS 18.3 güncellemesiyle değişecek. Apple’ın yeni yayınladığı beta sürüm notlarına göre, iOS 18.3, iPadOS 18.3 ve macOS 15.3 ile Apple Intelligence, yükleme sırasında otomatik olarak etkinleştirilecek.

    ‌macOS Sequoia‌ 15.1‌/15.2, iOS 18.1/18.2 sürümlerinde ‌yapay zeka özelliklerini kullanmak isteyen kullanıcıların Ayarlar’dan Apple Intelligence’ı açması gerekiyordu. Bundan sonra, Apple Intelligence uyumlu iPhone, iPad ve Mac’lerde varsayılan olarak etkinleştirilecek; özelliği kullanmak istemeyen kullanıcıların kapatması gerekecek.

    Apple Intelligence, iPhone 15 Pro modelleriyle birlikte iPhone 16 serisinde kullanılabiliyor. Apple’ın yapay zeka özellikleri hâlâ beta aşamasında ve çeşitli hatalar içeriyor. Örneğin; bildirim özetleri haberleri doğru şekilde özetlemediğinden BBC ve diğer kaynaklardan şikayet aldı ve Apple bu özelliği haber ve eğlence uygulamaları için geçici olarak durdurdu.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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