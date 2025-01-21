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    Anlık Bildirim

    iOS 18.3 ile iPhone'lara gelecek yenilikler belli oldu

    Apple, geliştiriciler ve meraklılar için iOS 18.3 RC'yi yayınladı. iOS 18.3 sürüm notlarına göre, güncelleme özellikle iPhone 16 kullanıcılarını ilgilendiren yenilikler getirecek.
    iOS 18.3 RC indir yükle iPhone Tam Boyutta Gör
    iOS 18.3 RC sürümü, geliştiriciler ve public beta kullanıcıları için indirilebilir. Bu, muhtemelen iOS 18.3 tüm kullanıcılara sunulmadan önceki son beta. Bu nedenle Apple, iOS 18.3 için resmi sürüm notlarını ilk kez paylaştı.

    iOS 18.3 güncellemesi neler getirecek?

    iOS 18.3, yapay zekaya odaklanan bir güncelleme olacak. iPhone 16 kullanıcılarının lansmandan beri beklediği görsel yapay zeka özelliği nihayet bu sürümle kullanılabilir olacak. iOS 18.3, birkaç hatayı da giderecek. İşte iOS 18.3 ile gelecek yeni özellikler:

    Görsel Yapay Zeka (Tüm iPhone 16 modelleri)

    • Bir poster veya el ilanından Takvim'e etkinlik ekleme
    • Bitkileri ve hayvanları kolayca tanımlama

    Bildirim özetleri (Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

    • Kilit Ekranından bildirim özetleri için ayarları kolayca yönetme
    • Özetlenmiş bildirimler için güncellenen stil, italik metin ve glifle diğer bildirimlerden daha iyi ayırt edilir
    • Haber ve Eğlence uygulamaları için bildirim özetleri geçici olarak kullanılamaz

    Hata düzeltmeleri

    • Hesap makinesi, eşittir işaretine tekrar dokunduğunuzda son matematiksel işlemi tekrarlar
    • Yazılı Siri isteği başlatıldığında klavyenin kaybolduğu bir sorunu düzeltir
    • Apple Music kapatıldıktan sonra bile şarkı bitene kadar sesin çalmaya devam ettiği bir sorunu çözer

    Apple’ın önümüzdeki hafta iOS 18.3 final sürümünü yayınlaması bekleniyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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