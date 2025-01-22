iOS 18.3 ile Apple Intelligence, otomatik olarak etkinleştirilecek

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Tam Boyutta Gör iOS 18.1 ve iOS 18.2 sürümlerinde Apple Intelligence, isteğe bağlı açılabilen yapay zeka özelliği oldu. Ancak, bu iOS 18.3 güncellemesiyle değişecek. Apple’ın yeni yayınladığı beta sürüm notlarına göre, iOS 18.3, iPadOS 18.3 ve macOS 15.3 ile Apple Intelligence, yükleme sırasında otomatik olarak etkinleştirilecek.

iOS 18.3 ile iPhone'lara gelecek yenilikler belli oldu 16 sa. önce eklendi

‌macOS Sequoia‌ 15.1‌/15.2, iOS 18.1/18.2 sürümlerinde ‌yapay zeka özelliklerini kullanmak isteyen kullanıcıların Ayarlar’dan Apple Intelligence’ı açması gerekiyordu. Bundan sonra, Apple Intelligence uyumlu iPhone, iPad ve Mac’lerde varsayılan olarak etkinleştirilecek; özelliği kullanmak istemeyen kullanıcıların kapatması gerekecek.

Apple Intelligence, iPhone 15 Pro modelleriyle birlikte iPhone 16 serisinde kullanılabiliyor. Apple’ın yapay zeka özellikleri hâlâ beta aşamasında ve çeşitli hatalar içeriyor. Örneğin; bildirim özetleri haberleri doğru şekilde özetlemediğinden BBC ve diğer kaynaklardan şikayet aldı ve Apple bu özelliği haber ve eğlence uygulamaları için geçici olarak durdurdu.

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iOS 18.3 ile Apple Intelligence, otomatik olarak açılacak