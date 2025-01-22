iOS 18.3 ile Apple Intelligence, otomatik olarak etkinleştirilecek

macOS Sequoia 15.1/15.2, iOS 18.1/18.2 sürümlerinde yapay zeka özelliklerini kullanmak isteyen kullanıcıların Ayarlar’dan Apple Intelligence’ı açması gerekiyordu. Bundan sonra, Apple Intelligence uyumlu iPhone, iPad ve Mac’lerde varsayılan olarak etkinleştirilecek; özelliği kullanmak istemeyen kullanıcıların kapatması gerekecek.
Apple Intelligence, iPhone 15 Pro modelleriyle birlikte iPhone 16 serisinde kullanılabiliyor. Apple’ın yapay zeka özellikleri hâlâ beta aşamasında ve çeşitli hatalar içeriyor. Örneğin; bildirim özetleri haberleri doğru şekilde özetlemediğinden BBC ve diğer kaynaklardan şikayet aldı ve Apple bu özelliği haber ve eğlence uygulamaları için geçici olarak durdurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.