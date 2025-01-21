iOS 18.3 ile iPhone'lara gelecek yenilikler belli oldu

- iOS 18.3 güncellemesi neler getirecek?
- Görsel Yapay Zeka (Tüm iPhone 16 modelleri)
- Bildirim özetleri (Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)
- Hata düzeltmeleri
- Yorumlar
iOS 18.3 güncellemesi neler getirecek?
iOS 18.3, yapay zekaya odaklanan bir güncelleme olacak. iPhone 16 kullanıcılarının lansmandan beri beklediği görsel yapay zeka özelliği nihayet bu sürümle kullanılabilir olacak. iOS 18.3, birkaç hatayı da giderecek. İşte iOS 18.3 ile gelecek yeni özellikler:
Görsel Yapay Zeka (Tüm iPhone 16 modelleri)
- Bir poster veya el ilanından Takvim'e etkinlik ekleme
- Bitkileri ve hayvanları kolayca tanımlama
Bildirim özetleri (Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)
- Kilit Ekranından bildirim özetleri için ayarları kolayca yönetme
- Özetlenmiş bildirimler için güncellenen stil, italik metin ve glifle diğer bildirimlerden daha iyi ayırt edilir
- Haber ve Eğlence uygulamaları için bildirim özetleri geçici olarak kullanılamaz
Hata düzeltmeleri
- Hesap makinesi, eşittir işaretine tekrar dokunduğunuzda son matematiksel işlemi tekrarlar
- Yazılı Siri isteği başlatıldığında klavyenin kaybolduğu bir sorunu düzeltir
- Apple Music kapatıldıktan sonra bile şarkı bitene kadar sesin çalmaya devam ettiği bir sorunu çözer
Apple’ın önümüzdeki hafta iOS 18.3 final sürümünü yayınlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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