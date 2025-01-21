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Tam Boyutta Gör iOS 18.3 RC sürümü, geliştiriciler ve public beta kullanıcıları için indirilebilir. Bu, muhtemelen iOS 18.3 tüm kullanıcılara sunulmadan önceki son beta. Bu nedenle Apple, iOS 18.3 için resmi sürüm notlarını ilk kez paylaştı.

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iOS 18.3 güncellemesi neler getirecek?

iOS 18.3, yapay zekaya odaklanan bir güncelleme olacak. iPhone 16 kullanıcılarının lansmandan beri beklediği görsel yapay zeka özelliği nihayet bu sürümle kullanılabilir olacak. iOS 18.3, birkaç hatayı da giderecek. İşte iOS 18.3 ile gelecek yeni özellikler:

Görsel Yapay Zeka (Tüm iPhone 16 modelleri)

Bir poster veya el ilanından Takvim'e etkinlik ekleme

Bitkileri ve hayvanları kolayca tanımlama

Bildirim özetleri (Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Kilit Ekranından bildirim özetleri için ayarları kolayca yönetme

Özetlenmiş bildirimler için güncellenen stil, italik metin ve glifle diğer bildirimlerden daha iyi ayırt edilir

Haber ve Eğlence uygulamaları için bildirim özetleri geçici olarak kullanılamaz

Hata düzeltmeleri

Hesap makinesi, eşittir işaretine tekrar dokunduğunuzda son matematiksel işlemi tekrarlar

Yazılı Siri isteği başlatıldığında klavyenin kaybolduğu bir sorunu düzeltir

Apple Music kapatıldıktan sonra bile şarkı bitene kadar sesin çalmaya devam ettiği bir sorunu çözer

Apple’ın önümüzdeki hafta iOS 18.3 final sürümünü yayınlaması bekleniyor.

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iOS 18.3 ile iPhone'lara gelecek yenilikler belli oldu